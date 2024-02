Yol Ver Dağlar Başı duman pare, pare Yol ver dağlar, yol ver bana Başı duman pare, pare Yol ver dağlar, yol ver bana *** Gönlüm gitmek ister yare Yol ver dağlar, yol ver bana Yol ver dağlar, yol ver bana *** Ömrümün uzun yolu Geçip gitsem yare doğru Gözlerim yaş dolu, dolu Yol ver dağlar, yol ver bana Gözlerim yaş dolu, dolu Yol ver dağlar, yol ver bana *** Aşık olmak benim karım Çok aradım nazlı yarim Aşık olmak benim karım Çok aradım nazlı yarim *** Dudu dillim sitemkarım Yol ver dağlar, yol ver bana Yol ver dağlar, yol ver bana *** Karlı dağından esmedim Ben o yare hiç küsmedim Daha umudum kesmedim Yol ver dağlar, yol ver bana Daha umudum kesmedim Yol ver dağlar, yol ver bana

İstanbul Sokakları Söyleyin sevgilim nerde? İstanbul sokakları Çare bulun bu derdime İstanbul sokakları Çare bulun bu derdime İstanbul sokakları *** Onu benden siz aldınız Onu benden kopardınız Onu benden siz aldınız İstanbul sokakları İstanbul sokakları *** Sevdiğimi verin bana İstanbul sokakları Dünyam döndü zindana İstanbul sokakları Dünyam döndü zindana İstanbul sokakları *** Onu benden siz aldınız Onu benden siz çaldınız Onu benden kopardınız İstanbul sokakları İstanbul sokakları İstanbul sokakları

Topraktan Bedene Topraktan bedene can veren Allah Bana da yaşamak hevesini ver Her güne bir ümit veren Allah Bana da yaşamak hevesini ver *** Gelsin kederlerin derdin arkası Mutlu gelen günleri göster Gelsin kederlerin derdin arkası Mutlu gelen günleri göster *** Gönlümde keder var terkedilmekten Bir zalimi sevip sevilmemekten Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver *** Bütün kainatı yaratan Tanrım Benim de gönlümün muradını ver Her güne bir ümit veren Allahım Benim de gönlümün muradını ver *** Bir zalim aşkına kul etme beni Gerçek aşka giden yolları göster Bir zalim aşkına kul etme beni Gerçek aşka giden yolları göster *** Gönlümde keder var terkedilmekten Bir zalimi sevip sevilmemekten Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver Sen kurtar Allahım zalim felekten Ona da kulunun sevgisini ver

İsyanım Var Hep ağladım biraz gülmek istedim Ne yaptımsa duyulmadı ki sesim Her gün feryat ettim ölmek istedim Çağırsam da gelmedi ki ecelim Her gün feryat ettim ölmek istedim Çağırsam da gelmedi ki ecelim *** Her gün isyanım var benim kadere Ne güldürdü ne öldürdü bir kere Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde *** Dertler çaldı benim her gün kapımı Kapanmadan deştiler hep yaramı Bıktım çekmekten dünyanın kahrını Allah'ım baştan yaz benim yazımı Bıktım çekmekten dünyanın kahrını Allah'ım baştan yaz benim yazımı *** Her gün isyanım var benim kadere Ne güldürdü ne öldürdü bir kere Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde

Taht Kurmuşsun Kalbime Bırakamam seni ben Yanımdan gidemezsin Seviyorsan benimle Oturup içeceksin *** Uzaklarda aramam Çünkü sen içimdesin Taht kurmuşsun kalbime En güzel yerindesin *** Uzaklarda aramam Çünkü sen içimdesin Taht kurmuşsun kalbime En güzel yerindesin *** Her an seni yanımda Ruhumda duyuyorum Aşkınla sarhoşum ben Çılgınca seviyorum *** Artık anmak istemem Ayrılığın adını Seninle bulabildim Mutluluğun tadını *** Uzaklarda aramam Çünkü sen içimdesin Taht kurmuşsun kalbime En güzel yerindesin *** Uzaklarda aramam Çünkü sen içimdesin Taht kurmuşsun kalbime En güzel yerindesin *** Her an seni canımda Ruhumda duyuyorum Aşkınla sarhoşum ben Çılgınca seviyorum *** Aşkınla sarhoşum ben Çılgınca seviyorum

Neden Saçların Beyazlamış Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? *** Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? *** Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim *** Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim? *** Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkûm edilen garip gülemez Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkûm edilen garip gülemez *** Ben de yanmışım senin gibi arkadaş Dünyanın derdi bitmez böyle arkadaş Ben de yanmışım senin gibi arkadaş Dünyanın derdi bitmez böyle arkadaş *** Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim *** Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim? *** Ben sefalet tahtında Şanlı bir hükümdarım Binlerce dert kölem benim Bilsen ne bahtiyarım *** Binlerce dert kölem benim Bilsen ne bahtiyarım Bilsen ne bahtiyarım Bilsen, bilsen ne bahtiyarım, ah

Kahretmişim Hayatıma Kahretmişim hayatıma Her akşam içiyorum Sevilmeden sevmenin Cezasını çekiyorum *** Binbir cefanı çeksem unutamıyorum Kalbim sevginle dolu Söküp atamıyorum Ne kadar sevsem bile sana doyamıyorum *** Senden ayrı yaşamayı Allah yazdıysa bozsun Bende uzak olsan bile Kalbimde yaşıyorsun

Dert Bende Dert bende derman sende Aşk bende ferman sende Öldüren, güldüren Her gün ağlatan kalp sende *** Mevsimler gelip geçse de Aşk beni benden etse de Dünyada hayat bitse de Yine ölümsüz aşk bende *** İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün *** Aşkın alevse hasretin bir kor Senin yokluğunu kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor *** Sev demem, sevme demem Sen de benim gibi sev diyemem Ömrümün neşesini seninle buldum kaybedemem *** Nerelerdeydin sevgilim? Seni kader mi sakladı? Yıllardır beklenen huzur Şimdi beni kucakladı *** İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün *** Aşkın alevse hasretin bir kor Senin yokluğunu kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor