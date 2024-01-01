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7/24 Dinle Yanarım

Yanarım Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Yanarım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Yanarım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yanarım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Yanarım

  • Yanarım

  • Nerede O Günler

  • Hayret

  • Sevda Yüklü Kervanlar

  • Kederliyim İçiyorum

  • Bekler Mi Yıllar

  • Gidelim Firuzhaneye

  • Koyunlar Kuzuyanda

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