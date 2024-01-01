Üstüme Fazla Düşme Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Üstüme Fazla Düşme
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Üstüme fazla düşme
Canımı sıkıyorsun
Aşkıma hayır dedin
Daha ne duruyorsun?
***
Önceden unutmuştum sevmeyi
Her neşeyi
Yediğim darbelerin duruyor
Bak izleri
***
Söyledim, anlamadın
Peşimi bırakmadın
Yalvardın hep boşuna
Gönlümü alamadın
Yalvardın hep boşuna
Gönlümü alamadın
***
Kaş çatıp bakıyorsun
Yorulma hiç boşuna
Hayır yok benden sana
Çek git Allah aşkına
***
Acımam hiç yalvarma
İnsafsız biriyim ben
Başkası alıp gitti
Kalpsizin biriyim ben
***
Söyledim, anlamadın
Peşimi bırakmadın
Yalvardın hep boşuna
Gönlümü alamadın
***
Yalvardın hep boşuna
Gönlümü alamadı
Gönlümü alamadı
Gönlümü alamadı