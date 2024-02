Sen oldun beni böyle Boynu bükük bırakan Sen oldun merhamet et Acı banan *** İnsafa gel yetar artık İnsaf et, gel artık Ayıptır, günahtır Vicdana gel artık *** Sen gideli yüreğimde yangın var *** Sen gideli boynu bükük anılar *** Sen gideli yüreğimde yangın var *** Acılar, feryatlar duygular Acılar, feryatlar duygular *** Aşkın ile harab ettim kendimi Bir gün olsun dinlemedin derdimi Hasretinle alev alev yanarken Sen hep benden kaçıp gittin el gibi *** Gel sevgilim dön sevgilim dedikçe Sen hep benden kaçıp gittin el gibi Bu ayrıllk büktü benim belimi Seni seven divane mi delimi *** Yollarına bakıp baklp ağlarken Neden yıktın benim gönül evimi Yeter artık yeter ey kalpsiz zalim Neden yıktın benim gönül evimi *** Aşkin ile harabettim kendimi Bir gün olsun dinlemedin derdimi Hasretinle alev alev yanarken Sen hep benden kaçıp gittin el gibi *** Gel sevgilim dön sevgilim dedikçe Sen hep benden kaçıp gittin el gibi