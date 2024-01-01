-
Bu gece yarısında
Ansızın geliverdin
Sevgilim söylesene
Yıllardır neredeydin
***
Kaybettim her şeyimi
Hasret aldı sevgimi
Geri dön geldiğin gibi
Yıllardır neredeydin
***
Bak şimdi neler oldu
Gençlikte bitti soldu
Yürü geldiğin yolu
Yıllardır neredeydin
***
Kaybettim her şeyimi
Hasret aldı sevgimi
Geri dön geldiğin gibi
Yıllardır neredeydin
-
Hep sen varsın aklımda
Düşünmem başka bir şey
Gelde bitsin bu hasret
Ayrılık acı bir şey
***
Hep sen varsın aklımda
Düşünmem başka bir şey
Gelde bitsin bu hasret
Ayrılık acı bir şey
***
Gecelerin uğultusu benim feryadım
Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor, ağlıyorum özleminle
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor, ağlıyorum özleminle
Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum özleminle
***
Öyle zoraki yokluğun
İmkansız alışamam
Öyle büyük sevdayı
Ne yapsam unutamam
***
Öyle zoraki yokluğun
İmkansız alışamam
Öyle büyük sevdayı
Ne yapsam unutamam
***
Gecelerin uğultusu benim feryadım
Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor, ağlıyorum özleminle
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor, ağlıyorum özleminle
Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum özleminle
-
Döndüm kıbleye doğru
Açtım ellerimi
Yalvardım Allahıma
Duysun diye beni
***
Damla damla gözyaşım
Akıyorken gözümde
Çektiğim acıları
Yaşıyorum yeniden
***
Bir kulunu çok sevdim
O beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim
Artık geri vermiyor
***
Bir kulunu çok sevdim
O beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim
Artık geri vermiyor
***
Elim kolum bağlanmış
Çaresizim Allahım
Bu canımı sen verdin
Benden almak istiyor
***
Bu canımı sen verdin
Benden almak istiyor
***
Hor gören şu gururun
Tükenmek bilmez mi
Sevginle yanan kalbi
Üzdüğün yetmez mi
***
İyi niyet uğruna
Yaşıyorsak dünyada
Seven garip olsa da
Sevilmeye değmez mi
***
Bir kulunu çok sevdim
O beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim
Artık geri vermiyor
***
Bir kulunu çok sevdim
O beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim
Artık geri vermiyor
***
Elim kolum bağlandı
Çaresizim Allahım
Bu canımı sen verdin
Benden almak istiyor
***
Bu canımı sen verdin
Benden almak istiyor
-
Boş hayaller kurdum inandım sana
Mutluluk yerine dert verdin bana
Gönülden severim yalan yok derdin
Şimdi anladım ki sahteymiş sevgin
Gönülden severim yalan yok derdin
Şimdi anladım ki sahteymiş sevgin
***
Olur mu böyle bana yaptığın
Bu muydu sevgilim sevip taptığın
Yapılır mı sevgiliye senin yaptığın
Bu muydu sevgilim sevip taptığın
***
Bir gün talihim gülecek diye
Vefasız sevgilim dönecek diye
Bitmeyen acılar dinecek diye
Ümitle sabırla geçer mi ömür
Bitmeyen acılar dinecek diye
Ümitle sabırla geçer mi ömür
***
Olur mu böyle bana yaptığın
Bu muydu sevgilim sevip taptığın
Yapılır mı sevgiliye senin yaptığın
Bu muydu sevgilim sevip taptığın
-
Dön sevgilim dön
Ayrılığına dayanmaz kalbim
Dön sevgilim dön
Ayrılığına dayanmaz kalbim
***
Bu hasret bu çile zaten bir ölüm
Bir de bu ayrılığa yok tahammülüm
Bu hasret bu çile zaten bir ölüm
Bir de bu ayrılığa yok tahammülüm
***
Sen ümit ışığım hayat verensin
Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin?
Sen ümit ışığım hayat verensin
Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin?
***
Çok sevdi çok, elinde değil garip gönlümün
Çok sevdi çok, elinde değil garip gönlümün
***
Bilsem ki olacak senden ölümüm
Çekinmem canımı sana veririm
Bilsem ki olacak senden ölümüm
Çekinmem canımı sana veririm
***
Sen ümit ışığım hayat verensin
Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin?
Sen ümit ışığım hayat verensin
Bu hâlde bırakıp nasıl gidersin?
-
Gitmeyi istersen gitme der miyim
Terkedip gideni ben istermiyim
Aşkım için gururumu terkeder miyim
Yolun açık olsun güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
***
Senin yerini başkası alır
Beni arasanda elin boş kalır
Sen sevmedikten sonra seni kim tanır
Yolun açık olsun güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Hasretten yansam da
Acıyla dolsam da
Yaşayamasam da güle güle git
***
Git, git, güle güle git
Git, git, güle güle git
-
Kalbimi mahşere götür istersen
Sana verilecek sevgi yok bende
Yılları su gibi boşa harcadın
Uğrunda ölecek takat yok bende
***
Gençliğim kuş olup uçtu elimden
Mutluluk sözcüğü düştü dilimden
Küllerim savruldu yıllar önceden
Sana verilecek sevgi yok bende
Sana verilecek sevgi yok bende
***
Zannetme suçunu maziye gömdüm
Zannetme uzakta özleme döndüm
Zamanla içimde kararıp söndün
Sana duyulacak özlem yok bende
***
Gençliğim kuş olup uçtu elimden
Mutluluk sözcüğü düştü dilimden
Küllerim savruldu yıllar önceden
Sana verilecek sevgi yok bende
Sana verilecek sevgi yok bende
Sana verilecek sevgi yok bende
-
Kalplere yara saran, canı bedenden alan
Tanrı diye paraya tapan kul olmuşsun
Baharı hep kış eden, sevmeyi hep suç bilen
Kötülüğe gönül veren kul olmuşsun
***
Bir gün usanacak döneceksin geri
Sana uzanmaz ki kırdığın aşk eli
Anlamaz ki kimse seni
Tüm hayatı yalan olan kul olmuşsun
***
Verdiği sözü tutmaz, doğru oturup kalkmaz
Sen bir türlü anlaşılmaz kul olmuşsun
Ağlarken birden gülen yaşarken her gün ölen
Kaderini kendi çizen kul olmuşsun
***
Seni dünyalara değişmem derdim
Aşk çölünde susuz bırakıverdin
Böyle miydi senin sevgin?
Tüm hayatı yalan olan kul olmuşsun
-
Çok sevdim sevgilim
Sevgim bir yanda, sen bir yanda kaldın
Sever diye bekledim
Sabır bir yanda, ümit bir yanda kaldı
***
Ümidimi yok ettin, sabrımı tükettin
Beni bir hiç ettin
Bana yapmadığın daha ne kaldı daha ne kaldı
Bana yapmadığın Allah daha ne kaldı
***
Çok istedim sevmedin
Arzum bir yanda, hüsran bir yanda kaldı
Mutlu olmak istedim
Şansım bir yanda ben bir yanda kaldım
***
Ümidimi yok ettin, sabrımı tükettin
Beni bir hiç ettin
Bana yapmadığın daha ne kaldı daha ne kaldı
Bana yapmadığın Allah daha ne kaldı