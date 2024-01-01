Zalimsin Yar Zalimsin yar, zalimsin Zalimden de zalimsin Yalnız hayırsız değil Hem kalpsiz hem zalimsin ah, ah *** Güvenmedin sevgime Dert düşürdün içime Güvenmedin sevgime Dert düşürdün içime Yaş doldurdun gözüme Zalimsin yar, zalimsin *** Zalimsin gurbet gibi Zalimsin kader gibi Zalimsin ecel gibi Zalimsin yar, zalimsin *** Hayal kursam yıkarsın Ciğerimi yakarsın Hayal kursam yıkarsın Ciğerimi yakarsın Hislerimle oynarsın Zalimsin yar, zalimsin *** Zalimsin gurbet gibi Zalimsin kader gibi Zalimsin ecel gibi Zalimsin yar, zalimsin

Mahsun Kul Bir garibim bu dünyada Unuttun mu Tanrım beni Üstüme dertleri yıkıp da Unuttun mu unuttun mu Tanrım Tanrım beni *** Doğduğum kusurdu yaşantım hata Ben isyan ederim böyle hayata Doğduğum kusurdu yaşantım hata Ben isyan ederim böyle hayata *** Kimim var gelip de elimden tutan Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu Kimim var gelip de elimden tutan Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu *** Perişan yaşarım şu yeryüzünde Bütün arzularım kaldı gözümde Perişan yaşarım şu yeryüzünde Bütün arzularım kaldı gözümde *** Şimdi çaresizlik var sözlerimde Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu Kim var gelip de elimden tutan Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu *** Bir garibim bu dünyada Unuttun mu Tanrım beni Üstüme dertleri yıkıp da Unuttun mu Tanrım beni *** Perişan yaşarım şu yeryüzünde Bütün arzularım kaldı gözümde Şimdi çaresizlik var sözlerimde Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu

Yıllar Utansın Bizim gönlümüze hasret düşüren Şu geçit vermeyen dağlar utansın Bizi bizden alıp yabancı eden Şu uzayıp giden yollar utansın *** Bizim gönlümüze hasret düşüren Şu geçit vermeyen dağlar utansın Bizi bizden alıp yabancı eden Şu uzayıp giden yollar utansın *** Düşüren kim bu aşkı dillerden dile İsyan eder oldum şansa kadere Aynalar yaşlanmış gösterse bile Yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın *** Düşüren kim bu aşkı dillerden dile İsyan eder oldum şansa kadere Aynalar yaşlanmış gösterse bile Yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın *** Yar yanımda yoksa en büyük hasret Sevdasız geçecek ömüre hayret Gönülde açmazsa solacak elbet Çiçeklerle dolu dallar utansın *** Yar yanımda yoksa en büyük hasret Sevdasız geçecek ömüre hayret Gönülde açmazsa solacak elbet Çiçeklerle dolu dallar utansın *** Düşüren kim bu aşkı dillerden dile İsyan eder oldum şansa kadere Aynalar yaşlanmış gösterse bile Yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın *** Düşüren kim bu aşkı dillerden dile İsyan eder oldum şansa kadere Aynalar yaşlanmış gösterse bile Yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın *** Yıllar utansın, yıllar utansın

Nerden Bilsinler Seni ben bir anda terkedeyim de Varsın da adıma kalpsiz desinler Mutlu görünürdük bütün gözlere Neler çektiğimi nerden bilsinler *** Seni ben bir anda terkedeyim de Varsın da adıma kalpsiz desinler Mutlu görünürdük bütün gözlere Neler çektiğimi nerden bilsinler *** Kime dert yanarsan yan benim için Farketmez ardımdan zalim desinler Her zaman bilirsin haklı çıkmayı Suçlu olduğunu nerden bilsinler *** Kime dert yanarsan yan benim için Farketmez ardımdan zalim desinler Her zaman bilirsin haklı çıkmayı Suçlu olduğunu nerden bilsinler *** Kalbime akıttım gözyaşlarımı Dışıma vurmadım acılarımı Bundan sonra artık umurumda mı Sana haklı bana haksız desinler *** Kalbime akıttım gözyaşlarımı Dışıma vurmadım acılarımı Bundan sonra artık umurumda mı Sana haklı bana haksız desinler *** Kime dert yanarsan yan benim için Farketmez ardımdan zalim desinler Her zaman bilirsin haklı çıkmayı Suçlu olduğunu nerden bilsinler *** Kime dert yanarsan yan benim için Farketmez ardımdan zalim desinler Her zaman bilirsin haklı çıkmayı Suçlu olduğunu nerden bilsinler

