-
Zahide'm kurbanım ne olacak halim
Yine bir laf duydum kırıldı belim
Gelenden geçenden haber sorarım
Zahide'm bu hafta oluyor gelin
Gelenden geçenden haber sorarım
Ah zahide'm bu hafta oluyor gelin
***
Zahide'm kurbanım sallama beşik
Beni bu genç yaşımda sen ettin âşık
Kadir Mevla'm ah kadir Mevla'm
Senden bir yar isterim
Al buğday benizli zülfü dolaşık
***
Kadir Mevla'm senden bir yar hadi Mevla'm
Senden bir yar isterim
Al buğday benizli zülfü dolaşık
-
Şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım
Bir asi rüzgar olsaydım, olsaydım
Şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım
Bir asi rüzgâr olsaydım, olsaydım
***
Arar bulur muydun beni, beni
Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım
Arar bulur muydun beni, beni
Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım
***
Arar bulur muydun beni, beni
Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım
Arar bulur muydun beni, beni
Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım
***
Şu bozkırda han olsaydım, olsaydım
Yıkık perişan, olsaydım, olsaydım
Şu bozkırda han olsaydım, olsaydım
Yıkık perişan olsaydım, olsaydım
***
Yine sever miydin beni, beni
Simsiyah duman olsaydım, olsaydım
Yine sever miydin beni, beni
Simsiyah duman olsaydım, olsaydım
***
Yine sever miydin beni, beni
Simsiyah duman olsaydım, olsaydım
Yine sever miydin beni, beni
Simsiyah duman olsaydım, olsaydım
***
Şu yarada kan olsaydım, olsaydım
Dökülüp ziyan olsaydım, olsaydım
Şu yarada kan olsaydım, olsaydım
Dökülüp ziyan olsaydım, olsaydım
***
Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş
Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım
Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş
Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım
***
Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş
Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım
Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş
Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım
Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım
-
Geçmiş mutlu günlerde saçlarını okşardım
Gözlerine bakınca her an mutlu yaşardım
Sen ayrılığı seçtin, sana nasıl inandım
Mutlu bir dünyam vardı, bazen gelir ağlardım
***
Sen bir zamanlar beni sevmiştin
Sen ümit dolu yıllar demiştin
Sen senden ayrılamam demiştin
***
Sen, sen bir zamanlar beni sevmiştin
Sen, sen ümit dolu yıllar demiştin
Sen senden ayrılamam demiştin
Senden ayrlamam demiştin
***
Hasret dolan kalbimde kalmadı artık yerin
Sensiz mutlu değilim, geçti güzel günlerim
O günahkar kaderin ayırdı ikimizi
Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım
***
Sen bir zamanlar beni sevmiştin
Sen ümit dolu yıllar demiştin
Sen senden ayrılamam demiştin
***
Sen, sen bir zamanlar beni sevmiştin
Sen, sen ümit dolu yıllar demiştin
Sen senden ayrılamam demiştin
Senden ayrlamam demiştin
***
Hasret dolan kalbimde kalmadı artık yerin
Sensiz mutlu değilim, geçti güzel günlerim
O günahkar kaderin ayırdı ikimizi
Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım
***
Sen bir zamanlar beni sevmiştin
Ümit dolu yıllar demiştin
Senden ayrılamam demiştin
Sen, sen, sen
-
Çalmasın saatler güneş doğmasın
Aşk dolu bu gece bitmek bilmesin
Hep yansın bu ateş yüreğimizde
Bitmesin sevgilim bu aşk bitmesin
***
Hiç kopmasın bağlarımız
Ayrılmasın yollarımız
Yaşadıkça sürüp gitsin
Ömür boyu bu sevdamız
***
Hiç kopmasın bağlarımız
Ayrılmasın yollarımız
Yaşadıkça sürüp gitsin
Ömür boyu bu sevdamız
***
Madem ki bu kadar çok seviyoruz
Gelmesin bu aşkın sonu gelmesin
Beraber olalım ölene kadar
Bitmesin sevgilim bu aşk bitmesin
***
Hiç kopmasın bağlarımız
Ayrılmasın yollarımız
Yaşadıkça sürüp gitsin
Ömür boyu bu sevdamız
***
Hiç kopmasın bağlarımız
Ayrılmasın yollarımız
Yaşadıkça sürüp gitsin
Ömür boyu bu sevdamız
-
Ayrıldık işte ne oldu sanki
Sen de mutluluğu bulamadın ki
***
Unutma seni benim kadar
Seven olmaz ki
Seven olmaz ki
Seven olmaz ki
***
Unutma seni benim kadar
Seven olmaz ki
Seven olmaz ki
Seven olmaz ki
***
Özlemesen de özlüyorum
Hiç gelmesen de bekliyorum
Rüyamda seni hep görüyorum
Hala seni çok seviyorum
***
Özlemesen de özlüyorum
Hiç gelmesen de bekliyorum
Rüyamda seni hep görüyorum
Hala seni çok seviyorum
***
Mutlu olmak varken seninle
Söyle neden gittin ellere
***
Unutma seni benim kadar
Seven olmaz ki
Seven olmaz ki
Seven olmaz ki
***
Unutma seni benim kadar
