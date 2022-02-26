Vurmayın Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Vurmayın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Vurmayın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vurmayın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Benim derdim bana yeter
Çekili, üstüme gelip durmayın
Gönlümde derinden,derin yara var
Üstüne basıp durmayın
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Sormayın sevdalıyım ben
Vurmayın,yaralıyım ben
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Göz yaşlarım akıp akıp durdunuz
Silmeyin,elim var benim
Yerlere yıkılsam tek başımayım
Tutmayın,gücüm var benim