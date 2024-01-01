-
Arzusuz bindim yine
Ayrılık katarına
Arzusuz bindim yine
Ayrılık katarına
***
Ümitsiz bir yolcuyum
Keder dolu yarınım
Keder dolu yarınım
***
Anladım dinmeyecek
İçimdeki bu sızı
Anladım dinmeyecek
İçimdeki bu sızı
***
Senin ne günahın var
Ben doğuştan bahtsızım
Senin ne günahın var
Ben doğuştan bahtsızım
Ben doğuştan bahtsızım
***
Gidiyorum ardımdan
Bana mendil sallama
Gidiyorum ardımdan
Bana mendil sallama
***
Ölsem bile ne olur
Benim için ağlama
Benim için ağlama
***
Ben dönüşü olmayan
Bir yolun yolcusuyum
Ben dönüşü olmayan
Bir yolun yolcusuyum
***
Hayat denen bu yükten
İnan çok yorulmuşum
Hayat denen bu yükten
İnan çok yorulmuşum
İnan çok yorulmuşum
-
Umutlarım çölde bir nehir
Sevdam gökteki yıldız
Gözyaşlarım bir deniz olsa
Bekleyeceğim
***
Çölde bir nehir gibi
Parlayan yıldız gibi
Engin denizler gibi
Özleyeceğim
***
Suya hasret çöl
Yıldızsız gece
Yorgun kara bir deniz
Benim, benim istekli
Hasret bir beni
***
Gelecek karanlık gölgelerini
Bize doğru uzatmakta
Umutlarım bir türküyle avunur belki
***
(Ötme bülbül, ötme bülbül)
(Ötme bülbül, ötme bülbül)
(Derdi derde katma, bülbül)
(Benim derdim bana yeter)
(Bir dert de sen katma, bülbül)
***
Bilirim, aşıksın güle
(Bilirim, aşıksın güle)
Bilirim, aşıksın güle
Gülün halin' ya kim bile?
Bizim bahçedeki güle
El altı dolaşma, bülbül
***
Ötme bülbül
Ötme bülbül
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma, bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma, bülbül
***
Bülbüllerin aslı mısın?
(Bülbüllerin aslı mısın?)
Bülbüllerin aslı mısın?
Kafeslerde besli misin?
Benim kadar yaslı mısın?
El altı dolaşma, bülbül
***
Ötme bülbül
Ötme bülbül
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma, bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma, bülbül
-
Uzun, uzun gemilere bindiler (bindiler)
Uzak, uzak diyarlara gittiler (gittiler)
Ne söyledi ne de veda ettiler (ettiler)
Böylesi bir ayrılık hiç olmadı
Baktı, baktı felek bile ağladı
***
Yaprak, dalı sararmadan terk etti
Söndü güneş ışığını yok etti
Gitti giden bizleri de tüketti
Böylesi bir ayrılık hiç olmadı
Baktı, baktı felek bile ağladı
***
Ne güzeldi yaşıyorduk beraber (beraber)
Bazen neşe bazen olsa da keder (keder)
Gelmez artık ne bir selam ne haber (ne haber)
Böylesi bir ayrılık hiç olmadı
Baktı, baktı felek bile ağladı
***
Yaprak, dalı sararmadan terk etti
Söndü güneş ışığını yok etti
Gitti giden bizleri de tüketti
Böylesi bir ayrılık hiç olmadı
Baktı, baktı felek bile ağladı
***
Böylesi bir ayrılık hiç olmadı
Baktı, baktı felek bile ağladı
-
Gönül dağı yağmur yağmur, boran olunca
Akar can özümde sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Dil gizli gizli, dil gizli gizli
Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Dil gizli gizli, dil gizli gizli
***
Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçanın gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır bilinmez
Gönülden gönüle yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
Gönülden gönüle yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
-
Sabah sabah dertli dertli
Garip gönlüm hep kederli
Sabah, sabah dertli dertli
Garip gönlüm hep kederli
Şaşırdım yoluma, eyvah
Deli oldum aşka düşeli
***
Eyvah, eyvah
Eyvah, eyvah
Eyvah, eyvah
Eyvah
***
Şaşırdım yoluma, eyvah
Deli oldum aşka düşeli
Eyvah, eyvah
Eyvah, eyvah
Eyvah
***
Lanet olsun bu sevdaya
Saldı başımı belaya
Lanet olsun bu sevdaya
Saldı başımı belaya
***
Gece gündüz ağlıyorum
