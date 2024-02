Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her fecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her fecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Hep huzur bulacağım Temelli kalacağım Hep huzur bulacağım Temelli kalacağım *** Sevgili olacağım Bir gönül arıyorum Sevgili olacağım Bir gönül arıyorum *** Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Şöyle bir tek odalı Acılara kapalı Mutluluk manzaralı Bir gönül arıyorum *** Şöyle bir tek odalı Acılara kapalı Mutluluk manzaralı Bir gönül arıyorum *** Hep huzur bulacağım Temelli kalacağım Hep huzur bulacağım Temelli kalacağım *** Sevgili olacağım Bir gönül arıyorum Sevgili olacağım Bir gönül arıyorum *** Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Şöyle bir tek odalı Acılara kapalı Mutluluk manzaralı Bir gönül arıyorum *** Şöyle bir tek odalı Acılara kapalı Mutluluk manzaralı Bir gönül arıyorum