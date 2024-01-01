Mustafa Ceceli

Alametifarika Sen ... Aşkı şahikasın Teksin harikasın Kalbime nakşedilmiş Alametifarikasın Ben ... Canana kul köle Ruhum bir çöle Ebedi hapsedilmiş Unutulmuş biçareyim Ben bir değil bin kere Yanmışım sana ben *** Seni seviyorum deme sev beni Per perişan et aşkına yor beni Rüyaları hep sana yormuşum Gel de bul beni Seni seviyorum deme sev beni Per perişan et aşkına yor beni Deli divane olmuş yolunda kaybolmuşum Etme bul beni *** Sen ... Aşkı şahikasın Teksin harikasın Kalbime nakşedilmiş Alametifarikasın Ben ... Canana kul köle Ruhum bir çöle Ebedi hapsedilmiş Unutulmuş biçareyim Ben ... bir değil bin kere Yanmışım sana ben *** Seni seviyorum deme sev beni Per perişan et aşkna yor beni Rüyaları hep sana yormuşum Gel de bul beni Seni seviyorum deme sev beni Per perişan et aşkına yor beni Deli divane olmuş yolunda kaybolmuşum Etme bul beni *** Oooooof oooooooof Seni seviyorum deme sev beni Per perişan et aşkına yor beni Deli divane olmuş yolunda kaybolmuşum Etme bul beni

Bir Yanlış Kaç Doğru Yaralandığımı görmüyor musun? Düşmanız gibi davranıyorsun Bir yanlışım kaç doğrumu götürüyor? Gururun arkasına saklanıyorsun *** Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül Bize bir adım gelene, biz koşarız bir ömür *** Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle? Benim aşkım sensin, inan artık ne olur *** Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle? Benim aşkım sensin, inan artık ne olur *** Yaralandığımı görmüyor musun? Düşmanız gibi davranıyorsun Bir yanlışım kaç doğrumu götürüyor? Gururun arkasına saklanıyorsun *** Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül Bize bir adım gelene, biz koşarız bir ömür *** Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle? Benim aşkım sensin, inan artık ne olur *** Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle? Benim aşkım sensin, inan artık ne olur *** Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül Bize bir adım gelene, biz koşarız bir ömür *** Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle? Benim aşkım sensin, inan artık ne olur *** Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle? Benim aşkım sensin, inan artık ne olur

Es Anladım bu son durak Beni anılarla yalnız bırak Tutmam gereken bir matemim var Hislerim var unutmam gereken *** Yanar yanar durur Kalbim kan ağlar ağlar durur Senin bende kalan günahın var Sözlerin var unutup gittiğin *** Es nereye istersen, nerde çok sevdiysen Uğra bir geçersen maziyi savura savura es! Deli rüzgarlarla kalbimi bir arada tutamam Yaşayamam, son nefesim ol içime es! *** Ne zaman istersen aynı yerdeyim ben Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es! Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam Yaşayamam, son nefesim ol içime es! *** Anladım bu son durak Beni anılarla yalnız bırak Tutmam gereken bir matemim var Hislerim var unutmam gereken *** Yanar yanar durur Kalbim kan ağlar ağlar durur Senin bende kalan günahın var Sözlerin var unutup gittiğin *** Es nereye istersen, nerde çok sevdiysen Uğra bir geçersen maziyi savura savura es! Deli rüzgarlarla kalbimi bir arada tutamam Yaşayamam, son nefesim ol içime es! *** Ne zaman istersen aynı yerdeyim ben Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es! Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam Yaşayamam, son nefesim ol içime es! *** Es ne zaman istersen aynı yerdeyim ben Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es! Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam Yaşayamam, son nefesim ol içime es!

