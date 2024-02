Kiminin çok parası Kiminin yok çorbası Gariplerin dünyası Dönüyor işte böyle *** Kurulsun hep masalar Bizimdir mutluluklar Eğlenelim coşalım Neşe dolsun yarınlar *** On beş çeşit mezemiz Rakı şarap içeriz Nasılsa öleceğiz Bizim için fark etmez *** On beş çeşit mezemiz Rakı şarap içeriz Nasılsa öleceğiz Bizim için fark etmez *** Ne güzel şey eğlenmek Ömür boyu hep gülmek Neye gerek üzülmek Üç beş günlük dünyada *** Kurulsun hep masalar Bizimdir mutluluklar Eğlenelim coşalım Neşe dolsun yarınlar *** On beş çeşit mezemiz Rakı şarap içeriz Nasılsa öleceğiz Bizim için fark etmez *** On beş çeşit mezemiz Rakı şarap içeriz Nasılsa öleceğiz Bizim için fark etmez