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7/24 Dinle Topraktan Bedene

Topraktan Bedene Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Topraktan Bedene şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Topraktan Bedene şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Topraktan Bedene sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Topraktan Bedene

  • Yoğurt Koydum Dolaba

  • İstanbul Sokakları

  • Topraktan Bedene

  • İsyanım Var

  • Taht Kurmuşsun Kalbime

  • Neden Saçların Beyazlamış

  • Kahretmişim Hayatıma

  • Dert Bende

  • Yol Ver Dağlar

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