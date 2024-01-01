Urfa Divanı Asaf'ın miktarını bilmez Süleyman olmayan Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan *** Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvalını Anlamaz hal-ı perişanı perişan olmayan *** Rızkına kani olan gerduna minnet eylemez *** Alemin sultanıdır muhtac-ı sultan olmayan *** Kim ki Hat'tan korkmaz andan kırkar erbab-ı ukul Her ne isterse yapar Hak'tan hirasan olmayan *** İtiraz eylerse bir nadan Ziya hamuş olur Çünkü bilmez kadr-i güftarı suhendan olmayan

Elveda Meyhaneci Elveda meyhaneci, artık kalamıyorum Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum Elveda meyhaneci, artık kalamıyorum Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum *** Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum *** Ne yerde ne gökteyim, garip bir seferdeyim Aşık mıyım ben neyim, sarhoş olamıyorum Ne yerde ne gökteyim, garip bir seferdeyim Aşık mıyım ben neyim, sarhoş olamıyorum Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum *** Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum *** Çölde serab ah, kalp de serab Beni mecnun gibi çöllere salan serabımdın ah, ah, ah Serabımdın, serabımdın Serabımdın, serabımdın *** Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum

Bakma Bana Öyle Bakma bana öyle bakma Bir bakışta tanıyamazsın beni Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini Göremezsin göremezsin Hırçın hırçın akan nehirleri Serin serin süzülen berak suları göremezsin Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin Sezemezsin *** Hasret yollarında geçerken ömrüm Birde senden hasret gelmesin bana Hasret yollarında geçerken ömrüm Birde senden hasret gelmesin bana Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda Birde senden hasret gelmesin bana Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda Birde senden hasret gelmesin bana *** Kader zorlasada almam alamam seni hayatıma Birde senden hasret gelmesin bana *** Bakma bana öyle bakma Bir bakışta tanıyamazsın beni Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini Göremezsin göremezsin Hırçın hırçın akan nehirleri Serin serin süzülen berak suları göremezsin Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin Sezemezsin *** Hasret yollarında geçerken ömrüm Birde senden hasret gelmesin bana Hasret yollarında geçerken ömrüm Birde senden hasret gelmesin bana Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda Birde senden hasret gelmesin bana Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda *** Birde senden hasret gelmesin bana Kader zorlasada almam alamam seni hayatıma Birde senden hasret gelmesin bana Bakma bana öyle bakma Bir bakışta tanıyamazsın beni Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini Göremezsin *** Hırçın hırçın akan nehirleri Serin serin süzülen berak suları göremezsin Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin Hasret yollarında geçerken ömrüm Birde senden hasret gelmesin bana Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda Birde senden hasret gelmesin bana Kader zorlasada almam alamam seni hayatıma Birde senden hasret gelmesin bana

Vay Canım Vay Nasıl bir sevdaya düştük Vay canım vay, vay canım vay Vay canım vay, vay *** Bir zalim eline düştüm Vay canım vay, vay canım vay Vay ömrüm vay, vay *** Bir zalim eline düştüm Vay canım vay, vay canım vay Vay ömrüm vay, vay *** Beni içerden vursalar Vay canım vay, vay canım vay Vay canım vay, vay *** Üzülmem dillere düştüm Vay canım vay, vay canım vay Vay ömrüm vay, vay *** Üzülmem dillere düştüm Vay canım vay, vay canım vay Vay ömrüm vay, vay *** Ateş düştü içerime Vay canım vay, vay canım vay Vay canım vay, vay *** Neler ettiler gönlüme Vay canım vay, vay canım vay Vay ömrüm vay, vay *** Neler ettiler gönlüme Vay canım vay, vay canım vay Vay ömrüm vay, vay *** Ben seni böyle bir sevdim Vay canım vay, vay canım vay Vay canım vay, vay *** Götürdün beni ömrüme Vay canım vay, vay canım vay Vay ömrüm vay, vay *** Götürdün beni ömrüme Vay canım vay, vay canım vay Vay ömrüm vay, vay

Ağlamaklıyım Bu ayrılık beni derinden vurdu Acılar içinde ağlamaklıyım Umutlarım uzak diyara göçtü Çıkmazlara düştüm ağlamaklıyım Çıkmazlara düştüm ağlamaklıyım *** Yaralı şu gönlüm yüzüm gülmüyor Yıllar geçti hala çilem bitmiyor Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor Hicranlar içinde ağlamaklıyım Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor Hicranlar içinde ağlamaklıyım *** Avunurum senin hayallerinle Mutlu olurum belki günün birinde Bana bıraktığın zor günlerimle Boğuşur yüreğim ağlamaklıyım Çaresiz yüreğim ağlamaklıyım *** Yaralı şu gönlüm yüzüm gülmüyor Yıllar geçti hala çilem bitmiyor Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor Hicranlar içinde ağlamaklıyım Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor Hicranlar içinde ağlamaklıyım

