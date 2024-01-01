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7/24 Dinle Ayrılık Acı Bir Şey

Ayrılık Acı Bir Şey Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Ayrılık Acı Bir Şey şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Ayrılık Acı Bir Şey şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayrılık Acı Bir Şey sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Ayrılık Acı Bir Şey

  • Yıllardır Neredeydin

  • Ayrılık Acı Birşey

  • Bir Kulunu Çok Sevdim

  • Boş Hayaller

  • Dön Sevgilim

  • Güle Güle Git(Yeni)

  • Kalbini Mahşere Götür(Yeni)

  • Sır Olmuşsun

  • Çok Sevdim

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