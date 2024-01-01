Mustafa Ceceli

-
Sen ...
Aşkı şahikasın
Teksin harikasın
Kalbime nakşedilmiş Alametifarikasın
Ben ...
Canana kul köle
Ruhum bir çöle
Ebedi hapsedilmiş
Unutulmuş biçareyim
Ben bir değil bin kere
Yanmışım sana ben
***
Seni seviyorum deme sev beni
Per perişan et aşkına yor beni
Rüyaları hep sana yormuşum
Gel de bul beni
Seni seviyorum deme sev beni
Per perişan et aşkına yor beni
Deli divane olmuş yolunda kaybolmuşum
Etme bul beni
***
Sen ...
Aşkı şahikasın
Teksin harikasın
Kalbime nakşedilmiş Alametifarikasın
Ben ...
Canana kul köle
Ruhum bir çöle
Ebedi hapsedilmiş
Unutulmuş biçareyim
Ben ... bir değil bin kere
Yanmışım sana ben
***
Seni seviyorum deme sev beni
Per perişan et aşkna yor beni
Rüyaları hep sana yormuşum
Gel de bul beni
Seni seviyorum deme sev beni
Per perişan et aşkına yor beni
Deli divane olmuş yolunda kaybolmuşum
Etme bul beni
***
Oooooof oooooooof
Seni seviyorum deme sev beni
Per perişan et aşkına yor beni
Deli divane olmuş yolunda kaybolmuşum
Etme bul beni
-
Yaralandığımı görmüyor musun?
Düşmanız gibi davranıyorsun
Bir yanlışım kaç doğrumu götürüyor?
Gururun arkasına saklanıyorsun
***
Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül
Bize bir adım gelene, biz koşarız bir ömür
***
Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur
Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul
Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle?
Benim aşkım sensin, inan artık ne olur
***
Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur
Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul
Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle?
Benim aşkım sensin, inan artık ne olur
***
Yaralandığımı görmüyor musun?
Düşmanız gibi davranıyorsun
Bir yanlışım kaç doğrumu götürüyor?
Gururun arkasına saklanıyorsun
***
Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül
Bize bir adım gelene, biz koşarız bir ömür
***
Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur
Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul
Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle?
Benim aşkım sensin, inan artık ne olur
***
Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur
Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul
Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle?
Benim aşkım sensin, inan artık ne olur
***
Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül
Bize bir adım gelene, biz koşarız bir ömür
***
Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur
Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul
Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle?
Benim aşkım sensin, inan artık ne olur
***
Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur
Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul
Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle?
Benim aşkım sensin, inan artık ne olur
-
Anladım bu son durak
Beni anılarla yalnız bırak
Tutmam gereken bir matemim var
Hislerim var unutmam gereken
***
Yanar yanar durur
Kalbim kan ağlar ağlar durur
Senin bende kalan günahın var
Sözlerin var unutup gittiğin
***
Es nereye istersen, nerde çok sevdiysen
Uğra bir geçersen maziyi savura savura es!
Deli rüzgarlarla kalbimi bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
***
Ne zaman istersen aynı yerdeyim ben
Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es!
Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
***
Anladım bu son durak
Beni anılarla yalnız bırak
Tutmam gereken bir matemim var
Hislerim var unutmam gereken
***
Yanar yanar durur
Kalbim kan ağlar ağlar durur
Senin bende kalan günahın var
Sözlerin var unutup gittiğin
***
Es nereye istersen, nerde çok sevdiysen
Uğra bir geçersen maziyi savura savura es!
Deli rüzgarlarla kalbimi bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
***
Ne zaman istersen aynı yerdeyim ben
Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es!
Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
***
Es ne zaman istersen aynı yerdeyim ben
Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es!
Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam
Yaşayamam, son nefesim ol içime es!
-
Senden öncesi
Var elbette
Sonrası da olur muhtemelen hayat bu bilinmez
Hadi gel bak içime uçurumdan daha derin
Öyle bir iz ki bıraktığın
Kolay silinmez
Senden öncesi
Var elbette
Sonrası da olur muhtemelen hayat bu bilinmez
Hadi gel bak içime uçurumdan daha derin
Öyle bir iz ki bıraktığın
Kolay silinmez
***
Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız
Özlemim tuzdan çok topraktan telaşsız
Ne önemi var unut gitsin kim haklı kim haksız
Aman aman aman aman aman...
***
Şimdi tam hakkıyla bir yas tutma vakti
Zehir zembelek sözleri yutma vakti
İlla pişmanlıktır kederin dili susmazsa
Sığınıp uykulara umuda yatma vakti
***
Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız
Özlemim tuzdan çok topraktan telaşsız
Ne önemi var unut gitsin kim haklı kim haksız
Aman aman aman aman aman aman vermez
***
Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız
Özlemim tuzdan çok topraktan telaşsız
Ne önemi var unut gitsin kim haklı kim haksız
Aman aman aman aman aman aman vermez
-
Aşikardır zatı hak
Görmeyi bir dilesen
Benliğidir var olan
Adını silebilsen
***
Aşikardır zatı hak
Görmeyi bir dilesen
Benliğidir var olan
Adını silebilsen
***
Düşünürsün ki varsın
Oysa bu varsayımın
Zatı haktır varlığın
Nefsini görebilsen
Nefsini görebilsen
***
Düşünürsün ki varsın
Oysa bu varsayımın
Zatı haktır varlığın
Nefsini görebilsen
Nefsini görebilsen
***
Aşikardır zatı hak
Görmeyi bir dilesen
Benliğidir var olan
Adını silebilsen
***
Aşikardır zatı hak
Görmeyi bir dilesen
Benliğidir var olan
Adını silebilsen
***
Düşünürsün ki varsın
Oysa bu varsayımın
Zatı haktır varlığın
Nefsini görebilsen
Nefsini görebilsen
***
Düşünürsün ki varsın
Oysa bu varsayımın
Zatı haktır varlığın
Nefsini görebilsen
Nefsini görebilsen
Nefsini görebilsen
-
Kıvranırsın acılar içinde
Kendin ağlar, kendin söversin
Hiçbir şey gözün görmez olur
Dünyaya perde çekersin
***
Parçalarsın kendini
Yırtarsın yüreğini
Gerçeği bile bile
Kabullenemezsin bittiğini
***
Yar yanımdayken aşk döşeği
Kuş yuvası gibi ev döşeği
Ayrılık girince araya
Yar dediğin ölüm döşeği
***
Yar yanımdayken aşk döşeği
Kuş yuvası gibi ev döşeği
Ayrılık girince araya
Yar dediğin ölüm döşeği
***
Kıvranırsın acılar içinde
Kendin ağlar, kendin söversin
Hiçbir şey gözün görmez olur
Dünyaya perde çekersin
***
Parçalarsın kendini
Yırtarsın yüreğini
Gerçeği bile bile
Kabullenemezsin bittiğini
***
Yar yanımdayken aşk döşeği
Kuş yuvası gibi ev döşeği
Ayrılık girince araya
Yar dediğin ölüm döşeği
***
Yar yanımdayken aşk döşeği
Kuş yuvası gibi ev döşeği
Ayrılık girince araya
Yar dediğin ölüm döşeği
***
Yar yanımdayken aşk döşeği
Kuş yuvası gibi ev döşeği
Ayrılık girince araya
Yar dediğin ölüm döşeği
-
Sen ne yaptın ki bu kalbe, sahi beni tanımıyor
Dil döküp ikna nafile, hiçbir işe yaramıyor
Sen ne yaptın ki bu kalbe, sahi beni tanımıyor
Dil döküp ikna nafile, hiçbir işe yaramıyor
***
Damlayan her gözyaşım
Gerçek olmayan düşüm
Ne hâldesin bilmeden
Rahat etmiyor içim
***
Gel de sen konuş, ölüyorum yavaş yavaş
Sadakate düşen gölge benim değil arkadaş
Gel de sen konuş, ölüyorum yavaş yavaş
Sadakate düşen gölge benim değil arkadaş
***
Sen ne yaptın ki bu kalbe, sahi beni tanımıyor
Dil döküp ikna nafile, hiçbir işe yaramıyor
Sen ne yaptın ki bu kalbe, sahi beni tanımıyor
Dil döküp ikna nafile, hiçbir işe yaramıyor
***
Damlayan her gözyaşım
Gerçek olmayan düşüm
Ne hâldesin bilmeden
Rahat etmiyor içim
***
Gel de sen konuş, ölüyorum yavaş yavaş
Sadakate düşen gölge benim değil arkadaş
Gel de sen konuş, ölüyorum yavaş yavaş
Sadakate düşen gölge benim değil arkadaş
***
Gel de sen konuş, ölüyorum yavaş yavaş
Sadakate düşen gölge benim değil arkadaş
-
Hâla şansımız var
Hâla çok geç sayılmaz
Ben hala olur diyorum
Hâla inatla
***
Çekip gitmek en kolayı
Kalmak zor olduğundan dolayı
Çıkmaz ki insanın aklından
Belkiler ihtimaller alayı
***
Git bakalım sana düşen neymiş
Her macera hüsran değil ya illa
Belki değer yakıp yıktığına
Derim ki: "Kısmet buraya kadarmış", lakin hayat bu unutma
***
Hüzün bırakmaz ki peşimizi
Hep sürer izimizi
Bir nedeni var ama gizli
Bizim aklımız ermez
***
Git bakalım sana düşen neymiş
Her macera hüsran değil ya illa
Belki değer yakıp yıktığına
Derim ki: "Kısmet buraya kadarmış", lakin hayat bu unutma
***
Hüzün bırakmaz ki peşimizi
Hep sürer izimizi
Bir nedeni var ama gizli
Ona bizim aklımız ermez
***
Hüzün bırakmaz ki peşimizi
Hep sürer izimizi
Bir nedeni var ama gizli
Ona bizim aklımız ermez
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