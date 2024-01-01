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İli yorum Mevla'dan
Sen de mesut olasın
Diliyorum Mevla'dan
Sen de mesut olasın
***
Benim gibi sefil
Perişan olmayasın
Benim gibi sefil
Perişan olmayasın
***
Ya Rab, al canımı
Ya Rab, al canımı
Ya Rab, al canımı
Ya Rab, al canımı
***
Neden kara yazdın?
Benim alın yazımı
Neden kara yazdın?
Benim alın yazımı
***
Kaderim sürüklüyor
Bilinmeyen bir yöne
Kaderim sürüklüyor
Bilinmeyen bir yöne
***
Kabahatım neydi?
Ettin bu aşka köle
Kabahatım neydi?
Ettin bu aşka köle
***
Ya Rab, al canımı
Ya Rab, al canımı
Ya Rab, al canımı
Ya Rab, al canımı
***
Neden kara yazdın?
Benim alın yazımı
Neden kara yazdın?
Benim alın yazımı
-
Bir gün yalnız kalırsan
Beni hayal et gelirim
Üzüldüğün zamanlar
Sana teselli veririm
***
Bir gün yalnız kalırsan
Beni hayal et gelirim
Üzüldüğün zamanlar
Sana teselli veririm
***
Düşün yeter bir kere
Gülmek isetemesen bile
Dertleri bana yolla
Mutluluk olmaz ki sonra
***
Düşün yeter bir kere
Gülmek isetemesen bile
Dertleri bana yolla
Mutluluk olmaz ki sonra
***
Anlamadın hiç beni
Sana olan sevgimi
Açtım bütün kalbimi
Yeter ki sen iste beni
***
Anlamadın hiç beni
Sana olan sevgimi
Açtım bütün kalbimi
Yeter ki sen iste beni
***
Düşün yeter bir kere
Gülmek isetemesen bile
Dertleri bana yolla
Mutluluk olmaz ki sonra
***
Düşün yeter bir kere
Gülmek isetemesen bile
Dertleri bana yolla
Mutluluk olmaz ki sonra
-
Bir hasret şarkısı kaldı dilimde
Resmimiz sarardı soldu elimde
Ne yaptım da gittin dertli günümde
Ne yaptım da gittin dertli günümde
Dön artık ne olur hasretim sana
Dön artık ne olur hasretim sana
***
Hasret dolu günler bitmek bilmiyor
Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor
Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor
Dön artık ne olur hasretim sana
***
Hasret dolu günler bitmek bilmiyor
Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor
Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor
Dön artık ne olur hasretim sana
***
Her günüm dert dolu, her günüm keder
İnan ki hasretin ölmekten beter
Daha çok bekletme bu kadar yeter
Daha çok bekletme bu kadar yeter
Dön artık ne olur hasretim sana
Dön artık ne olur hasretim sana
***
Hasret dolu günler bitmek bilmiyor
Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor
Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor
Dön artık ne olur hasretim sana
***
Hasret dolu günler bitmek bilmiyor
Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor
Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor
Dön artık ne olur hasretim sana
Dön artık ne olur hasretim sana
Dön artık ne olur hasretim sana
-
Merhaba yıllar sonra gelen sevgili
Merhaba gözyaşıma en son teselli
Kış içinde baharlar getirdin sanki
Kış içinde baharlar getirdin sanki
***
Merhaba kalbe doğan aşkın müjdesi
Merhaba kalbe doğan aşkın müjdesi
Merhaba yıllar sonra gelen sevgili
Merhaba yıllar sonra gelen sevgili
***
Dönmeyecek sanmıştım güzel günlerim
Ansızın geliverdi sevmenin vakti
Bitti hasret, mutluluk bizimle şimdi
Bitti hasret, mutluluk bizimle şimdi
***
Merhaba kalbe doğan aşkın müjdesi
Merhaba kalbe doğan aşkın müjdesi
Merhaba yıllar sonra gelen sevgili
Merhaba yıllar sonra gelen sevgili
Merhaba
-
Aşk bir derin uçurumsa
Düşenin ne günahı var
Sevilende vefa yoksa
Sevenin ne günahı var
Sevenin ne günahı var
***
Sevilende vefa yoksa
Sevenin ne günahı var
Sevenin ne günahı var
***
Kader ona tokat atar
Hayat ona çelme takar
Gelen vurur giden yıkar
Garibanın ne günahı var
***
Kader ona tokat atar
Hayat ona çelme takar
Gelen vurur giden yıkar
Sevenin ne günahı var
***
Yalnızlıktır son durağı
Hazan olur gençlik çağı
Kadehlerse dert ortağı
İçenin ne günahı var
***
Yalnızlıktır son durağı
Hazan olur gençlik çağı
Kadehlerse dert ortağı
İçenin ne günahı var
***
İçenin ne günahı var
***
Kader böyle insafsızsa
Yarınlar karanlıksa
Sevilenler vefasızsa
Aşığın ne günahı var
Aşığın ne günahı var
***
Sevilenler vefasızsa
Aşığın ne günahı var
Aşığın ne günahı var
***
Kader ona tokat atar
Hayat ona çelme takar
Gelen vurur giden yıkar
Garibanın ne günahı var
***
Kader ona tokat atar
Hayat ona çelme takar
Gelen vurur giden yıkar
Garibanın ne günahı var
***
Yalnızlıktır son durağı
Hazan olur gençlik çağı
Kadehlerse dert ortağı
İçenin ne günahı var
***
Yalnızlıktır son durağı
Hazan olur gençlik çağı
Kadehlerse dert ortağı
İçenin ne günahı var
İçenin ne günahı var
***
İçenin ne günahı var
İçenin ne günahı var
-
Bir sevgi ışığı yokmuş içinde
Ömrünü harcamış başka biçimde
Bir sevgi ışığı yokmuş içinde
Ömrünü harcamış başka biçimde
***
Acılı şarkılar kalmış dilinde
Boş yere eriyip bitmiş zavallım
Acılı şarkılar kalmış dilinde
Boş yere eriyip bitmiş zavallım
***
Sevmeyi bilmeyen ellere düşmüş
Genç yaşta hayata darılmış küsmüş
Sevmeyi bilmeyen ellere düşmüş
Genç yaşta hayata darılmış küsmüş
***
Kaderim diyerek boynunu bükmüş
Boş yere eriyip gitmiş zavallım
Kaderim diyerek boynunu bükmüş
Boş yere eriyip gitmiş zavallım
Boş yere eriyip gitmiş zavallım
***
Yıllarca dolaşan olmuş peşinde
Mutluluk aramış durmuş elinde
Yıllarca dolaşan olmuş peşinde
Mutluluk aramış durmuş elinde
***
Gözünde gözyaşı eli cebinde
Boş yere eriyip bitmiş zavallım
Gözünde gözyaşı eli cebinde
Boş yere eriyip bitmiş zavallım
***
Sevmeyi bilmeyen ellere düşmüş
Genç yaşta hayata darılmış küsmüş
Sevmeyi bilmeyen ellere düşmüş
Genç yaşta hayata darılmış küsmüş
***
Kaderim diyerek boynunu bükmüş
Boş yere eriyip gitmiş zavallım
Kaderim diyerek boynunu bükmüş
Boş yere eriyip gitmiş zavallım
***
Kaderim diyerek boynunu bükmüş
Boş yere eriyip gitmiş zavallım
Kaderim diyerek boynunu bükmüş
Boş yere eriyip gitmiş zavallım
-
Hayalin gözüme bir perde oldu
Ne yaptımsa seni unutamadım
Dostlarım hep sordu, "Ner'de o?" diye
Ayrıldığımızı anlatamadım
***
Hayalin gözümde bir perde oldu
Ne yaptımsa seni unutamadım
Dostlarım hep sordu, "Ner'de o?" diye
Ayrıldığımızı anlatamadım
***
Şimdi suya hasret çöller gibiyiz
Ayrı dünyalarda eller gibiyiz
Bir zalim gururun son eseriyiz
Hem sana hem bana yanar, ağlarım
***
Şimdi suya hasret çöller gibiyiz
Ayrı dünyalarda eller gibiyiz
Bir zalim gururun son eseriyiz
Hem sana hem bana yanar, ağlarım
Hem sana hem bana yanar, ağlarım
***
Ne oldu ayrıldık, el aldı seni?
