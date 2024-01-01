-
Yuvası olan bir kuş
Hiç yuvadan uçar mı
O yuvasız kuş olan
Benim işte arkadaş
Yuvası olan bir kuş
Hiç yuvadan uçar mı
O yuvasız kuş olan
Benim işte arkadaş
***
Dertsiz olan bir insan
Gece gündüz içer mi
Dertsiz olan bir insan
Gece gündüz içer mi
Gece gündüz derdimden
İçiyorum arkadaş
Gece gündüz derdimden
İçiyorum arkadaş
***
Dertsiz olan bir insan
Gece gündüz içer mi
Dertsiz olan bir insan
Gece gündüz içer mi
Gece gündüz derdimden
İçiyorum arkadaş
Gece gündüz derdimden
İçiyorum arkadaş
***
İnsan sever severde
Sevdiğinden kaçar mı
Bütün insanlardan
Kaçıyorum arkadaş
İnsan sever severde
Sevdiğinden kaçar mı
Bütün insanlardan
Kaçıyorum arkadaş
***
İnsan durup dururken
Canından vazgeçer mi
İnsan durup dururken
Canından vazgeçer mi
Birgün evvel ölmek
İstiyorum arkadaş
Birgün evvel ölmek
İstiyorum arkadaş
***
İnsan durup dururken
Canından vazgeçer mi
İnsan durup dururken
Canından vazgeçer mi
Birgün evvel ölmek
İstiyorum arkadaş
Birgün evvel ölmek
İstiyorum arkadaş
***
Bir gülün meftunuyum âlem onun divanesi aman, aman
Öyle bir yâr sevdimki annesinin bir tanesi aman, aman
Öyle bir yâr sevdimki annesinin bir tanesi aman, aman
-
Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler
Sevilmek istiyorsan canını ver dediler
Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler
Sevilmek istiyorsan canını ver dediler
***
Şu vefasız alemin herşeyine darıldım
Akan gözyaşlarını elinle sil dediler
Şu vefasız alemin herşeyine darıldım
Akan gözyaşlarını elinle sil dediler
***
En büyük şanssızlığı en büyük haksızlığı
Bir ömür yanlızlığı bana reva gördüler
En büyük şanssızlığı en büyük haksızlığı
Bir ömür yanlızlığı bana reva gördüler
***
Şu vefasız alemin herşeyine darıldım
Akan gözyaşlarını elinle sil dediler
Şu vefasız alemin herşeyine darıldım
Akan gözyaşlarını elinle sil dediler
***
Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler
Sevilmek istiyorsan canını ver dediler
Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler
Sevilmek istiyorsan canını ver dediler
-
Doğduğumdan beri dertle doluyum
Gülmüyor gözlerim garip bir kulum
Doğduğumdan beri dertle doluyum
Gülmüyor gözlerim garip bir kulum
***
Yoksa bu dünyada ben fazla mıyım?
Tanrı'm beni keşke yaratmasaydın
Yoksa bu dünyada ben fazla mıyım?
