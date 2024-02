Mutlu olalım diye her şeyim sana verdim Seni kırmamak için kendimi harap ettim Vicdanın yok mu senin benim zalim sevgilim Vicdanın yok mu senin benim zalim sevgilim Vicdanın yok mu senin benim zalim sevgilim Vicdanın yok mu senin benim zalim sevgilim *** Sakın iyilik yapma kötü olursun derler Bunu kim söylemişse çok doğru söylemişler Nerden çıktın karşıma vicdanın yok mu senin Daha bu genç yaşımda dünyamı yıktın benim Daha bu genç yaşımda dünyamı yıktın benim *** Hakkımı helal etmem ahımı aldın benim Kanıma girdin benim dünyamı yıktın benim *** Hakkımı helal etmem kanıma girdin benim Ahımı aldın benim dünyamı yıktın benim *** Dünyada iyilerin yeri yoktur her zaman Nedense bu kötüler mutlu oluyor her an Soruyorum benim gibi aşık olup sevenlere Nedir bizim suçumuz ağlıyoruz her zaman *** Soruyorum benim gibi aşık olup sevenlere Nedir bizim suçumuz ağlıyoruz her zaman *** Sakın iyilik yapma kötü olursun derler Bunu kim söylemişse çok doğru söylemişler Nerden çıktın karşıma vicdanın yok mu senin Daha bu genç yaşımda dünyamı yıktın benim Daha bu genç yaşımda dünyamı yıktın benim *** Hakkımı helal etmem ahımı aldın benim Kanıma girdin benim dünyamı yıktın benim *** Hakkımı helal etmem kanıma girdin benim Hakkımı helal etmem dünyamı yıktın benim