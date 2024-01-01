Dersini Almışta Ediyor Ezber Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Dersini Almışta Ediyor Ezber
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Dersini almış da ediyor ezber
Dersini almış da ediyor ezber
Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler aman
Aman, aman, aman ben yarelendim
***
Bu dert beni iflah etmez del'eyler
Bu dert beni iflah etmez del'eyler
Benim dert çekmeye dermanım mı var aman
Aman, aman, aman, aman ben yarelendim
***
Kaşın çeymenlenmiş kirpik üstüne
Kaşın çeymenlenmiş kirpik üstüne
Havada bulutun ağdığı gibi aman
Aman, aman, aman, aman, aman ben yarelendim aman
***
Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış
Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış
Yağmurun güllere yağdığı gibi aman
Aman, aman, aman, aman, ben yarelendim aman
***
Yozgat'ı sel almış Soğluk'u duman
Yozgat'ı sel almış Soğluk'u duman
Sıtkınan severim ben seni inan aman
Aman, aman, aman, aman, ben yarelendim aman
***
Ölüptee mezara girdiğim zaman
Ölüpte mezara girdiğim zaman
Ben susayım kemiklerim söylesin aman
Aman, aman, aman, aman, ben yarelendim aman