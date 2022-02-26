Yüce dağ başında yanar bir ışık Düşmüşem derdine olmuşam aşık Al buğday benizlim zülfü dolaşık Dividim, kalemim yazarım *** Böyle bir yavrunun derdi Var bende, yar bende, var bende Böyle bir yavrunun derdi Var bende, yar bende, var bende *** Yüce dağ başında bir top kar idim Yağdı yağmur, güneş vurdu eridim Evvel yarin sevgilisi ben idim Dividim, kalemim yazarım *** İşte ben gidiyorum yar hemen ağla Dön ağla Yan ağla *** İşte ben gidiyorum yar hemen ağla Dön ağla Yan ağla