Ne oldu perişan bıraktın beni?
Hem beni mahvettin hem de kendini
Sen de gönlünce bir yâr bulamadın
***
Ne oldu ayrıldık, el aldı seni?
Ne oldu perişan bıraktın beni?
Hem beni mahvettin hem de kendini
Sen de gönlünce bir yâr bulamadın
***
Şimdi suya hasret çöller gibiyiz
Ayrı dünyalarda eller gibiyiz
Bir zalim gururun son eseriyiz
Hem sana hem bana yanar, ağlarım
***
Şimdi suya hasret çöller gibiyiz
Ayrı dünyalarda eller gibiyiz
Bir zalim gururun son eseriyiz
Hem sana hem bana yanar, ağlarım
Hem sana hem bana yanar, ağlarım
-
Ahu gözlerini sevdiğim dilber
Sana bir lafım var diyemiyorum
***
Bilmem deli miyim Mecnun gezerim
Sırrımı ellere diyemiyorum
Sırrımı ellere diyemiyorum
***
Bilmem deli miyim Mecnun gezerim
Sırrımı ellere diyemiyorum
Sırrımı ellere diyemiyorum
***
Helal olsun al yanaktan aldığım
El uzatıp gonca gülünü derdiğim
***
İnce belini, tatlı dilini sevdiğim
Kırılsın kollarım saramıyorum
Kırılsın kollarım saramıyorum
***
İnce belini, tatlı dilini sevdiğim
Kırılsın kollarım saramıyorum
Kırılsın kollarım saramıyorum
***
Al yanaktan aldıklarım azıktır
Tarama zülfünü gönlüm bozuktur
***
Öksüzem garibem bana yazıktır
Destursuz yanına varamıyorum
Destursuz yanına varamıyorum
***
Öksüzem garibem bana yazıktır
Destursuz yanına varamıyorum
Destursuz yanına varamıyorum
-
Mevlam bir çok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Mevlam bir çok dert vermiş
Beraber derman vermiş
***
Bu öldürücü derde
Neden ilaç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu öldürücü derde
Neden ilaç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Fanidir dünya fani
Alır da vermez yari
Fanidir dünya fani
Alır da vermez yari
***
Bu öldürücü derdi
Tabipler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu öldürücü derdi
Tabipler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
-
Erzurum Dağları da kar ile boran
Aldı içerimi de dert ile verem
Sizde bulunmaz mı da, kardaş, bir kurşun kalem?
Yaza'm arzuhâlimi de yâre göndere'm
***
Ah beni, beni, beni, beni, beni, beni, belalım beni
Ah beni, beni, beni, beni, belalım beni
Ah, çıkayım dağlara da, kardaş, kurt yesin beni
Ah, satarım bu canı da, kardaş, alırım seni
***
Dört yanımı gurbet sarmış tel ilen
Yaslı yaslı bayram yaptım el ilen
Yaralarım göz göz oldu, aman aman
Aman, yeniden
***
Ah beni, beni, beni, beni, beni, beni, belalım beni
Ah beni, beni, beni, beni, belalım beni
Ah beni, beni, beni, beni, belalım beni
Ah, satarım bu canı da alırım seni
Ah, çıkayım dağlara da, kardaş, kurt yesin beni