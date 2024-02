Mustafa Ceceli

Bir sevda geçti başımdan Geçti gitti bi suru yalandan Yaşatır hayat yarasıyla Kalan kalbin yarısıyla *** Ne kadar iyi olur sevgi bize, yasak olsa ya da uzak olsa Ne isterim Allah tan Hayat bu bir gün, güler elbet Bana döner elbet Gülebilsem yine seninle *** Ben sevdanın her halini Mağlubunu galibini, anladım yaşayınca seninle Herkesten özür dilerim, bilsem de yine dönerim Ne var ettiğim yeminde? *** Ben sevdanın her halini Mağlubunu galibini, anladım yaşayınca seninle Herkesten özür dilerim, bilsem de yine dönerim Başına gelse senin de anlarsın *** Ne kadar iyi olur sevgi bize, yasak olsa ya da uzak olsa Ne isterim Allah tan Hayat bu bir gün, güler elbet Bana döner elbet Gülebilsem yine seninle *** Ben sevdanın her halini Mağlubunu galibini, anladım yaşayınca seninle Herkesten özür dilerim, bilsem de yine dönerim Ne var ettiğim yeminde? *** Ben sevdanın her halini Mağlubunu galibini, anladım yaşayınca seninle Herkesten özür dilerim, bilsem de yine dönerim Başına gelse senin de anlarsın *** Ben sevdanın her halini Mağlubunu galibini, anladım yaşayınca seninle Herkesten özür dilerim, bilsem de yine dönerim Ne var ettiğim yeminde? *** Ben sevdanın her halini Mağlubunu galibini, anladım yaşayınca seninle Herkesten özür dilerim, bilsem de yine dönerim Başına gelse senin de anlarsın