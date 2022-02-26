Yeşil Ördek Gibi Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Yeşil Ördek Gibi
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Yeşil ördek gibi daldım göllere
Yeşil ördek gibi daldım göllere
Sen düşürdün beni dilden dillere
Başımı alıp gidem gurbet ellere
Ne sen beni unut ne de ben seni
Başımı alıp gidem gurbet ellere
Ne sen beni unut ne de ben seni
Ne sen beni unut ne de ben seni
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Sevdiğim, cemalim, güneşim, ayım
Sevdiğim, cemalim, güneşim, ayım
Seni seven aşık, neylesin malı
Getir el basayım Kelamullah'ı
Ne sen beni unut ne de ben seni
Getir el basayım Kelamullah’ı
Ne sen beni unut ne de ben seni
Ne sen beni unut ne de ben seni