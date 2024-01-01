-
Usandım gecelerden, hep aynı, değişmiyor
Artık kısa kalıyor, derdime yetişmiyor
Gün geçtikçe daha beter, hiç kahrı çekilmiyor
Neyimden zevk aldıysam sonunda mahvediyor
***
Gözümde yaşamanın bir anlamı kalmadı
Mutluluktan vazgeçtim, güldüğüm gün olmadı
Mutluluktan vazgeçtim, güldüğüm gün olmadı
Aradım, bulamadım çaremi gecelerden
Yeni dertler de buldum eskiyi unuturken
Aradım, bulamadım çaremi gecelerden
Yeni dertler de buldum eskiyi unuturken
***
Taşımıyor dizlerim yorulmuş bedenimi
Şaşırmışım, kalmışım, ne yapayım kendime?
Gözlerim de yoruldu beklediği hasretten
Kuru yangınlar oldu ruhumda yaş dökmekten
***
İçkiler kâr etmiyor, artık sarhoş etmiyor
Tesellim gecelerdi şimdi o da yetmiyor
Tesellim gecelerdi şimdi o da yetmiyor
***
Aradım, bulamadım çaremi gecelerden
Yeni dertler de buldum eskiyi unuturken
Aradım, bulamadım çaremi gecelerden
Yeni dertler de buldum eskiyi unuturken
-
Kime sorsam aynı dertten benim gibi yakınır
Her ahında bir beddua bir sitem vardır
Hangi seven sevildi
Hangisi aşktan memnun
Hepsi de şikayetçi
Hangi seven sevildi
Hangisi aşktan memnun
Hepsi de şikayet eder
Doğduğuna pişman oldu
Sevdiklerine pişman oldu
Bir bir usandılar
***
Sevilenin elinden bir damla aşk tatmadım
Hangi dala tutunduysam elimde kaldı
Hangi seven sevildi
Hangisi aşktan memnun
Hepsi de şikayetçi
Hangi seven sevildi
Hangisi aşktan memnun
Hepsi de şikayet eder
Doğduğuna pişman oldu
Sevdiklerine pişman oldu
Bir bir usandılar
-
Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz
Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz
Yaşamak, yaşamak, yaşamak
Yaşamak, değil yaşamak
***
Of, of
***
Kalbin biliyorsa neden saklıyor?
Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı
Başka bir yol var mı, başka bir yol var mı?
Sevmenin başka türlü şekli var mı?
***
Sevildiğini bil, sevdiğimi bil
Ya tam sev ya bırak, aşkın aşk değil
Her gün çile çekmek yaşamak değil
***
Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz
Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz
Yaşamak, yaşamak, yaşamak
***
Yaşamak, değil yaşamak
-
Sevmek kolay değil başa gelmesin
Ümitsiz bir aşka kimse düşmesin
Tanrı kimseye böyle bir dert vermesin
Ben aşkın kahrını çekemez oldum
Tanrı kimseye böyle bir dert vermesin
Ben aşkın kahrını çekemez oldum
***
Ben de seviyordum delicesine
İnanmışım meğer kalpsiz birine
Şimdi ağlıyorum kendi halime
Ben aşkın kahrını çekemez oldum
***
Şimdi ağlıyorum kendi halime
Ben aşkın kahrını çekemez oldum
Şimdi ağlıyorum kendi halime
Ben aşkın kahrını çekemez oldum
***
Ne sevgili ne dosttan yüzüm gülmedi
Canım dediklerim kıymet bilmedi
Ağladı gözlerim yaşı dinmedi
Ben aşkın kahrını çekemez oldum
Ağladı gözlerim yaşı dinmedi
Ben aşkın kahrını çekemez oldum
***
Ben de seviyordum delicesine
İnanmışım meğer kalpsiz birine
Şimdi ağlıyorum kendi kendime
Ben aşkın kahrını çekemez oldum
***
Şimdi ağlıyorum kendi halime
Ben aşkın kahrını çekemez oldum
Şimdi ağlıyorum kendi halime
Ben aşkın kahrını çekemez oldum
Ben aşkın kahrını çekemez oldum
Ben aşkın kahrını çekemez oldum
-
Kara bulutları kaldır aradan
Vay aman vay aman vay aman vay
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
***
Ne kadar özenmiş seni yaradan
Vay aman vay aman vay aman vay
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
***
Dilinden anlayan bülbül az olur
Vay aman vay aman vay aman vay
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
***
Sen gelmezsen bahar geçer yaz olur
Vay aman vay aman vay aman vay
Beri gel gönlüme çağlayanım gel
Çağlayanım gel
-
Terk edip gittiğine inan ki üzülmedim
Kaderim hep böyledir, ne bulsam kaybederim
Doğuştan şanslarımı, küçükken dostlarımı
