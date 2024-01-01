-
Bir gül gibi kıvraktır
Bülbül gibi şakraktır
Aşk bana ızdıraptır
Yeter, ağlatma beni
***
Bir gül gibi kıvraktır
Bülbül gibi şakraktır
Aşk bana ızdıraptır
Yeter, ağlatma beni
***
Beni vefasız sanma
Hakikattan usanma
Başkasına aldanma
Yeter, ağlatma beni
***
Beni vefasız sanma
Hakikattan usanma
Başkasına aldanma
Yeter, ağlatma beni
***
Bir gün kalırsam sensiz
Ömrüm geçer neşesiz
Sen de yaşama bensiz, ah
Yeter, ağlatma beni
***
Bir gün kalırsam sensiz
Ömrüm geçer neşesiz
Sen de yaşama bensiz
Yeter, ağlatma beni
-
Sevmek için canlarını vermişler
Ayrılığa çaresizlik demişler
Sevmek için canlarını vermişler
Ayrılığa çaresizlik demişler
Acıları göz önüne sermişler
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
***
Candan sevmiş gönül vermiş boş yere
Yenik düşmüş aşk yüzünden dertlere
Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere
Candan sevmiş gönül vermiş boş yere
Yenik düşmüş aşk yüzünden dertlere
Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
***
Aşk adını talihsizlik koymuşlar
Sevenleri yerden yere vurmuşlar
Aşk adını talihsizlik koymuşlar
Sevenleri yerden yere vurmuşlar
Gidenleri beklemişler durmuşlar
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
***
Candan sevmiş gönül vermiş boş yere
Yenik düşmüş aşk yüzünden dertlere
Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere
Candan sevmiş gönül vermiş boş yere
Yenik düşmüş aşk yüzünden dertlere
Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere
***
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
Talihsizler, talihsizler, talihsizler, talihsizler
Aşk adını talihsizlik koymuşlar
Sevenleri yerden yere vurmuşlar
Gidenleri beklemişler durmuşlar
Talihsizler, talihsizler, talihsizler
-
Ya Rabbim sabır, ya Rabbim sabır
Bir vefasız gönlümü doldurdu kahır
Yalnızlık zulüm, sensizlik ölüm
Çaresizlik büküyor boynumu benim
***
Zaman böyle geldi, geçti
Sevenler hep sevda içti
Aşıkların kaderi bu
Ayrılıklar bizi seçti
Sevenlerin kaderi bu
Ayrılıklar bizi seçti
***
Aşk yüzünden, aşk yüzünden
Her gün öldüm, öldüm, dirildim
Vallahi doğru, gözüm kör olsun
Evvelce böyle değildim
***
Sana olan bir saygım var hâlâ
Seninle bunca yıl tükettik
Sana olan bir saygım var hâlâ
Seninle bunca yıl tükettik
***
Ayrı da olsak yine de dostuz
Biz bu günlere beraber geldik
***
Zaman böyle geldi, geçti
Sevenler hep sevda içti
Aşıkların kaderi bu
Ayrılıklar bizi seçti
Sevenlerin kaderi bu
Ayrılıklar bizi seçti
***
Aşk yüzünden, aşk yüzünden
Her gün öldüm, öldüm, dirildim
Vallahi doğru, gözüm kör olsun
Evvelce böyle değildim
***
Aşk yüzünden, aşk yüzünden
Her gün öldüm, öldüm, dirildim
Vallahi doğru, gözüm kör olsun
Evvelce böyle değildim
-
Geleni geçeni yakıyor bu güzel
Ateşli ateşli bakıyor bu güzel
Bir kere göreni, yanılıp seveni
Ateşten ateşe atıyor bu güzel
Bir kere göreni, yanılıp seveni
Ateşten ateşe atıyor bu güzel
***
Ateşli, ateşli hâlleri eritti beni
Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni
Ateşli, ateşli hâllere düşürdü beni
Ah, ateşli
***
Bir alev ırmağı akıyor bu güzel
Yanmamış canları yakıyor bu güzel
Gözleri bir alev sözleri bir şeker
Dil döker, kandırır insanı bu güzel
Gözleri bir alev, sözleri bir şeker
Dil döker kandırır insanı bu güzel
***
Ateşli, ateşli hâlleri eritti beni
Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni
Ateşli, ateşli hâllere düşürdü beni
Ah, ateşli
-
Bir sevda çölünde bıraktın beni
Kanadı kırılmış bir kuş gibiyim
Kanadı kırılmış bir kuş gibiyim
Dönüp de bakmadın bir gün hâlime
Sokağa atılmış bir taş gibiyim
Sokağa atılmış bir taş gibiyim
O eşsiz hâyâlin her an karşımda
***
Gözyaşlarım çağlar her anışımda
O eşsiz hâyâlin her an karşımda
Gözyaşlarım çağlar her anışımda
Ayrılık şarabı gönül tasımda
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
Ayrılık şarabı gönül tasımda
***
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
***
Acılar çöktü bak yine bağrıma
Çoktan hazan erdi gönül bağıma
Çoktan hazan erdi gönül bağıma
İnanma sen benim yaşadığıma
Sen gittin gideli ölmüş gibiyim
Sen gittin gideli ölmüş gibiyim
O eşsiz hâyâlin her an karşımda
***
Gözyaşlarım çağlar her anışımda
O eşsiz hâyâlin her an karşımda
Gözyaşlarım çağlar her anışımda