Unutulmak Ölmek kadar zormuş meğer Unutulmak unutulmak Ateşten bir gömlek imiş Unutulmak unutulmak *** Ölmek kadar zormuş meğer Unutulmak unutulmak Ateşten bir gömlek imiş Unutulmak unutulmak Unutulmak unutulmak *** Dayanılmaz çile imiş Hasret imiş keder imiş Dayanılmaz çile imiş Hasret imiş keder imiş *** Beterden de beter imiş Unutulmak unutulmak Beterden de beter imiş Unutulmak unutulmak *** Bir çift yaşlı gözmüş meğer Unutulmak unutulmak En kahırlı sözmüş meğer Unutulmak unutulmak *** Bir çift yaşlı gözmüş meğer Unutulmak unutulmak En kahırlı sözmüş meğer Unutulmak unutulmak Unutulmak unutulmak *** Dayanılmaz çile imiş Hasret imiş keder imiş Dayanılmaz çile imiş Hasret imiş keder imiş *** Beterden de beter imiş Unutulmak unutulmak Beterden de beter imiş Unutulmak unutulmak

Kaçırırım Boncuk boncuk gözlerine Sırma sırma saçlarına Canım fedadır yoluna Vermezseler kaçırırım *** Boncuk boncuk gözlerine Sırma sırma saçlarına Canım fedadır yoluna Vermezseler kaçırırım *** Kaçırırım, kaçırırım Vermezseler kaçırırım Güzel seni alamazsam Aklımı da kaçırırım *** Kaçırırım, kaçırırım Vermezseler kaçırırım Güzel seni alamazsam Aklımı da kaçırırım *** Yaşın küçük bile olsa Karşıma bir ordu çıksa Vururum kim ayırırsa Vermezseler kaçırırım *** Yaşın küçük bile olsa Karşıma bir ordu çıksa Vururum kim ayırırsa Vermezseler kaçırırım *** Kaçırırım, kaçırırım Vermezseler kaçırırım Güzel seni alamazsam Aklımı da kaçırırım *** Kaçırırım, kaçırırım Vermezseler kaçırırım Güzel seni alamazsam Aklımı da kaçırırım

Terkedemem Azap versen bile aşkım Senden şikayet edemem Azap versen bile aşkım Senden şikayet edemem *** Her şeyinle kabulumsun Sevdim seni terkedemem Her şeyinle kabulumsun Sevdim seni terkedemem *** Sen hayatsın, ben yaşayan Aşkına umut bağlayan Razıyım hep yanımda kal Sevdim seni terkedemem *** Sen hayatsın, ben yaşayan Aşkına umut bağlayan Razıyım hep yanımda kal Sevdim seni terkedemem *** Kimselere vermem seni Yokluğun öldürür beni Kimselere vermem seni Yokluğun öldürür beni *** Bu kalbimin tek dileği Sevdim seni terkedemem Bu kalbimin tek dileği Sevdim seni terkedemem *** Seni sevmek günah olsa Mahşer günü azap olsa Tutulmuşum nasıl olsa Sevdim seni terkedemem *** Seni sevmek günah olsa Mahşer günü azap olsa Tutulmuşum nasıl olsa Sevdim seni terkedemem

Çile Daha doğmadan başlamış çilem Acıyla dertlerle yoğrulmuşum ben Daha doğmadan başlamış çilem Acıyla dertlerle yoğrulmuşum ben *** Ne yapsam ne etsem bitmiyor çilem Çile çile çilem benim çilem Ne yapsam ne etsem bitmiyor çilem Çile çile çilem benim çilem *** Dinleyin dostlarım ne olur beni Bitmiyor gönlümün çile mevsimi Dinleyin dostlarım ne olur beni Bitmiyor gönlümün çile mevsimi *** Dinleyin beni garip derdimi Çile çile çilem benim çilem Çile çile çilem benim çilem *** Ne anamı gördüm nede babamı Doğuştan karartmış Tanrım dünyamı Ne anamı gördüm nede babamı Doğuştan karartmış Tanrım dünyamı *** Ne sevgiyi bildim ne de sevdayı Çile çile çilem benim çilem Ne sevgiyi bildim ne de sevdayı Çile çile çilem benim çilem *** Dinleyin dostlarım ne olur beni Bitmiyor gönlümün çile mevsimi Dinleyin dostlarım ne olur beni Bitmiyor gönlümün çile mevsimi *** Dinleyin beni garip derdimi Çile çile çilem benim çilem Çile ah ah çile çilem benim çilem

Yazık Bağlandım çok sevdim gönlümden oldum Dal gibi kurudum gül gibi soldum Bağlandım çok sevdim gönlümden oldum Dal gibi kurudum gül gibi soldum *** Kul etti kaderim beni kullara Bir kara sevdanın esiri oldum Kul etti kaderim beni kullara Bir kötü kalplinin kurbanı oldum Bir kötü kalplinin kurbanı oldum *** Yazık yazık oldu ömrüme Yazık yazık oldu gönlüme Yazık yazık oldu ömrüme Yazık yazık oldu gönlüme *** Ne aşktan zevk aldım ne de hayattan Ümitsiz gayesiz dolaştım durdum Ne aşktan zevk aldım ne de hayattan Ümitsiz gayesiz dolaştım durdum *** Mutluluk umarken sevgiyi beklerken Bir kara sevdanın esiri oldum Mutluluk umarken sevgiyi beklerken Bir kara sevdanın esiri oldum Bir kara sevdanın esiri oldum *** Yazık yazık oldu ömrüme Yazık yazık oldu gönlüme Yazık yazık oldu ömrüme Yazık yazık oldu gönlüme