Üzgün Bakışlar Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Üzgün Bakışlar
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Bilmiyor musun sevildiğini?
Senin için ben hep içtiğimi
Mecnun misali, derbeder gibi
Oldum seni ben sevdim seveli
Bilmiyor musun sevildiğini?
Senin için ben hep içtiğimi
***
Mecnun misali, derbeder gibi
Oldum seni ben sevdim seveli
Bak, gözümün içine bak
Neler, neler göreceksin
Bak, gözümün içine bak
Neler çektim göreceksin
Neler çektim göreceksin
***
Ah ettiriyor, ağlatıyorsun
Bana bir ümit hiç vermiyorsun
Ah ettiriyor, ağlatıyorsun
Bana bir ümit hiç vermiyorsun
***
Sen değil misin gönlümü çalan?
Şimdi aşkıma diyorsun yalan
Bana, sevgilim, senden dert kalan
Dön artık geri, sevgime inan
Sen değil misin gönlümü çalan?
Şimdi aşkıma diyorsun yalan
***
Bana, sevgilim, senden dert kalan
Dön artık geri, sevgime inan
Bak, gözümün içine bak
Neler, neler göreceksin
Bak, gözümün içine bak
Neler çektim göreceksin
Neler çektim göreceksin
Ah ettiriyor, ağlatıyorsun
***
Bana bir ümit hiç vermiyorsun
Ah ettiriyor, ağlatıyorsun
Bana bir ümit hiç vermiyorsun