Yalnız Kaldım Nerdesin Sevgilim sen nerde Nerdesin Çok özledim bilesin *** Ah sevgilim Ah nerdesin Ah nerdesin Ah nerdesin *** Bak şimdi neler oldu Ayrılık beni buldu Gönlüme hüzün doldu Yalnız kaldım nerdesin *** Tuttuğun ellerimde Baktığın gözlerimde Sardığın bedenimde Sensiz kaldı nerdesin Nerdesin *** Nerdesin Sevgilim sen nerde Nerdesin Çok özledim bilesin *** Ah sevgilim Ah nerdesin Ah nerdesin Ah nerdesin *** Ben seninle mutluyum Yarından umutluyum Seni unutur muyum Melek yüzlüm nerdesin *** Sensiz bir gecedeyim Bitmeyen çiledeyim Tanınmaz bir haldeyim Çok özledim nerdesin Nerdesin

Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim? Seni ben, ellerin olsun diye mi sevdim? Aah, ellerin olsun diye mi sevdim? *** Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim? Aaaah, boş yere mi verdim? *** Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim? Aaaah, boş yere mi verdim? *** Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin *** Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim? Aah, boş yere mi verdim?

Can Dede Yetimem, vurulmuşam Ben cigerden yanmışam Gözüm on'için ağlar Çünkü yetim kalmışam Gözüm on'için ağlar Çünkü yetim kalmışam *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede *** Yetimler yavaş oli Koynu dolu taş oli Değme yetim gönlüne Düşer hürda haş oli Değme yetim gönlüne Düşer hürda haş oli *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede *** Dede, geleyim, aydım Kaşları keman, yüz Ay'dı A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr Vallahi, öyle bir güne düşmüşüm, ey, ey, ey, ey Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey Ey, ey, ey *** Ah, umut Her dakikası yüz ay, a yâr A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede *** Dede, dede, can dede Tesbihi mercan dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede Yerim sal yastığım koy Belki ki ölürem, dede

Sultanım Dağlar küçük kalır denin yanında Denizler bir damla gibi sultanım Ölmek gerekirse senin yoluna Emrin olur ben hazırım sultanım Dağlar küçük kalır senin yanında Denizler bir damla gibi sultanım Ölmek gerekirse senin yoluna Emrin olur ben hazırım sultanım Aşk tanımam ben aşkımın üstüne Bedel iste gönlümdeki sevgine Can gerekirse girmek için kalbine Emrin olur ben hazırım sultanım Can gerekirse girmek için kalbine Emrin olur ben hazırım sultanım Aşkın için çoktan geçtin canımdan Esirinim kovma beni kapından Şüphen varsa sana olan sevdamdan Vur boynumu ben hazırım sultanım Aşkın için çoktan geçtin canımdan Esirinim kovma beni kapından Şüphen varsa sana olan sevdamdan Vur boynumu ben hazırım sultanım Aşk tanımam ben aşkımın üstüne Bedel iste gönlümdeki sevgine Can gerekirse girmek için kalbine Emrin olur ben hazırım sultanım Can gerekirse girmek için kalbine Emrin olur ben hazırım sultanı

İsyanım Gecelere Gözümden bir damla yaş akıyor sen giderken Yalnız kaldım yine ben Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana Ayrılıklar yetti canıma Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana Ayrılıklar yetti canıma *** İsyandayım gecelere, Seni benden götürenlere, İsyanım kendi kendime, Yanımda sen yoksun diye *** İsyandayım gecelere, Seni benden götürenlere, İsyanım kendi kendime, Yanımda sen yoksun diye *** Unutmak mı istedin bırakıp da giderken? Yalnız kaldım yine ben Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana Ayrılıklar yetti canıma Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana Ayrılıklar yetti canıma *** İsyandayım gecelere, Seni benden götürenlere, İsyanım kendi kendime, Yanımda sen yoksun diye *** İsyandayım gecelere, Seni benden götürenlere, İsyanım kendi kendime, Yanımda sen yoksun diye *** İsyandayım gecelere, Seni benden götürenlere, İsyanım kendi kendime, Yanımda sen yoksun diye