Tanrı'm beni keşke yaratmasaydın
***
Gelen vurur, giden vurur
Felek yerden yere vurur
Gelen vurur, giden vurur
Felek yerden yere vurur
***
Ne kara talihim varmış
Allah'ını seven vurur
Ne kara talihim varmış
Allah'ını seven vurur
***
Yerlere yıkıldım kimse tutmadı
İtilip kakıldım kimse bakmadı
Yerlere yıkıldım kimse tutmadı
İtilip kakıldım kimse bakmadı
***
Garip kulun mutluluğu hiç mi hiç tatmadı
Tanrım beni keşke yaratmasaydın
Garip kulun mutluluğu hiç mi hiç tatmadı
Tanrım beni keşke yaratmasaydın
***
Gelen vurur, giden vurur
Felek yerden yere vurur
Gelen vurur, giden vurur
Felek yerden yere vurur
***
Ne kara talihim varmış
Allah'ını seven vurur
Ne kara talihim varmış
Allah'ını seven vurur
-
Ümit le yaşadım bunca zamanı
Görmedim dünyada huzur bulanı
Bitmedi hayatın acı romanı
Gözlerim susuyor kalbim ağlıyor
Görmedim dünyada huzur bulanı
Gözlerim ağlıyor kalbim ağlıyor
Ellerin derdine sabrım ağlıyor
***
Gönüller hasretle muhtaç sevmeye
Dilimiz varmıyor sabret demeye
Kader şans vermiyor biraz gülmeye
Yüreğim susuyor sabrım ağlıyor, sabrım ağlıyor
Elllerin derdine sabrım ağlıyor
Gözlerim susuyor sabrım ağlıyor
***
Acıyla kederle sardım yaramı
Beklerim huzurla açtı aramı
Bitmiyor ömrümün acı dıramı
Gözlerim susuyor kalbim ağlıyor
Dertlerim huzurla açtı aramı
Gözlerim susuyor kalbim ağlıyor
Ellerin derdine sabrım ağlıyor
***
Gönüller hasretle muhtaç sevmeye
Dilimiz varmıyor sabret demeye
Kader şans vermiyor biraz gülmeye
Yüreğim susuyor sabrım ağlıyor, sabrım ağlıyor
Elllerin derdine sabrım ağlıyor
Gözlerim susuyor sabrım ağlıyor
-
Kolay değil artık seni unutmak
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
Senin hayalinle yaşarım her an
Baktığım gördüğüm sevdiğim sensin
***
Senin hayalinle yaşarım her an
Baktığım gördüğüm sevdiğim sensin
***
Martılar ismini gelir fısıldar
Sahilde sensizlik benimle ağlar
Her tarafta senden bir hatıra var
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
***
Her tarafta senden bir hatıra var
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
***
Şimdi ben acılar ülkesindeyim
Yolcusuz yolları beklemekteyim
Çaresizce seni özlemekteyim
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
***
Çaresizce seni özlemekteyim
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
***
Martılar ismini gelir fısıldar
Sahilde sensizlik benimle ağlar
Her tarafta senden bir hatıra var
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
***
Her tarafta senden bir hatıra var
Baktığım gördüğüm duyduğum sensin
-
O kadar güzelsin ki mümkün değil bakmamak
O kadar güzelsin ki mümkün değil kanmamak
Sözlerin aşk tuzağı gülüşünse can yakar
Gönlün aşk cehennemi gözlerinse sahtekar
Sen aşkı hiçe sayan
Taş kalplinin birisin
Sen aşka hile katan
Hilebazın tekisin
***
Sen aşkı hiçe sayan
Taş kalplinin birisin
Sen aşka hile katan
Hilebazın tekisin
Sen aşka hile katan
Hilebazın tekisin
***
Aşk sence bir kumardır sevilmekse şımarmak
Aşk sence bir kuraldır anlamı ise aldatmak
Seni seven kahrolur ömrüne çile saçar
Seni seven çıldırır başına bela açar
Sen aşkı hiçe sayan
Taş kalplinin birisin
Sen aşka hile katan
Hilebazın tekisin
***
Sen aşkı hiçe sayan
Taş kalplinin birisin
Sen aşka hile katan
Hilebazın tekisin
Sen aşka hile katan
Hilebazın tekisin
-
Sevdiklerim, taptıklarım
Başıma taç yaptıklarım
Gözüm gibi baktıklarım
Ner'desiniz, ner'desiniz?
Gözüm gibi baktıklarım
Ner'desiniz, ner'desiniz?
***
Sizler bende ümittiniz
Yaşantıma sebeptiniz
Neden beni terk ettiniz?
Ner'desiniz, ner'desiniz?
Neden beni terk ettiniz?
Yaşantıma sebeptiniz
Ner'desiniz, ner'desiniz?
Neden beni terk ettiniz?
***
Sevgilime dost olanlar
Var günümde var olanlar
Dar günümde kaybolanlar
Ner'desiniz, ner'desiniz?
