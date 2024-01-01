-
Ne o güzelim
Yağmura mı tutuldun
Saçın başın darmadağınık
Pazara çıktım ayol pazara
***
Hayrola pazarda yağmur mu var
Var ya hem de zam yağmuru var
Yapma ne zaman oldu bu
***
Duymadın mı
Çaya, şekere, tuza
Hele, hele bazı şeylere
Her zaman zam var
***
Desene zam yağmuru
Allah'a yalvaralım
Barajlar bomboş
Yağdır ne olur Allah'ım bize yağmuru
***
Senin bitmez derdini
Çekmek bana zevk oldu
Senin bitmez derdini
Çekmek bana zevk oldu
***
Gönlüm öyle yorgun ki
Sensiz gülemez oldum
Gönlüm öyle yorgun ki
Sensiz gülemez oldum
***
Yağan bu aşk yağmuru
Sensiz hiç dinmez oldu
Yağan bu aşk yağmuru
Sensiz hiç dinmez oldu
***
İstiyorum unutmak
Fakat gücüm yetmiyor
Gönlüm öyle sevmiş ki
Bir türlü vazgeçmiyor
Yağan bu aşk yağmuru
İnan sensiz dinmiyor
İnan sensiz dinmiyor
***
İstiyorum unutmak
Fakat gücüm yetmiyor
İstiyorum unutmak
Fakat gücüm yetmiyor
***
Gönlüm öyle sevmiş ki
Bir türlü vazgeçmiyor
Gönlüm öyle sevmiş ki
Bir türlü vazgeçmiyor
***
Yağan bu aşk yağmuru
Sensiz inan dinmiyor
Yağan bu aşk yağmuru
İnan sensiz dinmiyor
-
Ona öyle kötü bir ceza ver ki
Zalimlere ibret olsun yarabbi
Suçunu yüzüne öyle haykır ki
Bütün cümle alem duysun yarabbi
Suçunu yüzüne öyle haykır ki
Bütün cümle alem duysun yarabbi
***
Öğrensin suçunu, kötülüğünü
Fark etsin ne kadar küçüldüğünü
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Adalet yerini bulsun yarabbi
***
Suçuna yakışır bir ceza olsun
Gören ibretle baksın yarabbi
Şarkı olup dilden dile dolaşsın
Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi
Şarkı olup dilden dile dolaşsın
Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi
Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi
Öğrensin suçunu, kötülüğünü
Fark etsin ne kadar küçüldüğünü
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Adalet yerini bulsun yarabbi
-
Konuşsana bir tanem
Neden hep susuyorsun
Susmak neyi halleder
Neden anlatmıyorsun
***
Konuşsana bir tanem
Neden hep susuyorsun
Susmak neyi halleder
Neden anlatmıyorsun
Susmak neyi halleder
Neden anlatmıyorsun
***
Gizleme ne olursun saklama hislerini
Sen de bana aşıksın hem de deliler gibi
Gizleme ne olursun saklama hislerini
Sen de bana aşıksın hem de deliler gibi
Sen de bana aşıksın hem de deliler gibi
***
Neden suskun gözlerin
Neden mahsun bakıyor
Gözlerin gözlerimden
Sanki bir şey saklıyor
***
Neden suskun gözlerin
Neden mahsun bakıyor
Gözlerin gözlerimden
Sanki bir şey saklıyor
Gözlerin gözlerimden
Sanki bir şey saklıyor
***
Gizleme ne olursun
Saklama hislerini
Sen de bana aşıksın
Hem de deliler gibi
***
Gizleme ne olursun
Saklama hislerini
Sen de bana aşıksın
Hem de deliler gibi
Sen de bana aşıksın
Hem de deliler gibi
***
Neden suskun gözlerin
Neden mahsun bakıyor
Gözlerin gözlerimden
Sanki bir şey saklıyor
Sanki bir şey saklıyor
***
Gizleme ne olursun
Saklama hislerini
Sen de bana aşıksın
Hem de deliler gibi
Hem de deliler gibi
-
Sevgiye muhtaçtım ben bir zamanlar
Sevdimde ne oldu anlayamadım
İnanamam artık beni sevene
Ben bu yüzden oldum dertler insanı
***
Sevgiye muhtaçtım ben bir zamanlar
Sevdimde ne oldu anlayamadım
İnanamam artık beni sevene
Ben bu yüzden oldum dertler insanı
***
Anam yok, babam yok
Yanlızlık korkusu çöktü içime
Kimsem yok, yârim yok
Yalnızlık korkusu çöktü üstüme
***
Anam yok, babam yok
Yanlızlık korkusu çöktü içime
Kimsem yok, yârim yok
Yalnızlık korkusu çöktü üstüme
***
Bu kötü yazıyı nasıl sileyim?
Tanrım al canımı rahat edeyim
Dostu, düşmanımı ben bilemedim
Ben bu yüzden oldum dertler insanı
***
Bu kötü yazıyı nasıl sileyim?
