Topraktan Bedene Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Topraktan Bedene
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Yoğurt koydum dolaba ellere vay
Yoğurt koydum dolaba ellere vay
Bugün başım kalaba
Bugün başım kalaba ellere vay
Bugün başım kalaba
Bugün başım kalaba ellere vay
****
Seni doğuran ana ellere vay
Seni doğuran ana ellere vay
Olsun bana kaynana
Olsun bana kaynana ellere vay
Olsun bana kaynana
Olsun bana kaynana ellere vay
***
Ellere hanım cicim ellere vay
Giymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları ellere vay
Giymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları ellere vay
***
Kalaylı kap yoğurdu ellere vay
Kalaylı kap yoğurdu ellere vay
Seni kimler doğurdu
Seni kimler doğurdu ellere vay
Seni kimler doğurdu
Seni kimler doğurdu ellere vay
***
Seni doğuran ana ellere vay
Seni doğuran ana ellere vay
Bal ile mi yoğurdu
Bal ile mi yoğurdu ellere vay
Bal ile mi yoğurdu
Bal ile mi yoğurdu ellere vay
***
Ellere hanım cicim ellere vay
Ellere hanım cicim ellere vay
Giymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları ellere vay
Giymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları ellere vay
-
Söyleyin sevgilim nerde?
İstanbul sokakları
Çare bulun bu derdime
İstanbul sokakları
Çare bulun bu derdime
İstanbul sokakları
***
Onu benden siz aldınız
Onu benden kopardınız
Onu benden siz aldınız
İstanbul sokakları
İstanbul sokakları
***
Sevdiğimi verin bana
İstanbul sokakları
Dünyam döndü zindana
İstanbul sokakları
Dünyam döndü zindana
İstanbul sokakları
***
Onu benden siz aldınız
Onu benden siz çaldınız
Onu benden kopardınız
İstanbul sokakları
İstanbul sokakları
İstanbul sokakları
-
Topraktan bedene can veren Allah
Bana da yaşamak hevesini ver
Her güne bir ümit veren Allah
Bana da yaşamak hevesini ver
***
Gelsin kederlerin derdin arkası
Mutlu gelen günleri göster
Gelsin kederlerin derdin arkası
Mutlu gelen günleri göster
***
Gönlümde keder var terkedilmekten
Bir zalimi sevip sevilmemekten
Sen kurtar Allahım zalim felekten
Ona da kulunun sevgisini ver
Sen kurtar Allahım zalim felekten
Ona da kulunun sevgisini ver
***
Bütün kainatı yaratan Tanrım
Benim de gönlümün muradını ver
Her güne bir ümit veren Allahım
Benim de gönlümün muradını ver
***
Bir zalim aşkına kul etme beni
Gerçek aşka giden yolları göster
Bir zalim aşkına kul etme beni
Gerçek aşka giden yolları göster
***
Gönlümde keder var terkedilmekten
Bir zalimi sevip sevilmemekten
Sen kurtar Allahım zalim felekten
Ona da kulunun sevgisini ver
Sen kurtar Allahım zalim felekten
Ona da kulunun sevgisini ver
-
Hep ağladım biraz gülmek istedim
Ne yaptımsa duyulmadı ki sesim
Her gün feryat ettim ölmek istedim
Çağırsam da gelmedi ki ecelim
Her gün feryat ettim ölmek istedim
Çağırsam da gelmedi ki ecelim
***
Her gün isyanım var benim kadere
Ne güldürdü ne öldürdü bir kere
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum öldü içimde
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum öldü içimde
***
Dertler çaldı benim her gün kapımı
Kapanmadan deştiler hep yaramı
Bıktım çekmekten dünyanın kahrını
Allah'ım baştan yaz benim yazımı
Bıktım çekmekten dünyanın kahrını
Allah'ım baştan yaz benim yazımı
***
Her gün isyanım var benim kadere
Ne güldürdü ne öldürdü bir kere
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum öldü içimde
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum öldü içimde
-
Bırakamam seni ben
Yanımdan gidemezsin
Seviyorsan benimle
Oturup içeceksin
***
Uzaklarda aramam
Çünkü sen içimdesin
Taht kurmuşsun kalbime
En güzel yerindesin
***
Uzaklarda aramam
Çünkü sen içimdesin
Taht kurmuşsun kalbime
En güzel yerindesin
***
Her an seni yanımda
Ruhumda duyuyorum
Aşkınla sarhoşum ben
Çılgınca seviyorum
***
Artık anmak istemem
Ayrılığın adını
Seninle bulabildim
Mutluluğun tadını
***
Uzaklarda aramam
Çünkü sen içimdesin
Taht kurmuşsun kalbime
En güzel yerindesin
***
Uzaklarda aramam
Çünkü sen içimdesin
Taht kurmuşsun kalbime
En güzel yerindesin
***
Her an seni canımda
Ruhumda duyuyorum
Aşkınla sarhoşum ben
Çılgınca seviyorum
***
Aşkınla sarhoşum ben
Çılgınca seviyorum
-
Neden saçların beyazlanmış arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
Neden saçların beyazlanmış arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
***
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
***
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
***
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim?