Gelmez olaydım dünyaya
Eyvah, eyvah
Eyvah, eyvah
Eyvah, eyvah
Eyvah
***
Gece gündüz ağlıyorum
Gelmez olaydım dünyaya
Eyvah, eyvah
Eyvah, eyvah
Eyvah
-
Çek, kara tren çek
Ulaştır beni yâre
Çek, kara tren çek
Kalma dar vakitlere
***
Çek, kara tren çek
Ulaştır beni yâre
Çek, kara tren çek
Kalma dar vakitlere
***
Akşam oldu, sevdiceğim
Oturmuş bekler şimdi
Kurmuş akşam sofrasını
Yolumu gözler şimdi
***
Akşam oldu, sevdiceğim
Oturmuş bekler şimdi
Kurmuş akşam sofrasını
Yolumu gözler şimdi
***
Çek, kara tren çek
Ulaştır beni yâre
Çek, kara tren çek
Kalma dar vakitlere
***
Çek, kara tren çek
Ulaştır beni yâre
Çek, kara tren çek
Kalma dar vakitlere
***
Git, kara tren git
Düdüğünü çala çala
Git, kara tren git
Ulaştır beni yâre
***
Git, kara tren git
Düdüğünü çala çala
Git, kara tren git
Ulaştır beni yâre
***
Akşam oldu, sevdiceğim
Yolumu gözler şimdi
Gitmez oldun kara tren
Bekletme özler şimdi
***
Akşam oldu, sevdiceğim
Yolumu gözler şimdi
Gitmez oldun kara tren
Bekletme özler şimdi
***
Git, kara tren git
Düdüğünü çala çala
Git, kara tren git
Ulaştır beni yâre
***
Git, kara tren git
Düdüğünü çala çala
Git, kara tren git
Ulaştır beni yâre
-
Kanadım değdi sevdaya
Kanadım değdi sevdaya
Yandım, yandım, uçamadım
***
Aşk şarabın' doya, doya
Yandım da içemedim
Yandım da içemedim
***
Aman tabip, şu yarayı
Sar sarabilir isen
Sevda ateşten bir gömlek
Giy giyebilir isen
Giy giyebilir isen
***
Aman tabip, şu yarayı
Sar sarabilir isen
Sevda ateşten bir gömlek
Giy giyebilir isen
Giy giyebilir isen
***
İçmişem, sarhoşam dünden
İçmişem, sarhoşam dünden
Bayram ederim bugünden
***
Âşıkların köprüsünden
Vardım da geçemedim
Vardım da geçemedim
***
Aman tabip, şu yarayı
Sar sarabilir isen
Sevda ateşten bir gömlek
Giy giyebilir isen
Giy giyebilir isen
***
Aman tabip, şu yarayı
Sar sarabilir isen
Sevda ateşten bir gömlek
Giy giyebilir isen
Giy giyebilir isen
***
Gel Mahsuni sinesine
Gel Mahsuni sinesine
Bugün bayram oldu yine
***
Düştün güzeller içine
Kendini seçemedin
Kendini seçemedin
***
Aman tabip, şu yarayı
Sar sarabilir isen
Sevda ateşten bir gömlek
Giy giyebilir isen
Giy giyebilir isen
***
Yavrum tabip, şu yarayı
Sar sarabilir isen
Sevda ateşten bir gömlek
Giy giyebilir isen
Giy giyebilir isen
-
Şu diyarı gurbet elden, gurbet elden
Şu diyarı gurbet elde, gurbet elden
Şen değil gönlüm, şen değil
Ya dost, ya dost
***
Ah kimse bilmez halimden, bu halimden
Ah şen değil gönlüm, şen değil
Amman, amman
Şen değil gönlüm, şen değil
***
Sergerdar oldum gezerim, dost gezerim
Of hem okuyup hem yazarım, dost yazarım
***
Ah leyli ne har intizarım, amman amman
Şen değil gönlüm, şen değil
Of gece gündüz intizarım, amman amman
Şen değil gönlüm, şen değil
***
Ben cismimi yaktım nara, yaktım nara
Ben cismimi yaktım nara, yaktım nara
Gönlüm muradı efkara, ya dost ya dost
Ah tecellim yok bahtım kara, bahtım kara
Of şen değil gönlüm şen değil, amman amman
Şen değil gönlüm, şen değil
***
Mücrimiyem didem yaşı, didem yaşı
Ah gamdan ayrılmadı başım, garip başım
Of adillerden yedi daşı, gardaşı
Şen değil gönlüm, şen değil
Of cahillerden yedi daşı, gardaşı
Şen değil gönlüm, şen değil
-
El eyledim nazlı yâre gelmedi
İşte ahvalimiz böyledir dostlar
Lokman geldi ama çare gelmedi
İşte ahvalimiz böyledir dostlar
Lokman geldi ama çare gelmedi
İşte ahvalimiz böyledir dostlar
***
Viran bahçelerin gülü dediler
Sönmüş ocakların külü dediler
Serseri dediler deli dediler
İşte ahvalimiz böyledir dostlar
Serseri dediler deli dediler
İşte ahvalimiz böyledir dostlar
Serseri dediler deli dediler
İşte ahvalimiz böyledir dostlar