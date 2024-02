Uyanma zamanı şimdi kuşların Ben ise gözlerimi kırpmadım hâlâ Sönerken yıldızlar ardı ardına Ben ise gözlerimi yummadım hâlâ Bense gözlerimi yummadım hâlâ Gönlüm hasretinden insafmı gördü Her gecemi böyle azapla böldü *** Kimbilir sevenler ne düşler gördü Bense gözlerimi yummadım hâlâ Gönlüm hasretinden insafmı gördü Her gecemi böyle azapla böldü Kimbilir sevenler ne düşler gördü Bense gözlerimi yummadım hâlâ *** Anılar kapıma geldi dayandı Hayalin kalbimi kuşattı sardı Güneşle günaydın şafak ağardı Bense gözlerimi yummadım hâlâ Bense gözlerimi yummadım hâlâ Gönlüm hasretinden insafmı gördü Her gecemi böyle azapla böldü *** Kimbilir sevenler ne düşler gördü Bense gözlerimi yummadım hâlâ Gönlüm hasretinden insafmı gördü Her gecemi böyle azapla böldü Kimbilir sevenler ne düşler gördü Bense gözlerimi yummadım hâlâ Uyanma zamanı şimdi kuşların *** Bense gözlerimi kırpmadım hâlâ Sönerken yıldızlar ardı ardına Bense gözlerimi kırpmadım hâlâ Gönlüm hasretinden insafmı gördü Her gecemi böyle azapla böldü Kimbilir sevenler ne düşler gördü Bense gözlerimi kırpmadım hâlâ Bense gözlerimi kırpmadım hala kırpmadım hâlâ