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Aldatılanlar Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Aldatılanlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Aldatılanlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aldatılanlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Aldatılanlar

  • Usandım

  • Kolaymı Sandın

  • Aldatılanlar

  • Yıkıldım Sevgilim

  • Gitti

  • Küllü Harap

  • Değmezmiş Sana

  • O Sen Değilsin

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