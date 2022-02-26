Usta / Ne Yazar Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Usta / Ne Yazar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Usta / Ne Yazar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Usta / Ne Yazar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses
Usta / Ne Yazar
-
Yaz demedim, kış demedim eğlendim
Rakı içtim, şarap içtim sallandım
Ağzım yandı, artık benden sevda pas
***
Zira urfa, eski hamam, eski taş, a canım
Zira dünya eski hamam, eski taş, a canım
Kız demedim, dul demedim, evlendim
Rakı içtim, şarap içtim sallandım
***
Ağzım yandı, artık benden sevda pas
Zira urfa, eski hamam, eski taş, a canım
Zira dünya eski hamam, eski taş, a canım
-
-
-
-
-
-
-
-
-