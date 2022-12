Her şey bir rüya gibi Her şey bir oyun gibi Dönersin dünya gibi Yaşadın da ne gördün *** Çözülmez bir kördüğüm Yalan dünya gördüğün Hangi yolun sonu var Yaşadın da ne gördün Bazı gün mutlu oldun Bazı gün mutsuz oldun Yaşadın da ne gördün *** Geçer güzel günlerin Rüya olur her şeyin Nerede gönülden candan sevenin Yaşadın da ne gördün *** Çözülmez bir kördüğüm Yalan dünya gördüğün Hangi yolun sonu var Yaşadın da ne gördün Bazı gün mutlu oldun Bazı gün mutsuz oldun Yaşadın da ne gördün