Aman Senden öncesi Var elbette Sonrası da olur muhtemelen hayat bu bilinmez Hadi gel bak içime uçurumdan daha derin Öyle bir iz ki bıraktığın Kolay silinmez Senden öncesi Var elbette Sonrası da olur muhtemelen hayat bu bilinmez Hadi gel bak içime uçurumdan daha derin Öyle bir iz ki bıraktığın Kolay silinmez *** Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız Özlemim tuzdan çok topraktan telaşsız Ne önemi var unut gitsin kim haklı kim haksız Aman aman aman aman aman... *** Şimdi tam hakkıyla bir yas tutma vakti Zehir zembelek sözleri yutma vakti İlla pişmanlıktır kederin dili susmazsa Sığınıp uykulara umuda yatma vakti *** Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız Özlemim tuzdan çok topraktan telaşsız Ne önemi var unut gitsin kim haklı kim haksız Aman aman aman aman aman aman vermez *** Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız Özlemim tuzdan çok topraktan telaşsız Ne önemi var unut gitsin kim haklı kim haksız Aman aman aman aman aman aman vermez

Aşikardır Zat-ı Hak Aşikardır zatı hak Görmeyi bir dilesen Benliğidir var olan Adını silebilsen *** Aşikardır zatı hak Görmeyi bir dilesen Benliğidir var olan Adını silebilsen *** Düşünürsün ki varsın Oysa bu varsayımın Zatı haktır varlığın Nefsini görebilsen Nefsini görebilsen *** Düşünürsün ki varsın Oysa bu varsayımın Zatı haktır varlığın Nefsini görebilsen Nefsini görebilsen *** Aşikardır zatı hak Görmeyi bir dilesen Benliğidir var olan Adını silebilsen *** Aşikardır zatı hak Görmeyi bir dilesen Benliğidir var olan Adını silebilsen *** Düşünürsün ki varsın Oysa bu varsayımın Zatı haktır varlığın Nefsini görebilsen Nefsini görebilsen *** Düşünürsün ki varsın Oysa bu varsayımın Zatı haktır varlığın Nefsini görebilsen Nefsini görebilsen Nefsini görebilsen

Aşk Döşeği Kıvranırsın acılar içinde Kendin ağlar, kendin söversin Hiçbir şey gözün görmez olur Dünyaya perde çekersin *** Parçalarsın kendini Yırtarsın yüreğini Gerçeği bile bile Kabullenemezsin bittiğini *** Yar yanımdayken aşk döşeği Kuş yuvası gibi ev döşeği Ayrılık girince araya Yar dediğin ölüm döşeği *** Yar yanımdayken aşk döşeği Kuş yuvası gibi ev döşeği Ayrılık girince araya Yar dediğin ölüm döşeği *** Kıvranırsın acılar içinde Kendin ağlar, kendin söversin Hiçbir şey gözün görmez olur Dünyaya perde çekersin *** Parçalarsın kendini Yırtarsın yüreğini Gerçeği bile bile Kabullenemezsin bittiğini *** Yar yanımdayken aşk döşeği Kuş yuvası gibi ev döşeği Ayrılık girince araya Yar dediğin ölüm döşeği *** Yar yanımdayken aşk döşeği Kuş yuvası gibi ev döşeği Ayrılık girince araya Yar dediğin ölüm döşeği *** Yar yanımdayken aşk döşeği Kuş yuvası gibi ev döşeği Ayrılık girince araya Yar dediğin ölüm döşeği

Gel De Sen Konuş Sen ne yaptın ki bu kalbe, sahi beni tanımıyor Dil döküp ikna nafile, hiçbir işe yaramıyor Sen ne yaptın ki bu kalbe, sahi beni tanımıyor Dil döküp ikna nafile, hiçbir işe yaramıyor *** Damlayan her gözyaşım Gerçek olmayan düşüm Ne hâldesin bilmeden Rahat etmiyor içim *** Gel de sen konuş, ölüyorum yavaş yavaş Sadakate düşen gölge benim değil arkadaş Gel de sen konuş, ölüyorum yavaş yavaş Sadakate düşen gölge benim değil arkadaş *** Sen ne yaptın ki bu kalbe, sahi beni tanımıyor Dil döküp ikna nafile, hiçbir işe yaramıyor Sen ne yaptın ki bu kalbe, sahi beni tanımıyor Dil döküp ikna nafile, hiçbir işe yaramıyor *** Damlayan her gözyaşım Gerçek olmayan düşüm Ne hâldesin bilmeden Rahat etmiyor içim *** Gel de sen konuş, ölüyorum yavaş yavaş Sadakate düşen gölge benim değil arkadaş Gel de sen konuş, ölüyorum yavaş yavaş Sadakate düşen gölge benim değil arkadaş *** Gel de sen konuş, ölüyorum yavaş yavaş Sadakate düşen gölge benim değil arkadaş