Tanrım bütün güzelliği Vermiş sana, vermiş sana Görmedim ben senin gibi Kurban olayım ben sana *** Yüreğimden vurdun beni Sevdalara saldın beni Bir bakışla, bir gülüşle Alev alev yaktın beni *** Yüreğimden vurdun beni Sevdalara saldın beni Bir bakışla, bir gülüşle Alev alev yaktın beni *** Hadi hadi gel bana Sarılalım can cana Neyim varsa al senindir Yeter ki gir dünyama *** Hadi hadi yavrum gel bana Sarılalım can cana Neyim varsa al senindir Yeter ki gir dünyama *** Elde değil bağlanmamak Elde değil kahrolmamak Kadehleri bir bir kırıp Senin için kahrolmamak *** Yüreğimden vurdun beni Sevdalara saldın beni Bir bakışla, bir gülüşle Alev alev yaktın beni *** Yüreğimden vurdun beni Sevdalara saldın beni Bir bakışla, bir gülüşle Alev alev yaktın beni *** Hadi hadi gel bana Sarılalım can cana Neyim varsa al senindir Yeter ki gir dünyama *** Hadi hadi yavrum gel bana Sarılalım can cana Neyim varsa al senindir Yeter ki gir dünyama