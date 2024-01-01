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7/24 Dinle T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Tanburi Mustafa Çavuş

T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Tanburi Mustafa Çavuş Şarkı Sözleri

Mustafa Çavuş T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Tanburi Mustafa Çavuş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Çavuş T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Tanburi Mustafa Çavuş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Tanburi Mustafa Çavuş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mustafa Çavuş

Mustafa Çavuş

T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Tanburi Mustafa Çavuş

  • Dök Zülfünü Meydane Gel

  • Bir Dilberdir Beni Yakan

  • Bir Esmere Gönül Verdim

  • Canım Tezdir Sabredemem

  • Çıkalım Sayd ü Şikare

  • Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hayali

  • Fesleğen Ektim Gül Bitti

  • Fırsat Bulsam Yare Varsam

  • Girdim Yarin Bahçesine Ayvalık Narlık

  • Hisar Buselik Peşrevi

  • Hüzzam Şarkı

  • Keman Taksimi

  • Küçüksuda Gördüm Seni

  • Muntazarım Teşrifine

  • Saba Ney Taksimi

  • Sevdim Yine Bir Afet Gibi Yar

  • Uşşak Ud Taksimi

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