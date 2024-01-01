Mustafa Çavuş

Fırsat Bulsam Yare Varsam Fırsat bulsam, yâre varsam Fırsat bulsam, yâre varsam Biraz derdimi ona yansam Yâr elinden, dost dilinden Kurtulamam her ne yapsam *** Ahh, yaradan, yanımda gel Sensin benim, gönlümü alan Kimden kime şekva eden

Bir Dilberdir Beni Yakan Bir dilberdir beni yakan *** Gurbet oldu bize vatan Yar semtidir bize mekan(Ah gülüm,ah kuzum *** Sabrım gel gel gel (Aman aman Zarif dostum sevdiğim (Gel aman aman İki kaşın arasına yapıştırsam *** Mecnun olsun olsun zerişan Bir dilberdir beni yakan *** Gurbet oldu bize vatan Yar semtidir bize mekan(Ah gülüm,ah kuzum sabredemem)

Bir Esmere Gönül Verdim Gönül verdim bir esmere Yanaklardaki benlere (vay dile vay dile) Kurban olam o dillere (hop) *** Hop hop meralım Kalk oyna görelim Zillere şıngır Darbukaya dımbırdam vuralım *** Yüzünü benzettim aya Kaşını kurulu yaya (vay dile vay dile) Gülleri de at havaya (hop) *** Hop hop meralım Kalk oyna görelim Zillere şıngır Darbukaya dımbırdam vuralım *** İnce belin çok eğdirme Fistanı yere değdirme (vay dile vay dile) Kara gözleri süzdürme (hop) *** Hop hop meralım Kalk oyna görelim Zillere şıngır Darbukaya dımbırdam vuralım

Canım Tezdir Sabredemem Canım Tezdir Sabredemem Seni Sevmeden Gidemem Çok Güzeller Sevdim Amma Seni De Feda Edemem *** Aman Aman Kaşı Keman Halim Yaman Ey Nev-civan Seni De Feda Edemem *** Ne Halet Var Güzel Sende İrade Kalmıyor Elde Dilde Mihnet Kalır Mı Hiç Gelse Güzel Bade Elde *** Aman Aman Kaşı Keman Halim Yaman Ey Nev-civan Gelse Güzel Bade Elde

Çıkalım Sayd ü Şikare Çıkalım Sayd-ı Şikare Çatarız Belki O Yare Geçmez Gönül Dilberinden Dokunur Zülf-ü Nigare *** Hüsnün Gören Seni İster Aç Yüzünü Perçem Göster Yanıyor Aşık-ı Biçare Tarabya’lı Bir Civane *** Hüsnünü Gayet Beğendim Sarmaya Belin Özendim Ateşin Beni Yakıyor Pek Sakın Zülf-ü Kemendim

Dök Zülfünü Meydane Gel Dök zülfünü meydane gel Sür atını ferzana gel Al daireni hengama gel *** Bülbül senin gülşen senin yar Yar amman amman Aşıkınım hayli zeman Dil muntazır teşrifine gel amman amman *** Dök zülfünü meydane gel Sür atını ferzana gel Al daireni hengama gel *** Bülbül senin gülşen senin yar Yar amman amman Aşıkınım hayli zeman Dil muntazır teşrifine gel amman amman *** Verdin cevap ünvan ile Yaktın sinem suzan ile Müştaak sana bin can ile *** Bülbül senin gülşen senin yar Yar amman amman Aşıkınım hayli zeman Dil muntazır teşrifine gel amman amman

Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hayali Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali Kıblem oldu bana dostun cemâli Râh-ı aşka süvâr olup gitmeyen Ey efendim nice bilsin bu hâli *** Ben o yârin bendesiyim Bende-i efkendesiyim Bahçesinde bülbülüyüm Cânım güldür cemâli