Seven olmaz ki
Seven olmaz ki
Seven olmaz ki
***
Özlemesen de özlüyorum
Hiç gelmesen de bekliyorum
Rüyamda seni hep görüyorum
Hala seni çok seviyorum
***
Özlemesen de özlüyorum
Hiç gelmesen de bekliyorum
Rüyamda seni hep görüyorum
Hala seni çok seviyorum
***
Ayrıldık işte ne oldu sanki
Sen de mutluluğu bulamadın ki
Unutma seni benim kadar
Seven olmaz ki
***
Özlemesen de özlüyorum
Hiç gelmesen de bekliyorum
Rüyamda seni hep görüyorum
Seni hala çok seviyorum
Seni hala çok seviyorum
-
Her çiçekte sen vardın
Seni öptüm, kokladım
Hep seninle yaşadım
Yazık çok geç anladım
***
Her çiçekte sen vardın
Seni öptüm, kokladım
Hep seninle yaşadım
Yazık çok geç anladım
***
Acı oldun, dert oldun
Sen bana keder oldun
Yazık ettin kalbime
Beni boş yere yordun
***
Acı oldun, dert oldun
Sen bana keder oldun
Yazık ettin kalbime
Beni boş yere yordun
***
Çekemem, çekemem, çekemem artık seni
İstemem, istemem, istemem artık seni
***
Acı oldun, dert oldun
Keder oldun sen bana
Acı oldun, dert oldun
Keder oldun sen bana
***
Yeter oldu canıma
Dönme artık yanıma
Ağlayan iki gözden
Başka ne verdin bana
***
Yeter oldu canıma
Dönme artık yanıma
Ağlayan iki gözden
Başka ne verdin bana
***
Acı oldun, dert oldun
Sen bana keder oldun
Yazık ettin kalbime
Beni boş yere yordun
***
Acı oldun, dert oldun
Sen bana keder oldun
Yazık ettin kalbime
Beni boş yere yordun
***
Çekemem, çekemem, çekemem artık seni
İstemem, istemem, istemem artık seni
***
Acı oldun, dert oldun
Keder oldun sen bana
Acı oldun, dert oldun
Keder oldun sen bana
-
Yosunlar tutmuş kaldırımın kenarı
Artık yeter diyor sana kadın
Yosunlar tutmuş kaldırımın kenarı
Artık yeter diyor sana kadın
***
Yıllar yılı çiğnedin durdun
Beklediğine değdi mi kadın
Yıllar yılı çiğnedin durdun
Beklediğine değdi mi kadın
***
Sevda rüzgarında kırılmış dalın
Umutların terk etmiş seni kadın
Sevda rüzgarında kırılmış dalın
Umutların terk etmiş seni kadın
***
Yarının öylesi gömmüşsün maziye
Veda mektubundu sanki ilk aşkın
Yarının öylesi gömmüşsün maziye
Veda mektubundu sanki ilk aşkın
***
Yeşil elbisene gül takmaz olan
Bakarsın kara bahtım bir anda donar
Ela gözlerine kim baksa durur
Ela gözlerine kim baksa durur
Üzüntün ellerine aktı mı kadın
***
Sevda rüzgarında kırılmış dalın
Umutların terk etmiş seni kadın
Sevda rüzgarında kırılmış dalın
Umutların terk etmiş seni kadın
***
Yarının öylesi gömmüşsün maziye
Veda mektubundu sanki ilk aşkın
Yarının öylesi gömmüşsün maziye
Veda mektubundu sanki ilk aşkın
***
Yeşil elbisene gül takmaz olan
Bakarsın kara bahtım bir anda donar
Ela gözlerine kim baksa durur
Ela gözlerine kim baksa durur
Üzüntün ellerine aktı mı kadın
-
Gönlüm mutluluğa susamışken
Dertlerini değil seni isterim
Yalnızlık içimde böyle yanarken
Hasretini değil seni isterim
***
Gönlüm mutluluğa susamışken
Dertlerini değil seni isterim
Yalnızlık içimde böyle yanarken
Hasretini değil seni isterim
***
Dünyayı verseler gözümde değil
Sensiz cennet bana cehennemdir bil
Yokluğun gönlüme yalnız dert verir
Yokluğunu değil seni isterim
***
Dünyayı verseler gözümde değil
Sensiz cennet bana cehennemdir bil
Yokluğun gönlüme yalnız dert verir
Yokluğunu değil seni isterim
***
Yağmur olsan gönlüm kuru topraktır
Esen rüzgar olsan dalda yapraktır
Yüreğim sevgine sana muhtaçtır
Sensizliği değil seni isterim
***
Yağmur olsan gönlüm kuru topraktır
Esen rüzgar olsan dalda yapraktır
Yüreğim sevgine sana muhtaçtır
Sensizliği değil seni isterim
***
Dünyayı verseler gözümde değil
Sensiz cennet bana cehennemdir bil
Yokluğun gönlüme yalnız dert verir
Yokluğunu değil seni isterim
***
Dünyayı verseler gözümde değil
Sensiz cennet bana cehennemdir bil
Yokluğun gönlüme yalnız dert verir
Yokluğunu değil seni isterim
-
Zülüf dökülmüş yüze aman
Bu kaşlar yakışmış göze aman aman
Usandım bu canımdan aman aman
Derdimle geze geze
Usandım bu canımdan aman aman aman aman
Derdimle geze geze
***
Bu yerlerde gez ayrı aman
Katip ol da yaz ayrı aman aman
Bir kazma al bir kürek al aman ah
Mezarımı kaz ayrı
Bir kazma al bir kürek al aman aman aman ey
Mezarımı kaz ayrı
-
Zülüf dökülmüş yüze aman
Bu kaşlar yakışmış göze aman aman
Usandım bu canımdan aman aman
Derdimle geze geze
Usandım bu canımdan aman aman aman aman
Derdimle geze geze
***
Bu yerlerde gez ayrı aman
Katip ol da yaz ayrı aman aman
Bir kazma al bir kürek al aman ah
Mezarımı kaz ayrı
Bir kazma al bir kürek al aman aman aman ey
Mezarımı kaz ayrı