Ya Rab Al Canımı İli yorum Mevla'dan Sen de mesut olasın Diliyorum Mevla'dan Sen de mesut olasın *** Benim gibi sefil Perişan olmayasın Benim gibi sefil Perişan olmayasın *** Ya Rab, al canımı Ya Rab, al canımı Ya Rab, al canımı Ya Rab, al canımı *** Neden kara yazdın? Benim alın yazımı Neden kara yazdın? Benim alın yazımı *** Kaderim sürüklüyor Bilinmeyen bir yöne Kaderim sürüklüyor Bilinmeyen bir yöne *** Kabahatım neydi? Ettin bu aşka köle Kabahatım neydi? Ettin bu aşka köle *** Ya Rab, al canımı Ya Rab, al canımı Ya Rab, al canımı Ya Rab, al canımı *** Neden kara yazdın? Benim alın yazımı Neden kara yazdın? Benim alın yazımı

Bir Gün Yalnız Kalırsan Bir gün yalnız kalırsan Beni hayal et gelirim Üzüldüğün zamanlar Sana teselli veririm *** Bir gün yalnız kalırsan Beni hayal et gelirim Üzüldüğün zamanlar Sana teselli veririm *** Düşün yeter bir kere Gülmek isetemesen bile Dertleri bana yolla Mutluluk olmaz ki sonra *** Düşün yeter bir kere Gülmek isetemesen bile Dertleri bana yolla Mutluluk olmaz ki sonra *** Anlamadın hiç beni Sana olan sevgimi Açtım bütün kalbimi Yeter ki sen iste beni *** Anlamadın hiç beni Sana olan sevgimi Açtım bütün kalbimi Yeter ki sen iste beni *** Düşün yeter bir kere Gülmek isetemesen bile Dertleri bana yolla Mutluluk olmaz ki sonra *** Düşün yeter bir kere Gülmek isetemesen bile Dertleri bana yolla Mutluluk olmaz ki sonra

Hasret Şarkısı Bir hasret şarkısı kaldı dilimde Resmimiz sarardı soldu elimde Ne yaptım da gittin dertli günümde Ne yaptım da gittin dertli günümde Dön artık ne olur hasretim sana Dön artık ne olur hasretim sana *** Hasret dolu günler bitmek bilmiyor Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor Dön artık ne olur hasretim sana *** Hasret dolu günler bitmek bilmiyor Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor Dön artık ne olur hasretim sana *** Her günüm dert dolu, her günüm keder İnan ki hasretin ölmekten beter Daha çok bekletme bu kadar yeter Daha çok bekletme bu kadar yeter Dön artık ne olur hasretim sana Dön artık ne olur hasretim sana *** Hasret dolu günler bitmek bilmiyor Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor Dön artık ne olur hasretim sana *** Hasret dolu günler bitmek bilmiyor Hayalin aklımdan gitmek bilmiyor Gözümdeki yaşlar dinmek bilmiyor Dön artık ne olur hasretim sana Dön artık ne olur hasretim sana Dön artık ne olur hasretim sana

Merhaba Merhaba yıllar sonra gelen sevgili Merhaba gözyaşıma en son teselli Kış içinde baharlar getirdin sanki Kış içinde baharlar getirdin sanki *** Merhaba kalbe doğan aşkın müjdesi Merhaba kalbe doğan aşkın müjdesi Merhaba yıllar sonra gelen sevgili Merhaba yıllar sonra gelen sevgili *** Dönmeyecek sanmıştım güzel günlerim Ansızın geliverdi sevmenin vakti Bitti hasret, mutluluk bizimle şimdi Bitti hasret, mutluluk bizimle şimdi *** Merhaba kalbe doğan aşkın müjdesi Merhaba kalbe doğan aşkın müjdesi Merhaba yıllar sonra gelen sevgili Merhaba yıllar sonra gelen sevgili Merhaba

Sevenin Ne Günahı Var Aşk bir derin uçurumsa Düşenin ne günahı var Sevilende vefa yoksa Sevenin ne günahı var Sevenin ne günahı var *** Sevilende vefa yoksa Sevenin ne günahı var Sevenin ne günahı var *** Kader ona tokat atar Hayat ona çelme takar Gelen vurur giden yıkar Garibanın ne günahı var *** Kader ona tokat atar Hayat ona çelme takar Gelen vurur giden yıkar Sevenin ne günahı var *** Yalnızlıktır son durağı Hazan olur gençlik çağı Kadehlerse dert ortağı İçenin ne günahı var *** Yalnızlıktır son durağı Hazan olur gençlik çağı Kadehlerse dert ortağı İçenin ne günahı var *** İçenin ne günahı var *** Kader böyle insafsızsa Yarınlar karanlıksa Sevilenler vefasızsa Aşığın ne günahı var Aşığın ne günahı var *** Sevilenler vefasızsa Aşığın ne günahı var Aşığın ne günahı var *** Kader ona tokat atar Hayat ona çelme takar Gelen vurur giden yıkar Garibanın ne günahı var *** Kader ona tokat atar Hayat ona çelme takar Gelen vurur giden yıkar Garibanın ne günahı var *** Yalnızlıktır son durağı Hazan olur gençlik çağı Kadehlerse dert ortağı İçenin ne günahı var *** Yalnızlıktır son durağı Hazan olur gençlik çağı Kadehlerse dert ortağı İçenin ne günahı var İçenin ne günahı var *** İçenin ne günahı var İçenin ne günahı var