***
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkûm edilen garip gülemez
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkûm edilen garip gülemez
***
Ben de yanmışım senin gibi arkadaş
Dünyanın derdi bitmez böyle arkadaş
Ben de yanmışım senin gibi arkadaş
Dünyanın derdi bitmez böyle arkadaş
***
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
***
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim?
***
Ben sefalet tahtında
Şanlı bir hükümdarım
Binlerce dert kölem benim
Bilsen ne bahtiyarım
***
Binlerce dert kölem benim
Bilsen ne bahtiyarım
Bilsen ne bahtiyarım
Bilsen, bilsen ne bahtiyarım, ah
-
Kahretmişim hayatıma
Her akşam içiyorum
Sevilmeden sevmenin
Cezasını çekiyorum
***
Binbir cefanı çeksem unutamıyorum
Kalbim sevginle dolu
Söküp atamıyorum
Ne kadar sevsem bile sana doyamıyorum
***
Senden ayrı yaşamayı
Allah yazdıysa bozsun
Bende uzak olsan bile
Kalbimde yaşıyorsun
-
Dert bende derman sende
Aşk bende ferman sende
Öldüren, güldüren
Her gün ağlatan kalp sende
***
Mevsimler gelip geçse de
Aşk beni benden etse de
Dünyada hayat bitse de
Yine ölümsüz aşk bende
***
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün
Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim
İstemem baharda yaprak dökülsün
***
Aşkın alevse hasretin bir kor
Senin yokluğunu kalbime sor
Dünyaya seninle gelmiş gibiyim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor
***
Sev demem, sevme demem
Sen de benim gibi sev diyemem
Ömrümün neşesini seninle buldum kaybedemem
***
Nerelerdeydin sevgilim?
Seni kader mi sakladı?
Yıllardır beklenen huzur
Şimdi beni kucakladı
***
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün
Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim
İstemem baharda yaprak dökülsün
***
Aşkın alevse hasretin bir kor
Senin yokluğunu kalbime sor
Dünyaya seninle gelmiş gibiyim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor
-
Başı duman pare, pare
Yol ver dağlar, yol ver bana
Başı duman pare, pare
Yol ver dağlar, yol ver bana
***
Gönlüm gitmek ister yare
Yol ver dağlar, yol ver bana
Yol ver dağlar, yol ver bana
***
Ömrümün uzun yolu
Geçip gitsem yare doğru
Gözlerim yaş dolu, dolu
Yol ver dağlar, yol ver bana
Gözlerim yaş dolu, dolu
Yol ver dağlar, yol ver bana
***
Aşık olmak benim karım
Çok aradım nazlı yarim
Aşık olmak benim karım
Çok aradım nazlı yarim
***
Dudu dillim sitemkarım
Yol ver dağlar, yol ver bana
Yol ver dağlar, yol ver bana
***
Karlı dağından esmedim
Ben o yare hiç küsmedim
Daha umudum kesmedim
Yol ver dağlar, yol ver bana
Daha umudum kesmedim
Yol ver dağlar, yol ver bana