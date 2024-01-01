Yalan Oldu İlk defa bu gece düşünmeden uyudum İlk defa bu gece rüyalarımda yoktun Anladım ki bana kendini unutturdun İlk defa bu gece düşünmeden uyudum İlk defa bu gece rüyalarımda yoktun Anladım ki bana kendini unutturdun *** Ne gözlerin ne sözlerin kaldı aklımda Ne hayalin ne maziler ne de bir hatıra Yalan oldu gördün ya aşk da sevda da Yalan oldu yalan oldu Yalan oldu yalan oldu *** Ne gözlerin ne sözlerin kaldı aklımda Ne hayalin ne maziler ne de bir hatıra Yalan oldu gördün ya aşk da sevda da Yalan oldu yalan oldu Yalan oldu yalan oldu *** Eskiden yaşamak sensiz olmaz sanırdım Gözlerim yollarda hayallerimle yaşardım Bir gittin gelmedin bu aşk bitmez sanırdım Eskiden yaşamak sensiz olmaz sanırdım Gözlerim yollarda hayallerimle yaşardım Bir gittin gelmedin bu aşk bitmez sanırdım *** Ne gözlerin ne sözlerin kaldı aklımda Ne hayalin ne maziler ne de bir hatıra Yalan oldu gördün ya aşk da sevda da Yalan oldu yalan oldu Yalan oldu yalan oldu *** Ne gözlerin ne sözlerin kaldı aklımda Ne hayalin ne maziler ne de bir hatıra Yalan oldu gördün ya aşk da sevda da Yalan oldu yalan oldu Yalan oldu yalan oldu

Hangimiz Sevmedik Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında Bir vefasız için yol gözlemedi *** Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında Bir vefasız için yol gözlemedi *** Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var Deli gibi sevmek ruhumuzda var *** Âşığın gözü kör, kulağı sağır Doğruyu, yanlışı ondan görmedi Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi Ah, o vefasızlar kıymet bilmedi *** Âşığın gözü kör, kulağı sağır Doğruyu, yanlışı ondan görmedi Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi Ah, o vefasızlar kıymet bilmedi *** Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var Deli gibi sevmek ruhumuzda var

Senden Vazgeçmem Umrumda değil yaşamak ölmek Canımdan geçerim senden vazgeçmem Umrumda değil yaşamak ölmek Canımdan geçerim senden vazgeçmem Olur mu bu aşkı? bir anda silmek Canımdan geçerim senden vazgeçmem *** Dünya tersine dönse vazgeçmem Gökteki güneş sönse vazgeçmem Sensizlik inan ki ölümden beter Canımdan geçerim senden vazgeçmem Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem *** Dünya tersine dönse vazgeçmem Gökteki güneş sönse vazgeçmem Sensizlik inan ki ölümden beter Canımdan geçerim senden vazgeçmem Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem *** Artık bundan sonra sensiz olamam Kendime başka bir dünya kuramam Artık bundan sonra sensiz olamam Kendime başka bir dünya kuramam *** Mümkün değil benim sensiz yaşamam Canımdan geçerim senden vazgeçmem *** Dünya tersine dönse vazgeçmem Gökteki güneş sönse vazgeçmem Sensizlik inan ki ölümden beter Canımdan geçerim senden vazgeçmem Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem *** Dünya tersine dönse vazgeçmem Gökteki güneş sönse vazgeçmem Sensizlik inan ki ölümden beter Canımdan geçerim senden vazgeçmem Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem

Etme Bulma Dünyası Bu kadar zalim olma Sende bir gün seversin Etme bulma dünyası Ettiğini çekersin *** Ahım tutar sevgilim Sararırsın solarsın Baharın hazan olur Çilelerle dolarsın *** Düşmez kalkmaz bir Allah Sende bir gün düşersin *** Çektiğim bu çileler yanına kalır sanma Başın dara düşerse benden hiç medet umma

Dayanamazsın Biz seninle bir sevda yaşadık İstesen de unutamazsın Beni böyle üzgün görmeye Biliyorum dayanamazsın Beni böyle üzgün görmeye Biliyorum dayanamazsın *** Dönmemeye yemin etsen de Görmemeye karar versen de Bende aşkın bitti desen de Biliyorum dayanamazsın Bende aşkın bitti desen de Biliyorum dayanamazsın *** Dayanamazsın, dayanamazsın Beni üzgün görmeye dayanamazsın Dayanamazsın, dayanamazsın Beni üzgün görmeye dayanamazsın *** Gözlerime hiç bakmamaya Günlerce bensiz kalmaya Hasretinle yaşamaya Biliyorum dayanamazsın Hasretinle yaşamaya Biliyorum dayanamazsın *** Dönmemeye yemin etsen de Görmemeye karar versen de Bende aşkın bitti desen de Biliyorum dayanamazsın Bende aşkın bitti desen de Biliyorum dayanamazsın *** Dayanamazsın, dayanamazsın Beni üzgün görmeye dayanamazsın Dayanamazsın, dayanamazsın Beni üzgün görmeye dayanamazsın