Zavallım Bir sevgi ışığı yokmuş içinde Ömrünü harcamış başka biçimde Bir sevgi ışığı yokmuş içinde Ömrünü harcamış başka biçimde *** Acılı şarkılar kalmış dilinde Boş yere eriyip bitmiş zavallım Acılı şarkılar kalmış dilinde Boş yere eriyip bitmiş zavallım *** Sevmeyi bilmeyen ellere düşmüş Genç yaşta hayata darılmış küsmüş Sevmeyi bilmeyen ellere düşmüş Genç yaşta hayata darılmış küsmüş *** Kaderim diyerek boynunu bükmüş Boş yere eriyip gitmiş zavallım Kaderim diyerek boynunu bükmüş Boş yere eriyip gitmiş zavallım Boş yere eriyip gitmiş zavallım *** Yıllarca dolaşan olmuş peşinde Mutluluk aramış durmuş elinde Yıllarca dolaşan olmuş peşinde Mutluluk aramış durmuş elinde *** Gözünde gözyaşı eli cebinde Boş yere eriyip bitmiş zavallım Gözünde gözyaşı eli cebinde Boş yere eriyip bitmiş zavallım *** Sevmeyi bilmeyen ellere düşmüş Genç yaşta hayata darılmış küsmüş Sevmeyi bilmeyen ellere düşmüş Genç yaşta hayata darılmış küsmüş *** Kaderim diyerek boynunu bükmüş Boş yere eriyip gitmiş zavallım Kaderim diyerek boynunu bükmüş Boş yere eriyip gitmiş zavallım *** Kaderim diyerek boynunu bükmüş Boş yere eriyip gitmiş zavallım Kaderim diyerek boynunu bükmüş Boş yere eriyip gitmiş zavallım

İkimize Ağlarım Hayalin gözüme bir perde oldu Ne yaptımsa seni unutamadım Dostlarım hep sordu, "Ner'de o?" diye Ayrıldığımızı anlatamadım *** Hayalin gözümde bir perde oldu Ne yaptımsa seni unutamadım Dostlarım hep sordu, "Ner'de o?" diye Ayrıldığımızı anlatamadım *** Şimdi suya hasret çöller gibiyiz Ayrı dünyalarda eller gibiyiz Bir zalim gururun son eseriyiz Hem sana hem bana yanar, ağlarım *** Şimdi suya hasret çöller gibiyiz Ayrı dünyalarda eller gibiyiz Bir zalim gururun son eseriyiz Hem sana hem bana yanar, ağlarım Hem sana hem bana yanar, ağlarım *** Ne oldu ayrıldık, el aldı seni? Ne oldu perişan bıraktın beni? Hem beni mahvettin hem de kendini Sen de gönlünce bir yâr bulamadın *** Ne oldu ayrıldık, el aldı seni? Ne oldu perişan bıraktın beni? Hem beni mahvettin hem de kendini Sen de gönlünce bir yâr bulamadın *** Şimdi suya hasret çöller gibiyiz Ayrı dünyalarda eller gibiyiz Bir zalim gururun son eseriyiz Hem sana hem bana yanar, ağlarım *** Şimdi suya hasret çöller gibiyiz Ayrı dünyalarda eller gibiyiz Bir zalim gururun son eseriyiz Hem sana hem bana yanar, ağlarım Hem sana hem bana yanar, ağlarım

Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber Ahu gözlerini sevdiğim dilber Sana bir lafım var diyemiyorum *** Bilmem deli miyim Mecnun gezerim Sırrımı ellere diyemiyorum Sırrımı ellere diyemiyorum *** Bilmem deli miyim Mecnun gezerim Sırrımı ellere diyemiyorum Sırrımı ellere diyemiyorum *** Helal olsun al yanaktan aldığım El uzatıp gonca gülünü derdiğim *** İnce belini, tatlı dilini sevdiğim Kırılsın kollarım saramıyorum Kırılsın kollarım saramıyorum *** İnce belini, tatlı dilini sevdiğim Kırılsın kollarım saramıyorum Kırılsın kollarım saramıyorum *** Al yanaktan aldıklarım azıktır Tarama zülfünü gönlüm bozuktur *** Öksüzem garibem bana yazıktır Destursuz yanına varamıyorum Destursuz yanına varamıyorum *** Öksüzem garibem bana yazıktır Destursuz yanına varamıyorum Destursuz yanına varamıyorum

Diley Diley Mevlam bir çok dert vermiş Beraber derman vermiş Mevlam bir çok dert vermiş Beraber derman vermiş *** Bu öldürücü derde Neden ilaç vermemiş Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Bu öldürücü derde Neden ilaç vermemiş Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Fanidir dünya fani Alır da vermez yari Fanidir dünya fani Alır da vermez yari *** Bu öldürücü derdi Tabipler de bilmedi Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Bu öldürücü derdi Tabipler de bilmedi Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar