Bir sevda çölünde bıraktın beni Kanadı kırılmış bir kuş gibiyim Kanadı kırılmış bir kuş gibiyim Dönüp de bakmadın bir gün hâlime Sokağa atılmış bir taş gibiyim Sokağa atılmış bir taş gibiyim O eşsiz hâyâlin her an karşımda *** Gözyaşlarım çağlar her anışımda O eşsiz hâyâlin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim Ayrılık şarabı gönül tasımda *** İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim *** Acılar çöktü bak yine bağrıma Çoktan hazan erdi gönül bağıma Çoktan hazan erdi gönül bağıma İnanma sen benim yaşadığıma Sen gittin gideli ölmüş gibiyim Sen gittin gideli ölmüş gibiyim O eşsiz hâyâlin her an karşımda *** Gözyaşlarım çağlar her anışımda O eşsiz hâyâlin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim