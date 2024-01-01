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T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Tanburi Mustafa Çavuş
T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Tanburi Mustafa Çavuş Şarkı Sözleri
Mustafa Çavuş T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Tanburi Mustafa Çavuş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Çavuş T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Tanburi Mustafa Çavuş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Tanburi Mustafa Çavuş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mustafa Çavuş
T.C. Kültür Bakanlığı Bestekarlarımız Tanburi Mustafa Çavuş
-
Sevdim Yine Bir Afet Gibi Yar
Çeşm-i Siyehi Eyler Dile Kar
***
Aman Aman Ben Sabredemem
Rahmeyle Bana Ey Cilveli Yar
***
Darılma Bana Dil Sevdi Seni
Aşk Ateşidir Eyler Dile Kar
***
Görmezsem Eğer Bir Dem Yüzünü
Olur Bu Cihan Hep Başıma Dar
-
Bir dilberdir beni yakan
***
Gurbet oldu bize vatan
Yar semtidir bize mekan(Ah gülüm,ah kuzum
***
Sabrım gel gel gel (Aman aman
Zarif dostum sevdiğim (Gel aman aman
İki kaşın arasına yapıştırsam
***
Mecnun olsun olsun zerişan
Bir dilberdir beni yakan
***
Gurbet oldu bize vatan
Yar semtidir bize mekan(Ah gülüm,ah kuzum sabredemem)
-
Gönül verdim bir esmere
Yanaklardaki benlere (vay dile vay dile)
Kurban olam o dillere (hop)
***
Hop hop meralım
Kalk oyna görelim
Zillere şıngır
Darbukaya dımbırdam vuralım
***
Yüzünü benzettim aya
Kaşını kurulu yaya (vay dile vay dile)
Gülleri de at havaya (hop)
***
Hop hop meralım
Kalk oyna görelim
Zillere şıngır
Darbukaya dımbırdam vuralım
***
İnce belin çok eğdirme
Fistanı yere değdirme (vay dile vay dile)
Kara gözleri süzdürme (hop)
***
Hop hop meralım
Kalk oyna görelim
Zillere şıngır
Darbukaya dımbırdam vuralım
-
Canım Tezdir Sabredemem
Seni Sevmeden Gidemem
Çok Güzeller Sevdim Amma
Seni De Feda Edemem
***
Aman Aman Kaşı Keman
Halim Yaman Ey Nev-civan
Seni De Feda Edemem
***
Ne Halet Var Güzel Sende
İrade Kalmıyor Elde
Dilde Mihnet Kalır Mı Hiç
Gelse Güzel Bade Elde
***
Aman Aman Kaşı Keman
Halim Yaman Ey Nev-civan
Gelse Güzel Bade Elde
-
Çıkalım Sayd-ı Şikare
Çatarız Belki O Yare
Geçmez Gönül Dilberinden
Dokunur Zülf-ü Nigare
***
Hüsnün Gören Seni İster
Aç Yüzünü Perçem Göster
Yanıyor Aşık-ı Biçare
Tarabya’lı Bir Civane
***
Hüsnünü Gayet Beğendim
Sarmaya Belin Özendim
Ateşin Beni Yakıyor
Pek Sakın Zülf-ü Kemendim
-
Dök zülfünü meydane gel
Sür atını ferzana gel
Al daireni hengama gel
***
Bülbül senin gülşen senin yar
Yar amman amman
Aşıkınım hayli zeman
Dil muntazır teşrifine gel amman amman
***
Dök zülfünü meydane gel
Sür atını ferzana gel
Al daireni hengama gel
***
Bülbül senin gülşen senin yar
Yar amman amman
Aşıkınım hayli zeman
Dil muntazır teşrifine gel amman amman
***
Verdin cevap ünvan ile
Yaktın sinem suzan ile
Müştaak sana bin can ile
***
Bülbül senin gülşen senin yar
Yar amman amman
Aşıkınım hayli zeman
Dil muntazır teşrifine gel amman amman
-
Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali
Kıblem oldu bana dostun cemâli
Râh-ı aşka süvâr olup gitmeyen