Dar günümde kaybolanlar
Ner'desiniz, ner'desiniz?
***
Sizler bende ümittiniz
Yaşantıma sebeptiniz
Neden beni terk ettiniz?
Ner'desiniz, ner'desiniz?
Neden beni terk ettiniz?
Yaşantıma sebeptiniz
Ner'desiniz, ner'desiniz?
Neden beni, ah, terk ettiniz?
-
Sebebim o yâr oldu mekanım diyâr oldu
Anlattım anlamadı ellere o yâr oldu
Anlattım anlamadı ellere o yâr oldu
***
El aman amam kesildi bende güman
El aman amam kesildi bende güman
Bu ne zalim yâr imiş le ley
Ne din bilir ne iman
Bu ne zalim yâr imiş le ley
Ne din bilir ne iman
***
Beni yakan yâr oldu derdi bana kar oldu
Zalim senin yüzünden dünya bana dar oldu
Zalim senin yüzünden dünya bana dar oldu
***
El aman amam kesildi bende güman
El aman amam kesildi bende güman
Bu ne zalim yâr imiş le ley
Ne din bilir ne iman
Bu ne zalim yâr imiş le ley
Ne din bilir ne iman
-
Ah Nebile, ne bileyim?
Ah Nebile'm, ne bileyim?
Öl de yolunda öleyim
***
Aşkına esir köleyim
Sensin benim tek dileğim
Öl de yolunda öleyim
***
Ah Nebile, ne bileydim?
Keşke uğrunda öleydim
Ah Nebile, ne bileydim?
Keşke uğrunda öleydim
***
Yanağında gözyaşı varmış
Dudaklarımla sileydim
Yanağında gözyaşı varmış
Keşke kalbimle sileydim
***
Kalbimdesin, kalbimdesin
Kalbimin sahibi sensin
Kalbimdesin, ruhumdasın
Kalbimin sahibi sensin
***
Ah Nebile, ne bileydim?
Keşke yanında kalaydım
Ah Nebile'm, ne bileydim?
Keşke yanında kalaydım
***
Senin ile ağlayaydım
Senin ile güleydim
***
Kalbimdesin, kalbimdesin
Kalbimin sahibi sensin
Kalbimdesin, kalbimdesin
Kalbimin sahibi sensin
Kalbimdesin, kalbimdesin
Kalbimin sahibi sensin
-
Bir garip yâr yolladım gurbet ellere
Döndüm dalında solan gonca güllere
Bir garip yâr yolladım gurbet ellere
Döndüm dalında solan gonca güllere
***
Mevla'm sabırlar versin seven kullara
Allah sabırlar versin dertli kullara
***
Çiçekler dalda olur, arılar balda olur
Çiçekler dalda olur, arılar balda olur
Yâri güzel olanın gözleri yolda olur
Gözleri yolda olur
***
Çiçekler dalda olur, arılar balda olur
Çiçekler dalda olur, arılar balda olur
Yâri güzel olanın gözleri yolda olur
Gözleri yolda olur
***
Her gün yaşlı gözlerim bakar yollara
Hasretinle düşmüşüm ben bu hâllere
Her gün yaşlı gözlerim bakar yollara
Hasretinle düşmüşüm ben bu hâllere
***
Mevla'm sabırlar versin dertli kullara
Allah sabırlar versin dertli kullara
***
Çiçekler dalda olur, arılar balda olur
Çiçekler dalda olur, arılar balda olur
Yâri güzel olanın gözleri yolda olur
Gözleri yolda olur
***
Çiçekler dalda olur, arılar balda olur
Çiçekler dalda olur, arılar balda olur
Yâri güzel olanın gözleri yolda olur
Gözleri yolda olur
***
Çiçekler dalda olur, arılar balda olur
Çiçekler dalda olur, arılar balda olur
Yâri güzel olanın gözleri yolda olur
Gözleri yolda olur
***
Çiçekler dalda olur, arılar balda olur
Çiçekler dalda olur, arılar balda olur
Yâri güzel olanı-