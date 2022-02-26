Yüreğimden Vurdun Beni Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Yüreğimden Vurdun Beni
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Tanrım bütün güzelliği
Vermiş sana, vermiş sana
Görmedim ben senin gibi
Kurban olayım ben sana
***
Yüreğimden vurdun beni
Sevdalara saldın beni
Bir bakışla, bir gülüşle
Alev alev yaktın beni
***
Yüreğimden vurdun beni
Sevdalara saldın beni
Bir bakışla, bir gülüşle
Alev alev yaktın beni
***
Hadi hadi gel bana
Sarılalım can cana
Neyim varsa al senindir
Yeter ki gir dünyama
***
Hadi hadi yavrum gel bana
Sarılalım can cana
Neyim varsa al senindir
Yeter ki gir dünyama
***
Elde değil bağlanmamak
Elde değil kahrolmamak
Kadehleri bir bir kırıp
Senin için kahrolmamak
***
Yüreğimden vurdun beni
Sevdalara saldın beni
Bir bakışla, bir gülüşle
Alev alev yaktın beni
***
Yüreğimden vurdun beni
Sevdalara saldın beni
Bir bakışla, bir gülüşle
Alev alev yaktın beni
***
Hadi hadi gel bana
Sarılalım can cana
Neyim varsa al senindir
Yeter ki gir dünyama
***
Hadi hadi yavrum gel bana
Sarılalım can cana
Neyim varsa al senindir
Yeter ki gir dünyama