Yıllar önce aşkını kaybeden bir kişiyim
***
Sana yer yoktu zaten, benim dünyam doluydu
Küçükken oynar gibi, misafir oyunuydu
Sana yer yoktu zaten, benim dünyam doluydu
Küçükken oynar gibi, misafir oyunuydu
***
Ben mazide yok ettim bütün duygularımı
Uğrunda derya ettim akan gözyaşlarımı
Ezelden bu gönlümü dertlerle doldurmuşum
Yaşamak ne, sevmek ne, hepsini unutmuşum
***
Sana yer yoktu zaten, benim dünyam doluydu
Küçükken oynar gibi, misafir oyunuydu
Sana yer yoktu zaten, benim dünyam doluydu
Küçükken oynar gibi, misafir oyunuydu
Misafir oyunuydu, misafir oyunuydu
-
Bakma bana derin derin
Kalbinin sahibi benim
Siyah saçlar yanar döner
Alev dudakların yalan söyler
Siyah inci gibi gözler
Kalbim yalnız sevgilimi özler
***
Karanlıkta bir ışıksın
Görünmeyen sevgilimsin
Siyah saçlar yanar döner
Alev dudakların yalan söyler
Siyah inci gibi gözler
Kalbim yalnız sevgilimi özler
-
Âh neyleyim gönül gönül senin elinden
Âh neyleyim gönül gönül senin elinden
Her zaman ağlarım gülemem gayrı oy
Her zaman ağlarım gülemem gayrı
***
Ben bıktım usandım elin dilinden oy
Terkettim sılayı dönemem gayrı
Ben bıktım usandım elin dilinden oy
Terkettim sılayı dönemem gayrı
***
Gönül ben sırrına eremedim ki
Gönül ben sırrına eremedim ki
Gonca gonca güller deremedim ki oy
Gonca gonca güller deremedim ki
***
Arz eyledim yâri göremedim ki oy
Ne olur sonumuz bilemem gayrı
Arz eyledim yâri göremedim ki oy
Aylar yıllar geçti göremem gayrı
***
Ben Ferrâhî yandım yandım yâr ateşine
Ben Ferrâhî yandım yandım yâr ateşine
Neler gelir gariplerin başına oy
Neler gelir gariplerin başına
***
Ağlayarak gelme mezar taşıma oy
Uyanıp da sana gülemem gayrı
Ağlayarak gelme mezar taşıma oy
Uyanıp da sana gülemem gayrı
***
Ağlayıp da gelme mezar taşıma oy
Uyanıp da sana gülemem gayrı
-
Güldürmedin hep ağlattın
Derdi bana sen tattırdın
Dert üstüne zulüm yaptın
Sanki beni sen yarattın
Dert üstüne zulüm yaptın
Sanki beni sen yarattın
***
İsyan eden kalbimi biraz olsun duy yeter
Aşka susayan kalbimi seveceksen sev yeter
Feryat eden kalbimi biraz olsun duy yeter
Aşka susayan kalbimi seveceksen sev yeter
***
Koşturdun hep yıllar boyu
Peşinden her gün beni
Ağlattın hiç güldürmedin
Bu yaralı kalbimi
Ağlattın hiç güldürmedin
Bu yaralı kalbimi
***
İsyan eden kalbimi biraz olsun duy yeter
Aşka susayan kalbimi seveceksen sev yeter
Feryat eden kalbimi biraz olsun duy yeter
Aşka susayan kalbimi biraz olsun sev yeter
-
Ne olur Yarabbim affet bu kulunu
Sevdiysem kalbimdir suçlu kalbimdir suçlu
***
Koptum birer birer sevdiklerimden
Beni benden eden bu benliğimden
Kötü duyguları sil at kalbimden
İçimdeki şeytanı öldür Yarabbi
***
Tükenen hayatım biten ömrümdü
Aşkımın kahrını çeken gönlümdü
Tükenen hayatım biten ömrümdü
Aşkımın kahrını çeken gönlümdü
***
Bir ateşti yandı yangına döndü
Daha büyümeden söndür Yarabbim
Bir ateşti yandı yangına döndü
Daha büyümeden söndür Yarabbim
***
Şimdi gözyaşlarım bir sele döndü
Artık bu yüzümü güldür Yarabbim
Artık bu yüzümü güldür Yarabbim
***
Nedense talihim yaver gitmedi
Acımasız dünya aman vermedi
Ne yapsam ne etsem geri dönmedi
Dönmeyen çarkımı döndür Yarabbi
***
Tükenen hayatım biten ömrümdü
Aşkımın kahrını çeken gönlümdü
Tükenen hayatım biten ömrümdü
Aşkımın kahrını çeken gönlümdü
***
Bir ateşti yandı yangına döndü
Daha büyümeden söndür Yarabbim
Bir ateşti yandı yangına döndü
Daha büyümeden söndür Yarabbim
***
Şimdi gözyaşlarım bir sele döndü
Artık bu yüzümü güldür Yarabbim
Artık bu yüzümü güldür Yarabbim
-
Mehtaplı gecelerde hep seni andım
Ahh ahh, hep seni andım
***
Belki gelirsin diye
Boş yere yandım
Ahh ahh, boş yere yandım
***
Belki gelirsin diye
Boş yere yandım
Ahh ahh, boş yere yandım
***
Yeter artık çektiğim bu kadar çile
Ahh ahh, bu kadar çile
***
Belki gelirsin diye
Boş yere yandım
Ahh ahh, boş yere yandım