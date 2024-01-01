Veda Et Yeter Günlerdir gelmez oldun Beklettin beni, neden? İstemiyorsan söyle Vazgeçerim senden *** Günlerdir gelmez oldun Beklettin beni, neden? İstemiyorsan söyle Vazgeçerim senden *** Böyle her gün eriyip Bitmektense sevgilim Kapatır bu sayfayı Aşkımız bitti derim *** Böyle her gün eriyip Bitmektense sevgilim Kapatır bu sayfayı Aşkımız bitti derim *** Böyle kararsız bir aşk Nereye kadar gider? Ya gönülden sev beni Ya da veda et yeter *** Böyle kararsız bir aşk Nereye kadar gider? Ya gönülden sev beni Ya da veda et yeter *** Böyle her gün eriyip Bitmektense sevgilim Kapatır bu sayfayı Aşkımız bitti derim *** Böyle her gün eriyip Bitmektense sevgilim Kapatır bu sayfayı, ah Aşkımız bitti derim

Sadece Bir kere halimi sordun mu benim Kalbime habersiz girdin sadece Yedi kat ellerden farkın ne senin Uzaktan uzağa gördün sadece *** Kör olsun bu aşkın gözü kör olsun Bu sevda oyunu artık son bulsun Hayırsız sevgili sen nasıl kulsun Arayıp beni mi buldun sadece *** Kör olsun bu aşkın gözü kör olsun Bu sevda oyunu artık son bulsun Hayırsız sevgili sen nasıl kulsun Arayıp beni mi buldun sadece *** Geceler boyunca hep ben ağladım Bir damla sevgiyi hep ben aradım Çok sevildin ama seven olmadın Seni sevdiğime güldün sadece *** Kör olsun bu aşkın gözü kör olsun Bu sevda oyunu artık son bulsun Hayırsız sevgili sen nasıl kulsun Arayıp beni mi buldun sadece *** Kör olsun bu aşkın gözü kör olsun Bu sevda oyunu artık son bulsun Hayırsız sevgili sen nasıl kulsun Arayıp beni mi buldun sadece

Acı Yıllar Gurbet elde hatıralar tesellim Sensiz seni yaşıyorum efendim Bu hasreti çeke çeke tükendim *** Acı yıllar içimde bir sızıdır Sevmek benim alnımdaki yazıdır Acı yıllar içimde bir sızıdır Sevmek benim alnımdaki yazıdır *** Bugün sana mektup yazdım, yoruldum Deli gibi sevdiğimi duyurdum Cevabını alamadım, kahroldum **** Acı yıllar içimde bir sızıdır Sevmek benim alnımdaki yazıdır Acı yıllar içimde bir sızıdır Sevmek benim alnımdaki yazıdır *** Sende kaldı ümit dolu yıllarım Ayrı düştüm gözlerinden, yanarım Kurumadı benim sevda pınarım *** Acı yıllar içimde bir sızıdır Sevmek benim alnımdaki yazıdır Acı yıllar içimde bir sızıdır Sevmek benim alnımdaki yazıdır Sevmek benim alnımdaki yazıdır

Neden Böyle Olduk Neden böyle olduk yıllardan sonra Hala benim aklım fikrim almıyor Neden böyle olduk yıllardan sonra Hala benim aklım fikrim almıyor *** Özür dilemeyi düşündüm ama Sevgilim bir türlü dilim varmıyor Özür dilemeyi düşündüm ama Sevgilim bir türlü dilim varmıyor *** Dilimin ucuna geldi kaç kere Bu aşkı biz neden yıkdık boş yere Affet beni affet eski günlere Dönelim demeye dilim varmıyor Dönelim demeye dilim varmıyor *** Artık bu sevdadan geçeyim dedim Ben kendi yolumu seçeyim dedim Derdimi mektupla açayım dedim Denedim bir türlü elim varmıyor Denedim bir türlü elim varmıyor *** Dilimin ucuna geldi kaç kere Bu aşkı biz neden yıkdık boş yere Affet beni affet eski günlere Dönelim demeye dilim varmıyor Dönelim demeye dilim varmıyor Dönelim demeye dilim varmıyor

Müptelayı Tabib(Gazel) Müptelayı dert olup, tabip, tabip Buldun mu sen, ah, aman aman? Daima ağlar gezersin Hiç gülen oldun mu sen, ah, ah aman? *** Bahtım eflatun olsa istemem, gelmez bana Ey benim deli divane gönlüm Haddini bildin mi sen, ah aman? Ey benim deli divane gönlüm Haddini bildin mi sen, ah, ah aman? Ey benim deli divane gönlüm Haddini bildin mi sen, ah, sevgilim?

İstemem İstemem istemem istemem Böyle kısmet istemem yarab İstemem istemem istemem Böyle kısmet istemem yarab Aşk diye sundukları zehirli şarap Aşk diye sundukları zehirli şarap Yuvamı yıkacaksan beni aldatacaksan *** Bir gün unutacaksan istemem İstemem istemem böyle kısmet istemem yarab İstemem böyle kısmet istemem yarab *** Ağlarım ağlarım Ağlarım her gün sensiz geçen günlere Ağlarım ağlarım Ağlarım her gün aşksız geçen yıllara Ararım kısmetimi düştüm yollara Ararım kısmetimi düştüm yollara Yuvamı yıkacaksan beni aldatacaksan Bir gün unutacaksan istemem İstemem istemem böyle kısmet istemem yarab İstemem böyle kısmet istemem yarab