Evlat Bugün batarsa güneş Yarın yeniden doğar Her gecenin sonunda Bir sabah vardır evlat *** Bugün batarsa güneş Yarın yeniden doğar Her gecenin sonunda Bir sabah vardır evlat *** Sakla umutlarını Yıkılıp kalma sakın Ümitsiz ve gayesiz Yaşamak zordur evlat *** Sakla umutlarını Yıkılıp kalma sakın Ümitsiz ve gayesiz Yaşamak zordur ev... *** Sev bütün insanları Say bütün insanları Kin gütme unut gitsin Geçmişte olanları *** Dürüst ol insancıl ol Düşün öbür dünyayı Bir karıncayı bile İncitme sakın evlat *** Evlat evlat evlat İnsan ol evlat Evlat evlat evlat İnsan ol evlat *** Geçmişten geleceğe Yaratılmış ne varsa Unutma ki hepsinin Bir sahibi var evlat *** Geçmişten geleceğe Yaratılmış ne varsa Unutma ki hepsinin Bir sahibi var evlat *** Kul kaderini yaşar Bahtında ne çıkarsa Düşmez kalkmaz bir Allah Unutma sakın evlat *** Kul kaderini yaşar Bahtında ne çıkarsa Düşmez kalkmaz bir Allah Unutma sakın evlat *** Sev bütün insanları Say bütün insanları Kin gütme unut gitsin Geçmişte olanları *** Dürüst ol insancıl ol Düşün öbür dünyayı Bir karıncayı bile İncitme sakın evlat *** Evlat evlat evlat İnsan ol evlat Evlat evlat evlat İnsan ol evlat *** Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa Unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat Kul kaderini yaşar bahtında ne çıkarsa Düşmez kalkmaz bir Allah unutma sakın evlat *** Sev bütün insanları say bütün insanları Kin gütme unut gitsin geçmişte olanları Dürüst ol insancıl ol düşün öbür dünyayı Bir karıncayı bile incitme sakın evlat *** İnsan ol evlat

Ağır Yaralı Beni ta kalbimden vurdu gidişin Bütün umutlarım ağır yaralı Aklımdan çıkmıyor veda edişin Bütün duygularım ağır yaralı *** Dünyayı başıma yıkmışçasına Bağrıma kurşunlar sıkmışçasına Sanki bir savaştan çıkmışçasına Bütün duygularım ağır yaralı Bütün anılarım ağır yaralı *** Yaralı, yaralı bütün anılarım ağır yaralı Yaralı, yaralı bütün duygularım ağır yaralı *** Aşkımız verirken en son nefesi Yıkıldı gönlümün sevda kalesi Sırtımda sanki bir bıçak darbesi Bütün duygularım ağır yaralı *** Dünyayı başıma yıkmışçasına Bağrıma kurşunlar sıkmışçasına Sanki bir savaştan çıkmışçasına Bütün duygularım ağır yaralı Bütün duygularım ağır yaralı *** Yaralı, yaralı bütün duygularım ağır yaralı Yaralı, yaralı bütün duygularım ağır yaralı *** Aşkımız verirken en son nefesi Yıkıldı gönlümün sevda kalesi Sırtımda sanki bir bıçak darbesi Bütün duygularım ağır yaralı Bütün hayallerim ağır yaralı

Can Yar Yanaram aşkına can yar Yanaram aşkına can yar Bene sen naz eylesen de Bene sen naz eylesen de ah *** Bu nazı sen mene can yar Bu nazı sen mene can yar Ne kadar az eylesen de Ne kadar az eylesen de *** Bala görmüşem sevmişem isterem seni Nedim ne çare Görmüşem sevmişem isterem seni Nedim ne çare *** Görmüşem sevmişem isterem seni Nedim ne çare Görmüşem sevmişem isterem seni Nedim ne çare *** Evlerinin önü kaya Evlerinin önü kaya Kayadan bakarlar Toya Kayadan bakarlar Toya *** Sensiz geçen günlerimde Sensiz geçen günlerimde Gelmez heç bir zaman sayan Gelmez heç bir zaman sayan *** Bala görmüşem sevmişem isterem seni Nedim ne çare Görmüşem sevmişem isterem seni Nedim ne çare *** Görmüşem sevmişem isterem seni Nedim ne çare Görmüşem sevmişem isterem seni Nedim ne çare

Haydar On dört bin yıl gezdim pervanelikte Sıdkı ismin buldum divanelikte İçtim şarabını mestanelikte Kırkların ceminde dara düş oldum Kırkların ceminde dara düş oldum Kırkların ceminde Haydar, Haydar Haydar, Haydar Haydar, Haydar Haydar, Haydar Hay dost dara düş oldum *** Güruh-u Naci’ye özümü kattım İnsan sıfatından çok geldim gittim Bülbül oldum Firdevs bağında öttüm Bir zaman gül için zara düş oldum Bir zaman gül için zara düş oldum Bir zaman gül için Haydar, Haydar Haydar, Haydar Haydar, Haydar Haydar, Haydar Hay dost zara düş oldum