Fesleğen Ektim Gül Bitti Fesleğen ektim gül bitti Dalında bülbül öttü Ötme bülbül yârim gitti Ben dertliyim aman aman *** Ben dertliyim kan ağlarım Kâreler bağlar ağlarım *** Fesleğenim ocak ocak Ne kaçarsın bucak bucak (ne kaçarsın köşe bucak) Geleceksen nazı bırak (geleceksen işte kucak) Ben dertliyim aman aman *** Ben dertliyim kan ağlarım Kâreler bağlar ağlarım

Girdim Yarin Bahçesine Ayvalık Narlık İndim yarin bahçesine ayvalık narlık Verdim yarimin koynuna sırmalı yağlık Beni yarden ayıranlar bulmasın sağlık *** İndim yarin bahçesine gülden geçilmez Gülden geçtim serden geçtim yarden geçilmez Acıdır aşkın şarabı susuz içilmez *** Girdim yarin bahçesine gülden geçilmez Gülden geçtim serden geçtim yardan geçilmez Acıdır aşkın şarabı susuz içilmez *** Allar ne güzel yaraşmış yeşil üstüne Lahuri şallar dolaşmış belin üstüne

Hüzzam Şarkı Neydi o delifişek Eski pürtelaş yıllar Ele avuca sığmaz Kalbimiz kafesinden taşardı *** Neydi o hayata Efelendiğimiz hızlı yıllar Ateş parçasıydık Düştüğümüz yer yanardı *** Yılları ezdik Hatıralardan süzdük Bardağa doldurduk Şimdi içmek zamanı *** Hayat bir şarkı Biz eskidik dinlerken Ne hicaz ne nihavend Artık hüzzam makamı *** Yılları ezdik Hatıralardan süzdük Bardağa doldurduk Şimdi içmek zamanı *** Hayat bir şarkı Biz eskidik dinlerken Ne hicaz ne nihavend Artık hüzzam makamı *** Neydi o hayatı Kana kana içtiğimiz yıllar Geceler kör şahit Güneş bir başka doğardı *** Yılları ezdik Hatıralardan süzdük Bardağa doldurduk Şimdi içmek zamanı *** Hayat bir şarkı Biz eskidik dinlerken Ne hicaz ne nihavend Artık hüzzam makamı *** Yılları ezdik Hatıralardan süzdük Bardağa doldurduk Şimdi içmek zamanı *** Hayat bir şarkı Biz eskidik dinlerken Ne hicaz ne nihavend Artık hüzzam makamı *** Yürüdük ömür boyu Hayat yorgunluktu Sona geldik nihayet Çalsın hüzzam makamı Şimdi hüzzam makamı *** Yılları ezdik Hatıralardan süzdük Bardağa doldurduk Şimdi içmek zamanı *** Hayat bir şarkı Biz eskidik dinlerken Ne hicaz ne nihavend Artık hüzzam makamı *** Yılları ezdik Hatıralardan süzdük Bardağa doldurduk Şimdi içmek zamanı *** Hayat bir şarkı Biz eskidik dinlerken Ne hicaz ne nihavend Artık hüzzam makamı

Küçüksuda Gördüm Seni Küçüksu'da gördüm seni Gözlerinden bildim seni Gözlerinden bildim seni İnkâr etmem, sevdim seni *** Ne kadar cefâ edersen Gönül ayrılmıyor senden Ne kadar cefâ edersen Gönül ayrılmıyor senden *** Esmer yâri sarmayınca Gonca gülü dermeyince Gonca gülü dermeyince Ya sen, ya ben ölmeyince *** Ne kadar cefâ edersen Gönül ayrılmıyor senden Ne kadar cefâ edersen Gönül ayrılmıyor senden

Muntazarım Teşrifine Muntazır teşrifine hazır kayık İnce yaşmakla bu cuma seyre çık Pembe mantinden feracen pek de şık İnce yaşmakla bu cuma seyre çık *** Kırma lütfet hatırı mestaneyi Süslenip tak zülfün üzre saneyi Eyle ihya semt-i Kâğıthane’yi İnce yaşmakla bu cuma seyre çık