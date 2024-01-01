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Zavallım Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Zavallım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Zavallım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zavallım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Zavallım

  • Ya Rab Al Canımı

  • Bir Gün Yalnız Kalırsan

  • Hasret Şarkısı

  • Merhaba

  • Sevenin Ne Günahı Var

  • Zavallım

  • İkimize Ağlarım

  • Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber

  • Diley Diley

  • Erzurum Dağları (Uzun Hava)

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