İyi Olacak Usanmadan bu hasreti çekerim Bütün olanlara göğüs gererim Usanmadan bu hasreti çekerim Bütün olanlara göğüs gererim Yeter ki biz bizi candan sevelim Sevgilim, sonumuz iyi olacak *** Yeter ki biz bizi candan sevelim Sevgilim, sonumuz iyi olacak İyi olacak, iyi, iyi olacak Bu aşkın sonu çok iyi olacak İyi olacak, iyi, iyi olacak Mutluluk bizi bulacak İyi olacak, iyi, iyi olacak Bu aşkın sonu çok iyi olacak İyi olacak, iyi, iyi olacak Mutluluk bizi bulacak *** Sabredelim, eller alay etmesin Ayrılık rüzgârı bize esmesin Sabredelim, eller alay etmesin Ayrılık rüzgârı bize esmesin Aman bu sevdamız göze gelmesin Sevgilim, sonumuz iyi olacak Aman bu sevdamız göze gelmesin Sevgilim, sonumuz iyi olacak *** İyi olacak, iyi, iyi olacak Bu aşkın sonu çok iyi olacak İyi olacak, iyi, iyi olacak Mutluluk bizi bulacak İyi olacak, iyi, iyi olacak Bu aşkın sonu çok iyi olacak İyi olacak, iyi, iyi olacak *** Mutluluk bizi bulacak İyi olacak, iyi, iyi olacak Bu aşkın sonu çok iyi olacak İyi olacak, iyi, iyi olacak Mutluluk bizi bulacak

Çoban Çoban olur, bu sevda'yı, güderem Sanma sensiz, bu diyardan, giderem Dört kitabın, üstüne yemin, ederem Dört kitabın, üstüne yemin, ederem Seni benden, başkasına, yâr etmem Seni benden, başkasına, yâr etmem Duman olur, baca'nızda, tüterem *** Bülbül olur, bahça'nızda öterem Göze aldım, yirmi sene, yataram Göze aldım, yirmi sene, yataram Seni benden, başkasına, yâr etmem Seni benden, başkasına, yâr etmem *** Şahin olur, alır seni, kaçaram Bulutların, arkasına, saklaram Bilirsin ki, dediğimi, yaparam Bilirsin ki, dediğimi, yaparam Seni benden, başkasına, yâr etmem Seni benden, başkasına, yâr etmem *** Duman olur, baca'nızda, tüterem Bülbül olur, bahça'nızda öterem Göze aldım, yirmi sene, yataram Göze aldım, yirmi sene, yataram Seni benden, başkasına, yâr etmem Seni benden, başkasına, yâr etmem

Bir Tel Çektim Mardinden Bir tel çektim Mardinden Bin ah çektim derinden Bin ah çektim derinden Le le le yar Sabiha *** Bab-ı sor suyu gibi Yaş gelir gözlerimden Yaş gelir gözlerimden Le le le yar Sabiha *** Bab-ı Sor suyu gibi Yaş gelir gözlerimden Yaş gelir gözlerimden Le le le yar Sabiha *** Dama seriyor hedik Saçları bellik, bellik Saçları bellik, bellik Le le le yar Sabiha *** Üzerlik yaptırayım Gelmesin sana kemlik Gelmesin sana kemlik Le le le yar Sabiha *** Üzerlik dötüreyim Gelmesin sana kemlik Gelmesin sana kemlik Le le le yar Sabiha *** Hamaylı var boynunda Cerresi var kolunda Cerresi var kolunda Le le le yar Sabiha *** Çifte kurban adadım Sultan Şehmuz yolunda Sultan Şehmuz yolunda Le le le yar Sabiha *** Çifte kurban adadım Sultan Şehmuz yolunda Sultan Şehmuz yolunda Le le le yar Sabiha

Nartanem Nurtanem Ekinler biter oldu Bülbüller öter oldu Ekinler biter oldu Bülbüller öter oldu Ayrılık yeter oldu Nar tanem, nur tanem Bir de sen iki tanem Nar tanem, nur tanem Bir de sen iki tanem *** Kızlar gider çeşmeye Bize tuzak deşmeye Kızlar gider çeşmeye Bize tuzak deşmeye Haydin gidek düşmeye Nar tanem nur tanem Birde sen iki tanem *** Nar tanem nur tanem Birde sen iki tanem Nar tanem nur tanem Birde sen iki tanem Nar tanem nur tanem Birde sen iki tanem

Seversen Aliyi Çeke, çeke ben bu dertten ölürüm Seversen Ali'yi değme yarama Ali'nin yoluna serim veririm Seversen Ali'yi değme yarama, değme yarama Ali'nin yoluna serim veririm Seversen Ali'yi değme yarama, değme yarama *** Ali'nin yarası yar yarasıdır *** Buna merhem kar eylemez dil yarasıdır Ali'yi sevmeyen Hakk'ın nesidir Seversen Ali'yi değme yarama, değme yarama Ali'yi sevmeyen Hakk'ın nesidir Seversen Ali'yi değme yarama, değme yarama *** Pir Sultan Abdal'ım deftere yazar *** Hilebaz yar ile olur mu pazar Pir merhem çalmazsa yaralar azar Seversen Ali'yi değme yarama, değme yarama Pir merhem çalmazsa yaralar azar Seversen Ali'yi değme yarama, değme yarama