Nerden Çıktı Bu Ayrılık Çok sevmiştik, aşk doluyduk Neden şimdi bu yolculuk, gidiyor musun? Gözüm yaşlı, kalbim kırık Hakkım değil bu ayrılık, sevmiyor musun? *** Öyle üzgün haldeyim ki Küstürdün beni her şeye Öyle senle doluyum ki Alışamam sensizliğe *** Sende bütün umutlarım Gitme sakın, yalvarırım, görmüyor musun? Kolay değil terk edilmek Buna nasıl katlanırım, bilmiyor musun? Bilmiyor musun? *** Yazık etme bana, yazık Ner'den çıktı bu ayrılık? Dilim suskun, kalbim kırık Hakkım değil bu ayrılık *** Can gibiydik hani senle Bu sevdayı bir kalemde siliyor musun? Bir bütünsem sensin yarım Gitme sakın, yalvarırım, sevmiyor musun? *** Öyle üzgün haldeyim ki Küstürdün beni her şeye Öyle senle doluyum ki Alışamam sensizliğe *** Sende bütün umutlarım Gitme sakın, yalvarırım, görmüyor musun? Kolay değil terk edilmek Buna nasıl katlanırım, bilmiyor musun? Bilmiyor musun? *** Yazık etme bana, yazık Ner'den çıktı bu ayrılık? Dilim suskun, kalbim kırık Hakkım değil bu ayrılık

Kül Yanarmı Yağmurda kırılan gül Yağmuru affeder mi? Yere dökülen yaprak Dala geri döner mi? Kırılan gül kanar mı? Kül yanar mı? Ah *** Ah yaralım bu hasretin Ölsem diner mi? Dön yaralım bu acılar Yoksa biter mi? *** Ah yaralım bu hasretin Ölsem diner mi? Dön yaralım bu acılar Yoksa biter mi? *** Dağlarda vurulan kuş Yuvasına döner mi? Üstüne çöken duman Yarasını gizler mi? Vurulan kuş konar mı? Kül yanar mı? Ah *** Ah yaralım bu hasretin Ölsem diner mi? Dön yaralım bu acılar Yoksa biter mi? *** Ah yaralım bu hasretin Ölsem diner mi? Dön yaralım bu acılar Yoksa biter mi? *** Ah yaralım bu hasretin Ölsem diner mi? Dön yaralım bu acılar Yoksa biter mi? *** Ah yaralım bu hasretin Ölsem diner mi? Dön yaralım bu acılar Yoksa biter mi?

Vicdan Azabı Ne talihim güldü Ne de kaderim Her gün gibi bugün yine Dünden beterim *** Bir yanda vicdanım Bir yanda sensin Aşkının mahkûmu oldum Azap çekerim *** Bu azabı senden değil Vicdanımdan çekiyorum Bu azabı senden değil Vicdanımdan çekiyorum *** Yerden yere vursan bile Deli gibi seviyorum Seviyorum Seviyorum *** Kırmayalım, günah Kalplerimizi Neden zehredelim, söyle? Günlerimizi *** Mutluluk seninle Benim elimde Korkarım ki zalim kader Ayırır bizi *** Bu azabı senden değil Vicdanımdan çekiyorum Bu azabı senden değil Vicdanımdan çekiyorum *** Yerden yere vursan yine Deli gibi seviyorum Seviyorum Seviyorum

Bu da Geçer Bu da geçer bu da geçer Alışmalısın dayanmalısın alışmalısın Hemen karar verme sabret Bu da geçer alışmalısın dayanmalısın dayanmalısın *** Böyle kalmaz zamanla Düzelir elbet Bu da geçer arkadaş Sakın üzülme *** Yarın başka bir gündür Yarını bekle bu da geçer arkadaş Sakın üzülme Bu da geçer bu da geçer alışmalısın dayanmalısın alışmalısın **** Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun Ömrün yaslarla dolmaz büyütüyorsun Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun Ömrün yaslarla dolmaz büyütüyorsun *** Gül geç bir şeyin kalmaz ne duruyorsun Bu da geçer arkadaş bu da üzülme Bu da geçer bu da geçer alışmalısın dayanmalısın alışmalısın *** Böyle kalmaz zamanla Düzelir elbet Bu da geçer arkadaş Sakın üzülme *** Yarın başka bir gündür Yarını bekle bu da geçer arkadaş Bu da üzülme Bu da geçer bu da geçer alışmalısın alışmalısın dayanmalısın