Ayrılık şarabı gönül tasımda
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
Ayrılık şarabı gönül tasımda
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
-
Cahildim yolumdan şaşırttın beni
Aşkınla dağlardan aşırttın beni
Cahildim yolumdan şaşırttın beni
Aşkınla dağlardan aşırttın beni
Sevdim, sevdim, sevdim de kul ettin beni
***
Vesaire, vesaire hep aşka dair
Mutluluğun içinde derdi vesaire
Vesaire, vesaire hep aşka dair
Mutluluğun içinde derdi vesaire
***
Çıktım arşa seyran eyledim geldim aşka
Döndüm baktım âleme âlem bir başka
Herkesin bir derdi var hep başka, başka
***
Vesaire, vesaire hep aşka dair
Mutluluğun içinde kaldım misafir
Vesaire, vesaire hep aşka dair
Mutluluğun içinde kaldım misafir
***
Gönlünden gönlüme naz ediyorsun
Gel sarayım bağrıma olmaz diyorsun
Gönlünden gönlüme naz ediyorsun
Gel sarayım bağrıma olmaz diyorsun
Hem bana sev diyorsun sen sevmiyorsun
***
Vesaire, vesaire hep aşka dair
Mutluluğun içinde kaldım misafir
Vesaire, vesaire hep aşka dair
Mutluluğun içinde derdi vesaire
***
Çıktım arşa seyran eyledim geldim aşka
Döndüm baktım âleme âlem bir başka
Herkesin bir derdi var hep başka, başka
***
Vesaire, vesaire hep aşka dair
Mutluluğun içinde kaldım misafir
Vesaire, vesaire hep aşka dair
Mutluluğun içinde kaldım misafir
-
Gece demem gündüz demem
Ne bulursam içerim ben
***
Gece demem gündüz demem
Ne bulursam içerim ben
***
Elimde değil ki benim
Elimde değil ki benim
Elimde değil ki benim
Elimde değil ki benim
Atamadım içerimden
Atamadım içerimden
***
Artık senin içtiğini içmeyeceğim
Senin geçtiğin yollardan geçmeyeceğim
Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın
Bu yarayı yeniden yeniden deştin
***
Artık senin içtiğini içmeyeceğim
Senin gittiğin yollardan gitmeyeceğim
Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın
Bu yarayı yeniden yeniden deştin
Yapamayacağım seyi
Ne olur isteme benden
***
Yapamayacağım seyi
Ne olur isteme benden
***
Bir kırık sazım kaldı
Bir kırık sazım kaldı
Bir kırık sazım kaldı
Bir kırık sazım kaldı
Onu da alma elimden
Onu da alma elimden
***
Artık senin içtiğini içmeyeceğim
Senin gittiğin yollardan gitmeyeceğim
Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın
Bu yarayı yeniden yeniden deştin
***
Artık senin içtiğini içmeyeceğim
Senin gittiğin yollardan gitmeyeceğim
Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın
Bu yarayı yeniden yeniden deştin
Bu yarayı yeniden yeniden deştin
-
Durağım yoktur ki benim
Bir köşede eğleneyim
Durağım yoktur ki benim
Bir köşede eğleneyim
***
Aşkın girdabına düştüm
Aşkın girdabına düştüm
Dönmeyen dönmeyen
Dönmeyen pervaneyim
Dönmeyen dönmeyen
Dönmeyen pervaneyim
***
Yapraktan yoktur ki farkım
Ben dalımdan ayrıyım
Yapraktan yoktur ki farkım
Ben dalımdan ayrıyım
***
Her günüm bir sonbahar
Her anım bir sonbahar
Ben dalımın ben dalımın
Ben dalımın mazlumuyum
Ben dalımın ben dalımın
Ben dalımın mazlumuyum
***
Mazlumuyum
Mazlumuyum
Mazlumuyum aah
-
Küstürdün gönlümü güldüremedim
Küstürdün gönlümü güldüremedim
Baharım güz oldu, yazım kış oldu
Gönüle yârimi bulduramadım
Baharım güz oldu, yazım kış oldu
Gönüle yârimi bulduramadım
Baharım güz oldu, yazım kış oldu
Baharım güz oldu, yazım kış oldu
***
Şu fani dünyada murad almadan
Şu fani dünyada murad almadan
Eller gibi şad olup da gülmeden
Ellerin bağında gülü solmadan
Baharım güz oldu, yazım kış oldu
Ellerin bağında gülü solmadan
Baharım güz oldu, yazım kış oldu
Baharım kış oldu, yazım güz oldu
-
Adana'ya kar yağmış
Adana'ya kar yağmış
Kar altında gül kalmış le
Kar altında gül kalmış
Kar altında gül kalmış le
Kar altında gül kalmış
***
Verin benim yarimi
Verin benim yarimi
Urfalım evde kalmış le
Anteplim evde kalmış
Urfalım evde kalmış le
Anteplim evde kalmış
***
Oy nedim, nedim, nedim
Meyvasiz bağı nedim
Verin benim yarimi lo
Elinden tutum gidim
Verin benim yarimi lo
Elinden tutum gidim
***
Evler göçtü narlığa
Evler göçtü narlığa
Güvenmeyin varlığa lo
Güvenmeyin varlığa
Güvenmeyin varlığa lo
Güvenmeyin varlığa
***
Gün ola harman ola
Gün ola devran döne
Başığız düşer darlığa lo
Başığız düşer darlığa
Başığız düşer darlığa lo
Başığız düşer darlığa
***
Oy nedim, nedim, nedim
Meyvasiz bağı nedim
Verin benim yarimi lo
Elinden tutum gidim
Verin benim yarimi lo
Elinden tutup gidim