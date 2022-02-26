Zalim Aldı Götürdü Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Zalim Aldı Götürdü
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Hatıramı, anımı, damarımdan kanımı
Tenimdeki canıml, zalim aldı götürdü
Zalim, zalim
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Dost bakışlı gözleri sevda kokan sözleri
Bana ait özleri zalim aldı götürdü
Yarınımı dünümü mutlu geçen günümü
Gençligimi ömrümü zalim aldı götürdü
Yarınımı dünümü zalim aldı götürdü
Zalim, zalim
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Bu yaptıği haklıml
Sarhoş etti aklımı
En gizlimi saklımı
Zalim aldı götürdü