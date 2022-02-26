Vazgeçtim Şarkı Sözleri
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Nasıl bir sevdaya düştüm
Vazgeçtim…
Gözlerinden,
Vazgeçtim…
Sözlerinden
***
Bir ah de yeter.
Sessizce, kimsesizce,
Gönderdim dudaklarımı
Öpme al yeter.
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Hiç tanımaz tenim ellerini,
Bilmez yüreğim bilmez yüreğini
Ah bu koku, bu ten, bu dokunuş
Ah bu delilik sarsar bedenimi
Yok olma zamanı şimdi…