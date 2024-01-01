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7/24 Dinle Kaçamamki Kaderimden

Kaçamamki Kaderimden Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Kaçamamki Kaderimden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Kaçamamki Kaderimden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kaçamamki Kaderimden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Kaçamamki Kaderimden

  • Yanlış Yaptın

  • Anaya Babaya Yare Doyulmaz

  • Aşık Olmak Kim Sen Kimsin

  • Bir Gönül Arıyorum

  • Bugün Ağlayacağım

  • Gidiyor

  • Kaçamamki Kaderimden

  • Ne Oldu Bize

  • Yanmış Bir Yürek Var

  • Yardan Oldum Candan Oldum

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