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7/24 Dinle Uyanma Zamanı / Kıyak Bitti

Uyanma Zamanı / Kıyak Bitti Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Uyanma Zamanı / Kıyak Bitti şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Uyanma Zamanı / Kıyak Bitti şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Uyanma Zamanı / Kıyak Bitti sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Uyanma Zamanı / Kıyak Bitti

  • Yalnızlar Rıhtımı

  • Uyanma Zamanı

  • Hoşgeldin

  • Sormam Bir Daha

  • Hep Sabır

  • Kıyak Bitti

  • Bunu Senden Beklemezdim

  • Dost Çukuru

  • Giden Gidene

  • Kordayım

  • Dumana (U:h)

  • Fincanın Etrafı

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