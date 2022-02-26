Aşk cağlar boyu sevenlerle Birlikte yaşadı gitti Göz gördü gönül sevdi Kerem ile Aslı Tahir ile Zühre Leyla ile Mecnun Hepsi de öldü fakat aşk ölmedi *** Bir ben miyim perişan Gecenin karanlığında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bir ben miyim perişan Gecenin karanlığında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım Martılar kucağında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım Martılar kucağında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bir beni mi unuttular Tek tek uçtu martılar Geceler ben ve deniz Yalnızlar rıhtımında *** Bir beni mi unuttular Tek tek uçtu martılar Geceler ben ve deniz Yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım Martılar kucağında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım Martılar kucağında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında