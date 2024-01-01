Yazık Bağlandım çok sevdim gönlümden oldum Dal gibi kurudum gül gibi soldum Bağlandım çok sevdim gönlümden oldum Dal gibi kurudum gül gibi soldum *** Kul etti kaderim beni kullara Bir kara sevdanın esiri oldum Kul etti kaderim beni kullara Bir kötü kalplinin kurbanı oldum Bir kötü kalplinin kurbanı oldum *** Yazık yazık oldu ömrüme Yazık yazık oldu gönlüme Yazık yazık oldu ömrüme Yazık yazık oldu gönlüme *** Ne aşktan zevk aldım ne de hayattan Ümitsiz gayesiz dolaştım durdum Ne aşktan zevk aldım ne de hayattan Ümitsiz gayesiz dolaştım durdum *** Mutluluk umarken sevgiyi beklerken Bir kara sevdanın esiri oldum Mutluluk umarken sevgiyi beklerken Bir kara sevdanın esiri oldum Bir kara sevdanın esiri oldum *** Yazık yazık oldu ömrüme Yazık yazık oldu gönlüme Yazık yazık oldu ömrüme Yazık yazık oldu gönlüme

Altıncı Hissim Kolаy unutulur demiştin аmа Sаnmаm ki silindi kаlbinden ismim Kolаy unutulur demiştin аmа Sаnmаm ki silindi kаlbinden ismim *** Bugün yа dа yаrın gelip kаpımı Bugün yа dа yаrın gelip kаpımı Çаlаcаksın diyor аltıncı hissim Çаlаcаksın diyor аltıncı hissim *** Aşkın şаiriyim hem de ressаmı Yаzıp çizdim yere göğe sevdаmı Durmаdаn kаnаyаn gönül yаrаmı Sаrаcаksın diyor аltıncı hissim *** Bаnа hаsretimin sormа yаsını Ezdirdin yıllаrа sen cаn yoldаşını Bаnа hаsretimin sormа yаsını Ezdirdin yıllаrа sen cаn yoldаşını *** Yollаrınа düşen gurur tаşını Arаmızа giren gurur tаşını Kırаcаksın diyor аltıncı hissim Kırаcаksın diyor аltıncı hissim *** Aşkın şаiriyim hem de ressаmı Yаzıp çizdim yere göğe sevdаmı Durmаdаn kаnаyаn gönül yаrаmı Sаrаcаksın diyor аltıncı hissim

Arama Beni Tertemiz bir aşkla severken seni Ne şüphe et benden ne kıskan beni Tertemiz bir aşkla severken seni Ne şüphe et benden ne kıskan beni Aklına getirme düşünme bile Bir başka gönülde arama beni Bir başka gönülde arama beni **** Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin Ben içinde bir can sen kafesimsin Benim tek mekanım tek adresimsin Bir başka gönülde arama beni Benim tek mekanım tek adresimsin Bir başka gönülde arama beni Arama arama arama beni bir başka gönülde arama beni Ne şüphe et benden ne kıskan beni Bir başka gönülde arama beni *** Öyle bir düğümki çözsen çözülmez Ortadan ayırıp bölsen bölünmez Sevgi yürektedir gözle görülmez Bir başka gönülde arama beni Bir başka gönülde arama beni Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin Beni içinden bir can sen kafesimsin Benim tek mekanım tek adresimsin Bir başka gönülde arama beni Benim tek mekanım tek adresimsin Bir başka gönülde arama beni Arama arama arama beni Bir başka gönülde arama beni Ne şüphe et benden ne kıskan beni Bir başka gönülde arama beni Tertemiz bir aşkla severken seni Ne şüphe et benden ne kıskan beni Aklına getirme düşünme bile Bir başka gönülde arama beni Bir başka gönülde arama beni Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin Ben içinde bir can sen kafesimsin Benim tek mekanım tek adresimsin Bir başka gönülde arama beni Arama beni

Dönmeliyiz İkimiz de seviyorken Nasıl oldu ayrıldık biz? Bırak artık bu gururu Yol yakınken dönmeliyiz *** İkimiz de seviyorken Nasıl oldu ayrıldık biz? Bırak artık bu gururu Yol yakınken dönmeliyiz *** Dönmeliyiz, dönmeliyiz Yol yakınken dönmeliyiz Dönmeliyiz, dönmeliyiz Yol yakınken dönmeliyiz *** Bu hasrete alışmadan Unutmaya çalışmadan Anılarla buluşmadan Yol yakınken dönmeliyiz *** Dönmeliyiz, dönmeliyiz Yol yakınken dönmeliyiz Dönmeliyiz, dönmeliyiz Yol yakınken dönmeliyiz *** Hatıralar bize yetmez İnan bu aşk böyle bitmez Son pişmanlık fayda etmez Yol yakınken dönmeliyiz *** Hatıralar bize yetmez İnan bu aşk böyle bitmez Son pişmanlık fayda etmez Yol yakınken dönmeliyiz *** Dönmeliyiz, dönmeliyiz Yol yakınken dönmeliyiz Dönmeliyiz, dönmeliyiz Yol yakınken dönmeliyiz *** Bu hasrete alışmadan Unutmaya çalışmadan Anılarla buluşmadan Yol yakınken dönmeliyiz *** Dönmeliyiz, dönmeliyiz Yol yakınken dönmeliyiz Dönmeliyiz, dönmeliyiz Yol yakınken dönmeliyiz

Dünya Nereye Gidiyor Dünya nereye gidiyor (Sevgi dostluk) Nasıl nasıl bitiyor *** İnsanlar birbirini Nasılda horgörüyor Kimi mutlu neşeli, kimi isyan ediyor *** İnsanlar birbirini Nasılda horgörüyor Kimi mutlu neşeli, kimi isyan ediyor *** Dünya nereye gidiyor Dünya nereye gidiyor *** Kimisi şaşırmış Kaybetmiş yolunu Kimisi tükenmiş Kalmamış umudu *** Kimisi şaşırmış Kaybetmiş yolunu Kimisi tükenmiş Kalmamış umudu *** Dünya nereye gidiyor (Hayret, hayret) Dünya nereye gidiyor *** Hayret, hayret Dünya nereye gidiyor Hayret, hayret Dünya nereye gidiyor *** İnsanlar birbirini Nasılda horgörüyor Kimi mutlu neşeli, kimi isyan ediyor *** İnsanlar birbirini Nasılda horgörüyor Kimi mutlu neşeli, kimi isyan ediyor *** Dünya nereye gidiyor Dünya nereye gidiyor

Kim Ölmüş ki Yalandan Önce süper stardın Şimdi mega starsın Meydan senin ad senin Hem kral hem sultansın *** Önce süper stardın Şimdi mega starsın Meydan senin ad senin Hem kral hem sultansın *** O da senin gibiydi Sende onlar gibisin Her şey tıpa tıp aynı Tıpkı ustan gibisin *** Sana bu rol yapmalar Miras kaldı ustandan At at kuşlarda yesin Kim ölmüş ki yalandan *** Sana bu rol yapmalar Miras kaldı ustandan At at kuşlarda yesin Kim ölmüş ki yalandan *** Bütün arzun dileğin Yükseldikçe yükselmek Tek düşüncen başarı Tek korkunsa yenilmek *** Bütün arzun dileğin Yükseldikçe yükselmek Tek düşüncen başarı Tek korkunsa yenilmek *** O da senin gibiydi Sende onlar gibisin Her şey tıpa tıp aynı Tıpkı ustan gibisin *** Sana bu rol yapmalar Miras kaldı ustandan At at kuşlarda yesin Kim ölmüş ki yalandan *** Sana bu rol yapmalar Miras kaldı ustandan At at kuşlarda yesin Kim ölmüş ki yalandan

Seni Gördüm Baygın, baygın bakıyorsun Yüreğimi yakıyorsun Baygın, baygın bakıyorsun Yüreğimi yakıyorsun *** Canıma can katıyorsun Seni gördüm, neşem geldi Seni gördüm, neşem geldi *** Canıma can katıyorsun Seni gördüm, neşem geldi Seni gördüm, neşem geldi *** Sende neşe, mutluluk var Bakışında başkalık var Sende neşe, mutluluk var Bakışında başkalık var *** Gül yüzünde güzellik var Seni gördüm, neşem geldi Seni gördüm, neşem geldi *** Gül yüzünde başkalık var Seni gördüm, neşem geldi Seni gördüm, neşem geldi *** Güller açar gülüşünle Hayalin var hep düşümde Güller açar gülüşünle Hayalin var hep düşümde *** Bir şeyler oldu içimde Seni gördüm, neşem geldi Seni gördüm, neşem geldi *** Bir şeyler oldu içimde Seni gördüm, neşem geldi Seni gördüm, neşem geldi *** Sende neşe, mutluluk var Bakışında başkalık var Sende neşe, mutluluk var Bakışında başkalık var *** Gül yüzünde güzellik var Seni gördüm, neşem geldi Seni gördüm, neşem geldi *** Gül yüzünde güzellik var Seni gördüm, neşem geldi Seni gördüm, neşem geldi

Susma Susma, konuş benimle Karar verme zamanı geldi geçiyor Bu aşk böyle yürümez, böyle devam edemez Eğer böyle giderse bu aşkın sonu gelmez, ah *** Seni çok seviyorum, hâlâ anlamıyorsun Bir gün güldürüyorsan üç gün ağlatıyorsun Hakkın yok, hakkın yok Beni böyle ağlatmaya hakkın yok Beni böyle ağlatmaya hakkın yok *** Susma, konuş benimle Haklıyım, biliyorsun, hep susuyorsun Beni istemiyorsan söyle, çekip gideyim Kırılmaya gerek yok, ne darılır küserim, ah *** Seni çok seviyorum, hâlâ anlamıyorsun Bir gün güldürüyorsan üç gün ağlatıyorsun Hakkın yok, hakkın yok Beni böyle ağlatmaya hakkın yok Beni böyle ağlatmaya hakkın yok *** Hakkın, hakkın, hakkın yok Hakkın, hakkın, hakkın yok

Tutsak Bu gece en içten sevinciyle Gençliğimi, ellerimi uzatıyorum Bu gece en içten sevinciyle Gençliğimi, ellerimi uzatıyorum *** Al, tutsakla işte Al, tutsakla işte Vur en kalın zincirleri Vur kelepçeleri, vur *** Ben seni çok seviyorum Sen sevmesen de olur *** Bu gece yine sensiz Bu gece yine sensiz Yine sensiz, yalnızım *** Bu gece yine sensiz Bu gece yine sensiz Yine sensiz, yalnızım *** Bu gece gençliğimi verse de Mahkûmluğumu, ellerimi uzatıyorum Bu gece gençliğimi verse de Mahkûmluğumu, ellerimi uzatıyorum *** Al tutsakla işte Al tutsakla işte Vur en kalın zincirleri Vur kelepçeleri, vur *** Ben seni çok seviyorum Sen sevmesen de olur *** Bu gece yine sensiz Bu gece yine sensiz Yine sensiz, yalnızım *** Bu gece yine sensiz Bu gece yine sensiz Yine sensiz, yalnızım *** Vur en kalın zincirleri Vur kelepçeleri vur *** Ben seni çok seviyorum Sen sevmesen de olur Ben sevmesen de olur *** Bu gece yine sensiz, yine sensiz Bu gece yine sensiz Yine sensiz, yalnızım, yalnızım

Yaşanacak Gibi Değil Kapansın gözlerim artık hayata Yaşanacak gibi değil bu dünya Ermedim ömrümce bir gün rahata Yaşanacak gibi değil bu dünya *** Kapansın gözlerim artık hayata Yaşanacak gibi değilsin dünya Kapansın gözlerim artık hayata Yaşanacak gibi değilsin dünya Ermedim ömrümce bir gün rahata Yaşanacak gibi değilsin dünya *** Mutluluk uğruna her gün süründüm Âlemin gözünde düşman göründüm Bilseydim doğarken hemen ölürdüm Yaşanacak gibi, ah, değilsin dünya *** Yüreğim dert dolu, sevgiden uzak Hayat yolu bana sanki bir tuzak Yüreğim dert dolu, sevgiden uzak Hayat yolu bana sanki bir tuzak Çekilmez inan ki böyle bir hayat Yaşanacak gibi, ah, değilsin dünya *** Mutluluk uğruna her gün süründüm Âlemin gözünde düşman göründüm Bilseydim doğarken hemen ölürdüm Yaşanacak gibi, ah, değilsin dünya *** Yüreğim dert dolu, sevgiden uzak Hayat yolu bana sanki bir tuzak Çekilmez inan ki böyle bir hayat Yaşanacak gibi, gibi değilsin dünya *** Kapansın gözlerim artık hayata Yaşanacak gibi değil bu dünya Ermedim ömrümce bir gün rahata Yaşanacak gibi değil bu dünya Yaşanacak gibi değil bu dünya