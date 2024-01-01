Dersini almış da ediyor ezber Dersini almış da ediyor ezber Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler aman Aman, aman, aman ben yarelendim *** Bu dert beni iflah etmez del'eyler Bu dert beni iflah etmez del'eyler Benim dert çekmeye dermanım mı var aman Aman, aman, aman, aman ben yarelendim *** Kaşın çeymenlenmiş kirpik üstüne Kaşın çeymenlenmiş kirpik üstüne Havada bulutun ağdığı gibi aman Aman, aman, aman, aman, aman ben yarelendim aman *** Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış Yağmurun güllere yağdığı gibi aman Aman, aman, aman, aman, ben yarelendim aman *** Yozgat'ı sel almış Soğluk'u duman Yozgat'ı sel almış Soğluk'u duman Sıtkınan severim ben seni inan aman Aman, aman, aman, aman, ben yarelendim aman *** Ölüptee mezara girdiğim zaman Ölüpte mezara girdiğim zaman Ben susayım kemiklerim söylesin aman Aman, aman, aman, aman, ben yarelendim aman