Ey efendim nice bilsin bu hâli
***
Ben o yârin bendesiyim
Bende-i efkendesiyim
Bahçesinde bülbülüyüm
Cânım güldür cemâli
-
Fesleğen ektim gül bitti
Dalında bülbül öttü
Ötme bülbül yârim gitti
Ben dertliyim aman aman
***
Ben dertliyim kan ağlarım
Kâreler bağlar ağlarım
***
Fesleğenim ocak ocak
Ne kaçarsın bucak bucak (ne kaçarsın köşe bucak)
Geleceksen nazı bırak (geleceksen işte kucak)
Ben dertliyim aman aman
***
Ben dertliyim kan ağlarım
Kâreler bağlar ağlarım
-
Fırsat bulsam, yâre varsam
Fırsat bulsam, yâre varsam
Biraz derdimi ona yansam
Yâr elinden, dost dilinden
Kurtulamam her ne yapsam
***
Ahh, yaradan, yanımda gel
Sensin benim, gönlümü alan
Kimden kime şekva eden
-
İndim yarin bahçesine ayvalık narlık
Verdim yarimin koynuna sırmalı yağlık
Beni yarden ayıranlar bulmasın sağlık
***
İndim yarin bahçesine gülden geçilmez
Gülden geçtim serden geçtim yarden geçilmez
Acıdır aşkın şarabı susuz içilmez
***
Girdim yarin bahçesine gülden geçilmez
Gülden geçtim serden geçtim yardan geçilmez
Acıdır aşkın şarabı susuz içilmez
***
Allar ne güzel yaraşmış yeşil üstüne
Lahuri şallar dolaşmış belin üstüne
-
-
Neydi o delifişek
Eski pürtelaş yıllar
Ele avuca sığmaz
Kalbimiz kafesinden taşardı
***
Neydi o hayata
Efelendiğimiz hızlı yıllar
Ateş parçasıydık
Düştüğümüz yer yanardı
***
Yılları ezdik
Hatıralardan süzdük
Bardağa doldurduk
Şimdi içmek zamanı
***
Hayat bir şarkı
Biz eskidik dinlerken
Ne hicaz ne nihavend
Artık hüzzam makamı
***
Yılları ezdik
Hatıralardan süzdük
Bardağa doldurduk
Şimdi içmek zamanı
***
Hayat bir şarkı
Biz eskidik dinlerken
Ne hicaz ne nihavend
Artık hüzzam makamı
***
Neydi o hayatı
Kana kana içtiğimiz yıllar
Geceler kör şahit
Güneş bir başka doğardı
***
Yılları ezdik
Hatıralardan süzdük
Bardağa doldurduk
Şimdi içmek zamanı
***
Hayat bir şarkı
Biz eskidik dinlerken
Ne hicaz ne nihavend
Artık hüzzam makamı
***
Yılları ezdik
Hatıralardan süzdük
Bardağa doldurduk
Şimdi içmek zamanı
***
Hayat bir şarkı
Biz eskidik dinlerken
Ne hicaz ne nihavend
Artık hüzzam makamı
***
Yürüdük ömür boyu
Hayat yorgunluktu
Sona geldik nihayet
Çalsın hüzzam makamı
Şimdi hüzzam makamı
***
Yılları ezdik
Hatıralardan süzdük
Bardağa doldurduk
Şimdi içmek zamanı
***
Hayat bir şarkı
Biz eskidik dinlerken
Ne hicaz ne nihavend
Artık hüzzam makamı
***
Yılları ezdik
Hatıralardan süzdük
Bardağa doldurduk
Şimdi içmek zamanı
***
Hayat bir şarkı
Biz eskidik dinlerken
Ne hicaz ne nihavend
Artık hüzzam makamı
-
-
Küçüksu'da gördüm seni
Gözlerinden bildim seni
Gözlerinden bildim seni
İnkâr etmem, sevdim seni
***
Ne kadar cefâ edersen
Gönül ayrılmıyor senden
Ne kadar cefâ edersen
Gönül ayrılmıyor senden
***
Esmer yâri sarmayınca
Gonca gülü dermeyince
Gonca gülü dermeyince
Ya sen, ya ben ölmeyince
***
Ne kadar cefâ edersen
Gönül ayrılmıyor senden
Ne kadar cefâ edersen
Gönül ayrılmıyor senden
-
Muntazır teşrifine hazır kayık
İnce yaşmakla bu cuma seyre çık
Pembe mantinden feracen pek de şık
İnce yaşmakla bu cuma seyre çık
***
Kırma lütfet hatırı mestaneyi
Süslenip tak zülfün üzre saneyi
Eyle ihya semt-i Kâğıthane’yi
İnce yaşmakla bu cuma seyre çık
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