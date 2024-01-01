Yağmur Duası Ne o güzelim Yağmura mı tutuldun Saçın başın darmadağınık Pazara çıktım ayol pazara *** Hayrola pazarda yağmur mu var Var ya hem de zam yağmuru var Yapma ne zaman oldu bu *** Duymadın mı Çaya, şekere, tuza Hele, hele bazı şeylere Her zaman zam var *** Desene zam yağmuru Allah'a yalvaralım Barajlar bomboş Yağdır ne olur Allah'ım bize yağmuru *** Senin bitmez derdini Çekmek bana zevk oldu Senin bitmez derdini Çekmek bana zevk oldu *** Gönlüm öyle yorgun ki Sensiz gülemez oldum Gönlüm öyle yorgun ki Sensiz gülemez oldum *** Yağan bu aşk yağmuru Sensiz hiç dinmez oldu Yağan bu aşk yağmuru Sensiz hiç dinmez oldu *** İstiyorum unutmak Fakat gücüm yetmiyor Gönlüm öyle sevmiş ki Bir türlü vazgeçmiyor Yağan bu aşk yağmuru İnan sensiz dinmiyor İnan sensiz dinmiyor *** İstiyorum unutmak Fakat gücüm yetmiyor İstiyorum unutmak Fakat gücüm yetmiyor *** Gönlüm öyle sevmiş ki Bir türlü vazgeçmiyor Gönlüm öyle sevmiş ki Bir türlü vazgeçmiyor *** Yağan bu aşk yağmuru Sensiz inan dinmiyor Yağan bu aşk yağmuru İnan sensiz dinmiyor

Ceza Ona öyle kötü bir ceza ver ki Zalimlere ibret olsun yarabbi Suçunu yüzüne öyle haykır ki Bütün cümle alem duysun yarabbi Suçunu yüzüne öyle haykır ki Bütün cümle alem duysun yarabbi *** Öğrensin suçunu, kötülüğünü Fark etsin ne kadar küçüldüğünü Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Adalet yerini bulsun yarabbi *** Suçuna yakışır bir ceza olsun Gören ibretle baksın yarabbi Şarkı olup dilden dile dolaşsın Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi Şarkı olup dilden dile dolaşsın Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi Öğrensin suçunu, kötülüğünü Fark etsin ne kadar küçüldüğünü Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Adalet yerini bulsun yarabbi

Konuşsana Bir Tanem Konuşsana bir tanem Neden hep susuyorsun Susmak neyi halleder Neden anlatmıyorsun *** Konuşsana bir tanem Neden hep susuyorsun Susmak neyi halleder Neden anlatmıyorsun Susmak neyi halleder Neden anlatmıyorsun *** Gizleme ne olursun saklama hislerini Sen de bana aşıksın hem de deliler gibi Gizleme ne olursun saklama hislerini Sen de bana aşıksın hem de deliler gibi Sen de bana aşıksın hem de deliler gibi *** Neden suskun gözlerin Neden mahsun bakıyor Gözlerin gözlerimden Sanki bir şey saklıyor *** Neden suskun gözlerin Neden mahsun bakıyor Gözlerin gözlerimden Sanki bir şey saklıyor Gözlerin gözlerimden Sanki bir şey saklıyor *** Gizleme ne olursun Saklama hislerini Sen de bana aşıksın Hem de deliler gibi *** Gizleme ne olursun Saklama hislerini Sen de bana aşıksın Hem de deliler gibi Sen de bana aşıksın Hem de deliler gibi *** Neden suskun gözlerin Neden mahsun bakıyor Gözlerin gözlerimden Sanki bir şey saklıyor Sanki bir şey saklıyor *** Gizleme ne olursun Saklama hislerini Sen de bana aşıksın Hem de deliler gibi Hem de deliler gibi

