İbret Olsun - Yar Yar Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
İbret Olsun - Yar Yar
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Umutlarım tutuştu ayrılığın gözünde,
Yollarımı şaşırdım hasretin izinde,
Geceler sabahı bilmiyor sensiz,
Gözümün yaşları dinmiyor sensiz,
Yüregim yaniyor,yaniyor sensiz
Olmuyor, olmuyor, olmuyor sensiz..
***
Yar yar, yar yar, yar yar,
Mehtabım güneşim sen
***
Kalbimin tek eşi sen,
(Kalbimin sahibi sen)
Ayrılık ateşi sen...
***
Gözlerime hüzündür ayrılığın atesi,
Hasretinle kayboldu mutluluğun günesi,
Geceler sabahı bilmiyor sensiz,
Gözümün yaşlari dinmiyor sensiz,
Yüregim yaniyor,yaniyor sensiz
Olmuyor, olmuyor, olmuyor sensiz..
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