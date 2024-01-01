Yanmış Bir Yürek Var Bu aşkın temeli sağlam değilmiş Yıkıldı sonunda yerle bir oldu Darmadağın olan bu harabeyi Yeni baştan kurmak bir hayal oldu *** Yanmış bir yürek var ahile doğru Bin bir ıstıraptan geriye kalan Hangimiz suçluyuz bilemiyorum Ben miyim o muydu hatalı olan? Ben miyim o muydu hatalı olan? *** Yanmış bir yürek var ahile doğru Bin bir ıstıraptan geriye kalan Hangimiz suçluyuz bilemiyorum Ben miyim o muydu hatalı olan? Ben miyim o muydu hatalı olan? *** Öldürdük bu aşkı gömdük maziye Artık istesek de can veremeyiz Ayrıldı yolumuz ayrı yönlere Ne yapsak ne etsek birleşemeyiz *** Yanmış bir yürek var ahile doğru Bin bir ıstıraptan geriye kalan Hangimiz suçluyuz bilemiyorum Ben miyim o muydu hatalı olan? Ben miyim o muydu hatalı olan? *** Yanmış bir yürek var ahile doğru Bin bir ıstıraptan geriye kalan Hangimiz suçluyuz bilemiyorum Ben miyim o muydu hatalı olan? Ben miyim o muydu hatalı olan? *** Yanmış bir yürek var ahile doğru Bin bir ıstıraptan geriye kalan Hangimiz suçluyuz bilemiyorum Ben miyim o muydu hatalı olan? Ben miyim o muydu hatalı olan? *** Yanmış bir yürek var ahile doğru Bin bir ıstıraptan geriye kalan Hangimiz suçluyuz bilemiyorum Ben miyim o muydu hatalı olan? Ben miyim o muydu hatalı olan? *** Ben miyim o muydu hatalı olan?

Anaya Babaya Yare Doyulmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz *** Ana sevgisi bir güneşe benzer Baba sevgisi bir ateşe benzer Yârin sevgisi de dünyaya bedel Yârin sevgisi de dünyaya bedel Hepsi ayrı ayrı bir başka güzel *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Bir Allah, bir ana, bir baba, bir yâr Her zaman sevilir başkadır onlar Bir Allah, bir ana, bir baba, bir yâr Her zaman sevilir başkadır onlar *** Kim çeker kahrını en zor gününde Baş tacıdır ana baba ömrünce Bir de sevdiğin yâr olur gönlünce Bir de sevdiğin yâr olur gönlünce Anadan babadan yârdan geçilmez *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz

Aşık Olmak Kim Sen Kimsin Hiç ilgin yok bana karşı İşte öyle sevgilisin Anlatmak zor sana aşkı Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Hiç ilgin yok bana karşı İşte öyle sevgilisin Anlatmak zor sana aşkı Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Hislerime saygında yok Derdin tasan kaygında yok Bugün yoksun yarın da yok Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Yalan dolu için dışın Belli değil yazın kışın Biraz da kıt anlayışın Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Hislerime saygında yok Derdin tasan kaygında yok Bugün yoksun yarın da yok Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Yalan dolu için dışın Belli değil yazın kışın Biraz da kıt anlayışın Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Seni sevmek bir delilik Sürmez böyle beraberlik Duyguların hep gündelik Aşık olmak, kim sen kimsin? *** Seni sevmek bir delilik Sürmez böyle beraberlik Duyguların hep gündelik Aşık olmak, kim sen kimsin? *** Hislerime saygında yok Derdin tasan kaygında yok Bugün yoksun yarın da yok Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Yalan dolu için dışın Belli değil yazın kışın Biraz da kıt anlayışın Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Hislerime saygında yok Derdin tasan kaygında yok Bugün yoksun yarın da yok Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Yalan dolu için dışın Belli değil yazın kışın Biraz da kıt anlayışın Aşık olmak kim, sen kimsin?

Bir Gönül Arıyorum Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her fecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her fecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Hep huzur bulacağım Temelli kalacağım Hep huzur bulacağım Temelli kalacağım *** Sevgili olacağım Bir gönül arıyorum Sevgili olacağım Bir gönül arıyorum *** Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Şöyle bir tek odalı Acılara kapalı Mutluluk manzaralı Bir gönül arıyorum *** Şöyle bir tek odalı Acılara kapalı Mutluluk manzaralı Bir gönül arıyorum *** Hep huzur bulacağım Temelli kalacağım Hep huzur bulacağım Temelli kalacağım *** Sevgili olacağım Bir gönül arıyorum Sevgili olacağım Bir gönül arıyorum *** Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Şöyle bir tek odalı Acılara kapalı Mutluluk manzaralı Bir gönül arıyorum *** Şöyle bir tek odalı Acılara kapalı Mutluluk manzaralı Bir gönül arıyorum

Bugün Ağlayacağım Sensiz kalacak yine evim barkım ocağım Bakıp bakıp resmine bugün ağlayacağım Sensiz kalacak yine evim barkım ocağım Bakıp bakıp resmine bugün ağlayacağım **** Elimde bir sigara kalbimde gizli yara Dün olan anılara bugün ağlayacağım Ne şarkılar susacak ne de güneş doğacak Bu ilk ve son olacak bugün ağlayacağım *** Ben derin uykularda belki de rüyalarda Ben çıkmaz sokaklarda bugün ağlayacağım Ben derin uykularda belki de rüyalarda Ben çıkmaz sokaklarda bugün ağlayacağım *** Elimde bir sigara kalbimde gizli yara Dün olan anılara bugün ağlayacağım Ne şarkılar susacak ne de güneş doğacak Bu ilk ve son olacak bugün ağlayacağım *** Elimde bir sigara kalbimde gizli yara Dün olan anılara bugün ağlayacağım Ne şarkılar susacak ne de güneş doğacak Bu ilk ve son olacak bugün ağlayacağım

Gidiyor Aldı başını gidiyor Yâr beni terkediyor Aşkımız bir hiç uğruna Bitiyor, bitiyor, bitiyor *** Aldı başını gidiyor Yâr beni terkediyor Aşkımız bir hiç uğruna Bitiyor, bitiyor, bitiyor *** Topladı her şeyini Gitme dedim dinlemedi Suçumu söylemeden Yüzüme bakmadan gitti *** Birileri kandırmış Girmişlerdir kanına Yoksa çekip gitmezdi Bırakmazdı tek başıma *** Birileri kandırmış Girmişlerdir kanına Yoksa çekip gitmezdi Bırakmazdı tek başıma *** Aldı başını gidiyor Yâr beni terkediyor Aşkımız bir hiç uğruna Bitiyor, bitiyor, bitiyor *** Aldı başını gidiyor Yâr beni terkediyor Aşkımız bir hiç uğruna Bitiyor, bitiyor, bitiyor *** Topladı her şeyini Gitme dedim dinlemedi Suçumu söylemeden Yüzüme bakmadan gitti *** Birileri kandırmış Girmişlerdir kanına Yoksa çekip gitmezdi Bırakmazdı tek başıma *** Birileri kandırmış Girmişlerdir kanına Yoksa çekip gitmezdi Bırakmazdı tek başıma

Kaçamamki Kaderimden Ne gün gördüm ne sevindim Dertler bende tomar tomar Açıp baksan şu gönlüme Ayrılık var hasretlik var *** Ne gün gördüm ne sevindim Dertler bende tomar tomar Açıp baksan şu gönlüme Ayrılık var hasretlik var *** Kaçamam ki kaderimden Vurulmuşum bin yerimden Şikayetim var ömrümden Yazın kışın ne farkı var ** Kaçamam ki kaderimden Vurulmuşum bin yerimden Şikayetim var ömrümden Yazın kışın ne farkı var *** Şu gözlerim hiç gülmedi Benim gönlüm sevilmedi Kıymetim de bilinmedi Anlatacak nelerim var *** Şu gözlerim hiç gülmedi Benim gönlüm sevinmedi Kıymetim de bilinmedi Anlatacak nelerim var *** Kaçamam ki kaderimden Vurulmuşum bin yerimden Şikayetim var ömrümden Yazın kışın ne farkı var *** Kaçamam ki kaderimden Vurulmuşum bin yerimden Şikayetim var ömrümden Yazın kışın ne farkı var *** Kaçamam ki kaderimden Vurulmuşum bin yerimden Şikayetim var ömrümden Yazın kışın ne farkı var

Ne Oldu Bize Bir hayal oldu o mutlu günlerr Bütün sevdalar böylemi biter Herşeyi güzeldi herşey bir başka Çok yazık oldu bu büyük aşka *** Kim sebep oldu ayrılmamıza Nazarmı değdi bu aşkımıza Sen başka yerde ben yerde Ayrılmak yoktu yeminler nerde *** Yazık değilmi sevgilim bize Allak bullak olduk ne oldu bize Gözemi geldik birtanem göze Ne oldu sevgilim ne oldu bize *** Bırak gururu gel barışalım Yazık olacak her ikimize Bırak gururu gel barışalım Yazık olacak her ikimize *** Dünyam yıkıldı ocağım söndü O gülen şansım tersine döndü Sensiz olmuyor ben ne yapacağım Dön ne olursun sensiz olmuyor çıldıracağım

Yanlış Yaptın Kalbimi yaralı koyup gitmenin Zamanı değildi, sen yanlış yaptın Ardından ağlayıp hasret çekmenin Zamanı değildi, sen yanlış yaptın *** Kalbimi yaralı koyup gitmenin Zamanı değildi, sen yanlış yaptın Ardından ağlayıp hasret çekmenin Zamanı değildi, sen yanlış yaptın *** Vaktini geçirdin artık gülmenin Değeri bu muydu candan sevmenin? Böyle bir sevgiye veda etmenin Zamanı değildi, sen yanlış yaptın *** Vaktini geçirdin artık gülmenin Değeri bu muydu candan sevmenin? Böyle bir sevgiye veda etmenin Zamanı değildi, sen yanlış yaptın *** Faydası yok artık geri dönmenin Şu gönlüm senindi, aşkımdan kaçtın Ellerin sözüne kulak vermenin Zamanı değildi, sen yanlış yaptın *** Faydası yok artık geri dönmenin Şu gönlüm senindi, aşkımdan kaçtın Ellerin sözüne kulak vermenin Zamanı değildi, sen yanlış yaptın *** Vaktini geçirdin artık gülmenin Değeri bu muydu candan sevmenin? Böyle bir sevgiye veda etmenin Zamanı değildi, sen yanlış yaptın *** Vaktini geçirdin artık gülmenin Değeri bu muydu candan sevmenin? Böyle bir sevgiye veda etmenin Zamanı değildi, sen yanlış yaptın