Dertler İnsanı Sevgiye muhtaçtım ben bir zamanlar Sevdimde ne oldu anlayamadım İnanamam artık beni sevene Ben bu yüzden oldum dertler insanı *** Sevgiye muhtaçtım ben bir zamanlar Sevdimde ne oldu anlayamadım İnanamam artık beni sevene Ben bu yüzden oldum dertler insanı *** Anam yok, babam yok Yanlızlık korkusu çöktü içime Kimsem yok, yârim yok Yalnızlık korkusu çöktü üstüme *** Anam yok, babam yok Yanlızlık korkusu çöktü içime Kimsem yok, yârim yok Yalnızlık korkusu çöktü üstüme *** Bu kötü yazıyı nasıl sileyim? Tanrım al canımı rahat edeyim Dostu, düşmanımı ben bilemedim Ben bu yüzden oldum dertler insanı *** Bu kötü yazıyı nasıl sileyim? Tanrım al canımı rahat edeyim Dostu, düşmanımı ben bilemedim Ben bu yüzden oldum dertler insanı *** Anam yok, babam yok Yanlızlık korkusu çöktü üstüme Kimsem yok, yârim yok Yalnızlık korkusu çöktü üstüme *** Anam yok, yarim yok Yanlızlık korkusu çöktü üstüme Kimsem yok, yârim yok Yalnızlık korkusu çöktü üstüme

Dayanamam Tanıtma kimseye sakın kendini, kendini Anlatma kimseye sakın derdini, derdini Tanıtma kimseye sakin kendini, kendini Anlatma kimseye sakin derdini, derdini Çaldırma kimseye sakın kalbini, kalbini Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam *** Seni benden başka kimse görmesin, görmesin Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin Seni benden başka kimse görmesin, görmesin Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin Seni benden başka kimse sevmesin, sevmesin Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam *** Bir başkası ellerini tutarsa, tutarsa Bir başkası gözlerine bakarsa, bakarsa Bir başkası ellerini tutarsa, tutarsa Bir başkası gözlerine bakarsa, bakarsa Bir başkası yüreğini yakarsa, yakarsa Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam *** Seni benden başka kimse görmesin, görmesin Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin Seni benden başka kimse görmesin, görmesin Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin Seni benden başka kimse sevmesin, sevmesin Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam

Onbeş Çeşit Mezemiz Kiminin çok parası Kiminin yok çorbası Gariplerin dünyası Dönüyor işte böyle *** Kurulsun hep masalar Bizimdir mutluluklar Eğlenelim coşalım Neşe dolsun yarınlar *** On beş çeşit mezemiz Rakı şarap içeriz Nasılsa öleceğiz Bizim için fark etmez *** On beş çeşit mezemiz Rakı şarap içeriz Nasılsa öleceğiz Bizim için fark etmez *** Ne güzel şey eğlenmek Ömür boyu hep gülmek Neye gerek üzülmek Üç beş günlük dünyada *** Kurulsun hep masalar Bizimdir mutluluklar Eğlenelim coşalım Neşe dolsun yarınlar *** On beş çeşit mezemiz Rakı şarap içeriz Nasılsa öleceğiz Bizim için fark etmez *** On beş çeşit mezemiz Rakı şarap içeriz Nasılsa öleceğiz Bizim için fark etmez

Tek Başımayım Kaybettim dünyada sevdiklerimi Bu hayat yolunda tek başımayım Ellerim koynumda bedenim yasta Bu hayat yolunda tek başımayım Ellerim koynumda bedenim yasta Bu hayat yolunda tek başımayım *** Ağlarım, inlerim duyanım olmaz Allah için gelip soranım olmaz Ağlarım, inlerim duyanım olmaz Allah için gelip soranım olmaz *** Ölsem bir köşede duyanım olmaz Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım Ölsem bir köşede duyanım olmaz Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım Tek başımayım, tek başımayım Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım *** Gidecek yerim yok yersiz yurtsuzum Kalmadı ümidim tek çaresizim Ne olacak böyle bu benim sonum Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım Ne olacak böyle bu benim sonum Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım *** Ağlarım, inlerim duyanım olmaz Allah için gelip soranım olmaz Ağlarım, inlerim duyanım olmaz Allah için gelip soranım olmaz *** Ölsem bir köşede duyanım olmaz Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım Ölsem bir köşede duyanım olmaz Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım *** Tek başımayım, tek başımayım Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım Tek başımayım, tek başımayım Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım