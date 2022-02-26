Yeşil ördek gibi daldım göllere Yeşil ördek gibi daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere Başımı alıp gidem gurbet ellere Ne sen beni unut ne de ben seni Başımı alıp gidem gurbet ellere Ne sen beni unut ne de ben seni Ne sen beni unut ne de ben seni *** Sevdiğim, cemalim, güneşim, ayım Sevdiğim, cemalim, güneşim, ayım Seni seven aşık, neylesin malı Getir el basayım Kelamullah'ı Ne sen beni unut ne de ben seni Getir el basayım Kelamullah’ı Ne sen beni unut ne de ben seni Ne sen beni unut ne de ben seni