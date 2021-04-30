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7/24 Dinle Mustafa Altın

Mustafa Altın

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En Çok Dinlenen Mustafa Altın Şarkıları

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01

Asr Suresi Asr Suresi

Mustafa Altın 02:31
02

İsrâ Suresi 23-27 (23. ila 27. ayetler)

Mustafa Altın 06:33
03

İnsân Suresi 23-31 (23. ila 31. ayetler)

Mustafa Altın 06:36
04

Hac Suresi 75-78 (75. ila 78. ayetler)

Mustafa Altın 06:15
05

Bakara Suresi 284-286 (284. ila 286. ayetler)

Mustafa Altın 08:29

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