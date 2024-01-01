Mustafa Ceceli

Anlarsın Şarkı Sözleri
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Bir sevda geçti başımdan
Geçti gitti bi suru yalandan
Yaşatır hayat yarasıyla
Kalan kalbin yarısıyla
***
Ne kadar iyi olur sevgi bize, yasak olsa ya da uzak olsa
Ne isterim Allah tan
Hayat bu bir gün, güler elbet
Bana döner elbet
Gülebilsem yine seninle
***
Ben sevdanın her halini
Mağlubunu galibini, anladım yaşayınca seninle
Herkesten özür dilerim, bilsem de yine dönerim
Ne var ettiğim yeminde?
***
Ben sevdanın her halini
Mağlubunu galibini, anladım yaşayınca seninle
Herkesten özür dilerim, bilsem de yine dönerim
Başına gelse senin de anlarsın
***
Ne kadar iyi olur sevgi bize, yasak olsa ya da uzak olsa
Ne isterim Allah tan
Hayat bu bir gün, güler elbet
Bana döner elbet
Gülebilsem yine seninle
***
Ben sevdanın her halini
Mağlubunu galibini, anladım yaşayınca seninle
Herkesten özür dilerim, bilsem de yine dönerim
Ne var ettiğim yeminde?
***
Ben sevdanın her halini
Mağlubunu galibini, anladım yaşayınca seninle
Herkesten özür dilerim, bilsem de yine dönerim
Başına gelse senin de anlarsın
***
Ben sevdanın her halini
Mağlubunu galibini, anladım yaşayınca seninle
Herkesten özür dilerim, bilsem de yine dönerim
Ne var ettiğim yeminde?
***
Ben sevdanın her halini
Mağlubunu galibini, anladım yaşayınca seninle
Herkesten özür dilerim, bilsem de yine dönerim
Başına gelse senin de anlarsın