Bilmiyor musun sevildiğini? Senin için ben hep içtiğimi Mecnun misali, derbeder gibi Oldum seni ben sevdim seveli Bilmiyor musun sevildiğini? Senin için ben hep içtiğimi *** Mecnun misali, derbeder gibi Oldum seni ben sevdim seveli Bak, gözümün içine bak Neler, neler göreceksin Bak, gözümün içine bak Neler çektim göreceksin Neler çektim göreceksin *** Ah ettiriyor, ağlatıyorsun Bana bir ümit hiç vermiyorsun Ah ettiriyor, ağlatıyorsun Bana bir ümit hiç vermiyorsun *** Sen değil misin gönlümü çalan? Şimdi aşkıma diyorsun yalan Bana, sevgilim, senden dert kalan Dön artık geri, sevgime inan Sen değil misin gönlümü çalan? Şimdi aşkıma diyorsun yalan *** Bana, sevgilim, senden dert kalan Dön artık geri, sevgime inan Bak, gözümün içine bak Neler, neler göreceksin Bak, gözümün içine bak Neler çektim göreceksin Neler çektim göreceksin Ah ettiriyor, ağlatıyorsun *** Bana bir ümit hiç vermiyorsun Ah ettiriyor, ağlatıyorsun Bana bir ümit hiç vermiyorsun