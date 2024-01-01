Mustafa Ceceli

Aman (Behzad Motallebi) Senden öncesi Var elbette Sonrası da olur muhtemelen hayat bu bilinmez Hadi gel bak içime uçurumdan daha derin Öyle bir iz ki bıraktığın Kolay silinmez Senden öncesi Var elbette Sonrası da olur muhtemelen hayat bu bilinmez Hadi gel bak içime uçurumdan daha derin Öyle bir iz ki bıraktığın Kolay silinmez *** Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız Özlemim tuzdan çok topraktan telaşsız Ne önemi var unut gitsin kim haklı kim haksız Aman aman aman aman aman... *** Şimdi tam hakkıyla bir yas tutma vakti Zehir zembelek sözleri yutma vakti İlla pişmanlıktır kederin dili susmazsa Sığınıp uykulara umuda yatma vakti *** Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız Özlemim tuzdan çok topraktan telaşsız Ne önemi var unut gitsin kim haklı kim haksız Aman aman aman aman aman aman vermez *** Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız Özlemim tuzdan çok topraktan telaşsız Ne önemi var unut gitsin kim haklı kim haksız Aman aman aman aman aman aman vermez

Bir Zamanlar Deli Gönlüm Ele avuca sığmazdı deli gönlüm Bir zamanlar neredeydi şimdi nerde *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Aklım başka duygularım başka yerde *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Aklım başka duygularım başka yerde *** Bir deli rüzgar savurdu beni böyle Bu mutlu tutsak benim altın kafeste *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Zincirleri yüreğimin artık sende *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Zincirleri yüreğimin artık sende *** Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık Pişmanlığım nefret olmaz öfke olmaz Senden daha acı bir hasret bulunmaz *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni acılarla sevinçlerle yaşat beni *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni acılarla sevinçlerle yaşat beni *** Ele avuca sığmazdı deli gönlüm Bir zamanlar neredeydi şimdi nerde *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Aklım başka duygularım başka yerde *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Aklım başka duygularım başka yerde *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Zincirleri yüreğimin artık sende *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Zincirleri yüreğimin artık sende *** Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık Pişmanlığım nefret olmaz öfke olmaz Senden daha acı bir hasret bulunmaz *** Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık Pişmanlığım nefret olmaz öfke olmaz Senden daha acı bir hasret bulunmaz *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni acılarla sevinçlerle yaşat beni *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni acılarla sevinçlerle yaşat beni *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni acılarla sevinçlerle yaşat beni *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni acılarla sevinçlerle yaşat beni

Bir Yanlış Kaç Doğru (Cenker Bayrak) Yaralandığımı görmüyor musun? Düşmanız gibi davranıyorsun Bir yanlışım kaç doğrumu götürüyor? Gururun arkasına saklanıyorsun *** Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül Bize bir adım gelene, biz koşarız bir ömür *** Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle? Benim aşkım sensin, inan artık ne olur *** Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle? Benim aşkım sensin, inan artık ne olur *** Yaralandığımı görmüyor musun? Düşmanız gibi davranıyorsun Bir yanlışım kaç doğrumu götürüyor? Gururun arkasına saklanıyorsun *** Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül Bize bir adım gelene, biz koşarız bir ömür *** Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle? Benim aşkım sensin, inan artık ne olur *** Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle? Benim aşkım sensin, inan artık ne olur *** Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül Bize bir adım gelene, biz koşarız bir ömür *** Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle? Benim aşkım sensin, inan artık ne olur *** Bir anlık öfkeyle, karar verme ne olur Hatasız kul olmaz, bir hata ettim kabul Sana imkansız bir şey, vadettim mi söyle? Benim aşkım sensin, inan artık ne olur

Dünyanın Bütün Sabahları Ölüyor kalbim her gün ağır ağır Çok sevip de ayrılınca Yanıyor içim, yanıyor cayır cayır Hele ki âşıksan benim gibi hâlâ *** Ölüyor kalbim her gün ağır ağır Çok sevip de ayrılınca Yanıyor içim, yanıyor cayır cayır Hele ki âşıksan benim gibi hâlâ *** Dünyanın bütün sabahları Çekip gitti senle beraber Kalbimin sokakları Çıkmaz oldu, n'olursun yeter *** Dünyanın bütün ışıkları Söndü gitti senle beraber Aklımın saatleri Durdu öyle, n'olursun yeter *** Ölüyor kalbim her gün ağır ağır Çok sevip de ayrılınca Yanıyor içim, yanıyor cayır cayır Hele ki âşıksan benim gibi hâlâ *** Ölüyor kalbim her gün ağır ağır Çok sevip de ayrılınca Yanıyor içim, yanıyor cayır cayır Hele ki âşıksan benim gibi hâlâ *** Dünyanın bütün sabahları Çekip gitti senle beraber Kalbimin sokakları Çıkmaz oldu, n'olursun yeter *** Dünyanın bütün ışıkları Söndü gitti senle beraber Aklımın saatleri Durdu öyle *** Gittin gideli, of Gittin gideli, of *** Dünyanın bütün sabahları Çekip gitti senle beraber Kalbimin sokakları Çıkmaz oldu, n'olursun yeter *** Dünyanın bütün ışıkları Söndü gitti senle beraber Aklımın saatleri Durdu öyle, n'olursun yeter

Es (Mustafa Ceceli Elektrock) Anladım bu son durak Beni anılarla yalnız bırak Tutmam gereken bir matemim var Hislerim var unutmam gereken *** Yanar yanar durur Kalbim kan ağlar ağlar durur Senin bende kalan günahın var Sözlerin var unutup gittiğin *** Es nereye istersen, nerde çok sevdiysen Uğra bir geçersen maziyi savura savura es! Deli rüzgarlarla kalbimi bir arada tutamam Yaşayamam, son nefesim ol içime es! *** Ne zaman istersen aynı yerdeyim ben Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es! Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam Yaşayamam, son nefesim ol içime es! *** Anladım bu son durak Beni anılarla yalnız bırak Tutmam gereken bir matemim var Hislerim var unutmam gereken *** Yanar yanar durur Kalbim kan ağlar ağlar durur Senin bende kalan günahın var Sözlerin var unutup gittiğin *** Es nereye istersen, nerde çok sevdiysen Uğra bir geçersen maziyi savura savura es! Deli rüzgarlarla kalbimi bir arada tutamam Yaşayamam, son nefesim ol içime es! *** Ne zaman istersen aynı yerdeyim ben Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es! Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam Yaşayamam, son nefesim ol içime es! *** Es ne zaman istersen aynı yerdeyim ben Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es! Deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam Yaşayamam, son nefesim ol içime es!