Tanrım al canımı rahat edeyim
Dostu, düşmanımı ben bilemedim
Ben bu yüzden oldum dertler insanı
***
Anam yok, babam yok
Yanlızlık korkusu çöktü üstüme
Kimsem yok, yârim yok
Yalnızlık korkusu çöktü üstüme
***
Anam yok, yarim yok
Yanlızlık korkusu çöktü üstüme
Kimsem yok, yârim yok
Yalnızlık korkusu çöktü üstüme
-
Tanıtma kimseye sakın kendini, kendini
Anlatma kimseye sakın derdini, derdini
Tanıtma kimseye sakin kendini, kendini
Anlatma kimseye sakin derdini, derdini
Çaldırma kimseye sakın kalbini, kalbini
Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam
***
Seni benden başka kimse görmesin, görmesin
Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin
Seni benden başka kimse görmesin, görmesin
Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin
Seni benden başka kimse sevmesin, sevmesin
Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam
***
Bir başkası ellerini tutarsa, tutarsa
Bir başkası gözlerine bakarsa, bakarsa
Bir başkası ellerini tutarsa, tutarsa
Bir başkası gözlerine bakarsa, bakarsa
Bir başkası yüreğini yakarsa, yakarsa
Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam
***
Seni benden başka kimse görmesin, görmesin
Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin
Seni benden başka kimse görmesin, görmesin
Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin
Seni benden başka kimse sevmesin, sevmesin
Dayanamam dayanamam, dayanamam dayanamam
-
Kiminin çok parası
Kiminin yok çorbası
Gariplerin dünyası
Dönüyor işte böyle
***
Kurulsun hep masalar
Bizimdir mutluluklar
Eğlenelim coşalım
Neşe dolsun yarınlar
***
On beş çeşit mezemiz
Rakı şarap içeriz
Nasılsa öleceğiz
Bizim için fark etmez
***
On beş çeşit mezemiz
Rakı şarap içeriz
Nasılsa öleceğiz
Bizim için fark etmez
***
Ne güzel şey eğlenmek
Ömür boyu hep gülmek
Neye gerek üzülmek
Üç beş günlük dünyada
***
Kurulsun hep masalar
Bizimdir mutluluklar
Eğlenelim coşalım
Neşe dolsun yarınlar
***
On beş çeşit mezemiz
Rakı şarap içeriz
Nasılsa öleceğiz
Bizim için fark etmez
***
On beş çeşit mezemiz
Rakı şarap içeriz
Nasılsa öleceğiz
Bizim için fark etmez
-
Kaybettim dünyada sevdiklerimi
Bu hayat yolunda tek başımayım
Ellerim koynumda bedenim yasta
Bu hayat yolunda tek başımayım
Ellerim koynumda bedenim yasta
Bu hayat yolunda tek başımayım
***
Ağlarım, inlerim duyanım olmaz
Allah için gelip soranım olmaz
Ağlarım, inlerim duyanım olmaz
Allah için gelip soranım olmaz
***
Ölsem bir köşede duyanım olmaz
Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım
Ölsem bir köşede duyanım olmaz
Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım
Tek başımayım, tek başımayım
Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım
***
Gidecek yerim yok yersiz yurtsuzum
Kalmadı ümidim tek çaresizim
Ne olacak böyle bu benim sonum
Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım
Ne olacak böyle bu benim sonum
Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım
***
Ağlarım, inlerim duyanım olmaz
Allah için gelip soranım olmaz
Ağlarım, inlerim duyanım olmaz
Allah için gelip soranım olmaz
***
Ölsem bir köşede duyanım olmaz
Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım
Ölsem bir köşede duyanım olmaz
Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım
***
Tek başımayım, tek başımayım
Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım
Tek başımayım, tek başımayım
Arkadaşsız, dostsuz tek başımayım
-
Ne şarkımsın artık, ne de şiirim
Ne şarkımsın artık, ne de şiirim
Söz oldun sevgilim, düştün dilimden
Söz oldun sevgilim, düştün dilimden
***
Ne aşkımsın artık, ne de sevgilim
Ne aşkımsın artık, ne de sevgilim
El oldun sevgilim, düştün gözümden
El oldun sevgilim, düştün gözümden
***
Düştün gözümden, düştün gözümden
El oldun sevgilim, düştün gözümden
Düştün gözümden, Allah düştün gözümden
El oldun sevgilim, düştün gözümden
***
Git artık, ne olur, uzaklaş benden
Git artık, ne olur, uzaklaş benden
Gel desem de, sakın gelme yanıma
Gel desem de, sakın gelme yanıma
***
Eğer ki birazcık gururun varsa
Eğer ki birazcık gururun varsa
Ölünceye kadar çıkma karşıma
Ölünceye kadar çıkma karşıma
***
Düştün gözümden, düştün gözümden
El oldun sevgilim, düştün gözümden
Düştün gözümden, Allah düştün gözümden
El oldun sevgilim, düştün gözümden
***
Düştün gözümden, düştün gözümden
El oldun sevgilim, düştün gözümden
Düştün gözümden, Allah düştün gözümden
El oldun sevgilim, düştün gözümden