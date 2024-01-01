Vesaire Cahildim yolumdan şaşırttın beni Aşkınla dağlardan aşırttın beni Cahildim yolumdan şaşırttın beni Aşkınla dağlardan aşırttın beni Sevdim, sevdim, sevdim de kul ettin beni *** Vesaire, vesaire hep aşka dair Mutluluğun içinde derdi vesaire Vesaire, vesaire hep aşka dair Mutluluğun içinde derdi vesaire *** Çıktım arşa seyran eyledim geldim aşka Döndüm baktım âleme âlem bir başka Herkesin bir derdi var hep başka, başka *** Vesaire, vesaire hep aşka dair Mutluluğun içinde kaldım misafir Vesaire, vesaire hep aşka dair Mutluluğun içinde kaldım misafir *** Gönlünden gönlüme naz ediyorsun Gel sarayım bağrıma olmaz diyorsun Gönlünden gönlüme naz ediyorsun Gel sarayım bağrıma olmaz diyorsun Hem bana sev diyorsun sen sevmiyorsun *** Vesaire, vesaire hep aşka dair Mutluluğun içinde kaldım misafir Vesaire, vesaire hep aşka dair Mutluluğun içinde derdi vesaire *** Çıktım arşa seyran eyledim geldim aşka Döndüm baktım âleme âlem bir başka Herkesin bir derdi var hep başka, başka *** Vesaire, vesaire hep aşka dair Mutluluğun içinde kaldım misafir Vesaire, vesaire hep aşka dair Mutluluğun içinde kaldım misafir

Talihsizler Sevmek için canlarını vermişler Ayrılığa çaresizlik demişler Sevmek için canlarını vermişler Ayrılığa çaresizlik demişler Acıları göz önüne sermişler Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler *** Candan sevmiş gönül vermiş boş yere Yenik düşmüş aşk yüzünden dertlere Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere Candan sevmiş gönül vermiş boş yere Yenik düşmüş aşk yüzünden dertlere Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler *** Aşk adını talihsizlik koymuşlar Sevenleri yerden yere vurmuşlar Aşk adını talihsizlik koymuşlar Sevenleri yerden yere vurmuşlar Gidenleri beklemişler durmuşlar Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler *** Candan sevmiş gönül vermiş boş yere Yenik düşmüş aşk yüzünden dertlere Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere Candan sevmiş gönül vermiş boş yere Yenik düşmüş aşk yüzünden dertlere Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere *** Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler Aşk adını talihsizlik koymuşlar Sevenleri yerden yere vurmuşlar Gidenleri beklemişler durmuşlar Talihsizler, talihsizler, talihsizler

Aşk Yüzünden Ya Rabbim sabır, ya Rabbim sabır Bir vefasız gönlümü doldurdu kahır Yalnızlık zulüm, sensizlik ölüm Çaresizlik büküyor boynumu benim *** Zaman böyle geldi, geçti Sevenler hep sevda içti Aşıkların kaderi bu Ayrılıklar bizi seçti Sevenlerin kaderi bu Ayrılıklar bizi seçti *** Aşk yüzünden, aşk yüzünden Her gün öldüm, öldüm, dirildim Vallahi doğru, gözüm kör olsun Evvelce böyle değildim *** Sana olan bir saygım var hâlâ Seninle bunca yıl tükettik Sana olan bir saygım var hâlâ Seninle bunca yıl tükettik *** Ayrı da olsak yine de dostuz Biz bu günlere beraber geldik *** Zaman böyle geldi, geçti Sevenler hep sevda içti Aşıkların kaderi bu Ayrılıklar bizi seçti Sevenlerin kaderi bu Ayrılıklar bizi seçti *** Aşk yüzünden, aşk yüzünden Her gün öldüm, öldüm, dirildim Vallahi doğru, gözüm kör olsun Evvelce böyle değildim *** Aşk yüzünden, aşk yüzünden Her gün öldüm, öldüm, dirildim Vallahi doğru, gözüm kör olsun Evvelce böyle değildim

Ateşli Geleni geçeni yakıyor bu güzel Ateşli ateşli bakıyor bu güzel Bir kere göreni, yanılıp seveni Ateşten ateşe atıyor bu güzel Bir kere göreni, yanılıp seveni Ateşten ateşe atıyor bu güzel *** Ateşli, ateşli hâlleri eritti beni Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni Ateşli, ateşli hâllere düşürdü beni Ah, ateşli *** Bir alev ırmağı akıyor bu güzel Yanmamış canları yakıyor bu güzel Gözleri bir alev sözleri bir şeker Dil döker, kandırır insanı bu güzel Gözleri bir alev, sözleri bir şeker Dil döker kandırır insanı bu güzel *** Ateşli, ateşli hâlleri eritti beni Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni Ateşli, ateşli hâllere düşürdü beni Ah, ateşli

Yeter Ağlatma Beni Bir gül gibi kıvraktır Bülbül gibi şakraktır Aşk bana ızdıraptır Yeter, ağlatma beni *** Bir gül gibi kıvraktır Bülbül gibi şakraktır Aşk bana ızdıraptır Yeter, ağlatma beni *** Beni vefasız sanma Hakikattan usanma Başkasına aldanma Yeter, ağlatma beni *** Beni vefasız sanma Hakikattan usanma Başkasına aldanma Yeter, ağlatma beni *** Bir gün kalırsam sensiz Ömrüm geçer neşesiz Sen de yaşama bensiz, ah Yeter, ağlatma beni *** Bir gün kalırsam sensiz Ömrüm geçer neşesiz Sen de yaşama bensiz Yeter, ağlatma beni

Sarhoş Gibiyim Bir sevda çölünde bıraktın beni Kanadı kırılmış bir kuş gibiyim Kanadı kırılmış bir kuş gibiyim Dönüp de bakmadın bir gün hâlime Sokağa atılmış bir taş gibiyim Sokağa atılmış bir taş gibiyim O eşsiz hâyâlin her an karşımda *** Gözyaşlarım çağlar her anışımda O eşsiz hâyâlin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim Ayrılık şarabı gönül tasımda *** İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim *** Acılar çöktü bak yine bağrıma Çoktan hazan erdi gönül bağıma Çoktan hazan erdi gönül bağıma İnanma sen benim yaşadığıma Sen gittin gideli ölmüş gibiyim Sen gittin gideli ölmüş gibiyim O eşsiz hâyâlin her an karşımda *** Gözyaşlarım çağlar her anışımda O eşsiz hâyâlin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim

Gece Demem Gece demem gündüz demem Ne bulursam içerim ben *** Gece demem gündüz demem Ne bulursam içerim ben *** Elimde değil ki benim Elimde değil ki benim Elimde değil ki benim Elimde değil ki benim Atamadım içerimden Atamadım içerimden *** Artık senin içtiğini içmeyeceğim Senin geçtiğin yollardan geçmeyeceğim Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın Bu yarayı yeniden yeniden deştin *** Artık senin içtiğini içmeyeceğim Senin gittiğin yollardan gitmeyeceğim Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın Bu yarayı yeniden yeniden deştin Yapamayacağım seyi Ne olur isteme benden *** Yapamayacağım seyi Ne olur isteme benden *** Bir kırık sazım kaldı Bir kırık sazım kaldı Bir kırık sazım kaldı Bir kırık sazım kaldı Onu da alma elimden Onu da alma elimden *** Artık senin içtiğini içmeyeceğim Senin gittiğin yollardan gitmeyeceğim Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın Bu yarayı yeniden yeniden deştin *** Artık senin içtiğini içmeyeceğim Senin gittiğin yollardan gitmeyeceğim Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın Bu yarayı yeniden yeniden deştin Bu yarayı yeniden yeniden deştin

Merhamet Dileme Durağım yoktur ki benim Bir köşede eğleneyim Durağım yoktur ki benim Bir köşede eğleneyim *** Aşkın girdabına düştüm Aşkın girdabına düştüm Dönmeyen dönmeyen Dönmeyen pervaneyim Dönmeyen dönmeyen Dönmeyen pervaneyim *** Yapraktan yoktur ki farkım Ben dalımdan ayrıyım Yapraktan yoktur ki farkım Ben dalımdan ayrıyım *** Her günüm bir sonbahar Her anım bir sonbahar Ben dalımın ben dalımın Ben dalımın mazlumuyum Ben dalımın ben dalımın Ben dalımın mazlumuyum *** Mazlumuyum Mazlumuyum Mazlumuyum aah

Küstürdün Gönlümü Küstürdün gönlümü güldüremedim Küstürdün gönlümü güldüremedim Baharım güz oldu, yazım kış oldu Gönüle yârimi bulduramadım Baharım güz oldu, yazım kış oldu Gönüle yârimi bulduramadım Baharım güz oldu, yazım kış oldu Baharım güz oldu, yazım kış oldu *** Şu fani dünyada murad almadan Şu fani dünyada murad almadan Eller gibi şad olup da gülmeden Ellerin bağında gülü solmadan Baharım güz oldu, yazım kış oldu Ellerin bağında gülü solmadan Baharım güz oldu, yazım kış oldu Baharım kış oldu, yazım güz oldu