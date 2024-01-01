Zincirimi Kırdı Aşk Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Zincirimi Kırdı Aşk
-
En başa dönmeye hiç gerek yok
Anladım anladım
Giderken bile arkama hiç bakmadım
Bakmadım
***
Nelerden vazgeçtim pişman olmadım
Olmadım
Sonunu düşünen kahraman olamaz
Korkmadım korkmadım
***
Demedim mi dünya güzeli
Aşk bitince bozulur ezberi
***
Anmam anmam adını bir daha
Bakmam bakmam mazide yaşanana
Yormam yormam ne seni ne beni
Baksın herkes kendi yoluna
***
Anmam anmam adını bir daha
Bakmam bakmam mazide yaşanana
Yormam yormam ne seni ne beni
Baksın herkes kendi yoluna
***
En başa dönmeye hiç gerek yok
Anladım anladım
Giderken bile arkama hiç bakmadım
Bakmadım
***
Nelerden vazgeçtim pişman olmadım
Olmadım
Sonunu düşünen kahraman olamaz
Korkmadım korkmadım
***
Demedim mi dünya güzeli
Aşk bitince bozulur ezberi
***
Anmam anmam adını bir daha
Bakmam bakmam mazide yaşanana
Yormam yormam ne seni ne beni
Baksın herkes kendi yoluna
***
Anmam anmam adını bir daha
Bakmam bakmam mazide yaşanana
Yormam yormam ne seni ne beni
Baksın herkes kendi yoluna
***
Anmam anmam adını bir daha
Bakmam bakmam mazide yaşanana
Yormam yormam ne seni ne beni
Baksın herkes kendi yoluna
***
Anmam anmam adını bir daha
Bakmam bakmam mazide yaşanana
Yormam yormam ne seni ne beni
Baksın herkes kendi yoluna
-
Ne kadar güzelsin
Doyamam bakmalara
Sen benim her şeyimsin
Sığdıramam sayfalara
Yaz yaz kalemim tükenir
***
Ne kadar narinsin
Kıyamam dokunmaya
Ne güzel gözlerin var
Güneşte çalar elaya
Bak bak nefesim tükenir
***
Hayal değil bu, hayatın ta kendisi
Aşkımız şimdiden aşkların efendisi
***
Maşallah diyelim nazarlar değmesin
İlan ettim bu kalbin sahibi de sensin
Maşallah diyelim nazarlar değmesin
Bugünü yaşa yarını hayal et
Çünkü hep benimlesin
-
Senin adınla uyandım bu sabah
Varlığına teşekkür ederim
Senin adınla uyandım bu sabah
Varlığına teşekkür ederim
***
İyi günde sen, kötü günde sen
Nasıl özlemiştim bir bilsen
Yokluğun anlamsız bu dünya vefasız
Ruhuma hapsettim adını
***
İyiki hayatımdasın
Sensiz kimler anlasın
Attığım her adımdasın
Sol yanımsın
***
İyiki hayatımdasın
Sensiz kimler anlasın
Attığım her adımdasın
Sol yanımsın
***
Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime
Şükürler olsun sevdiğim
Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime
Şükürler olsun sevdiğim
***
Senin adınla uyandım bu sabah
Varlığına teşekkür ederim
Senin adınla uyandım bu sabah
Varlığına teşekkür ederim
***
İyi günde sen, kötü günde sen
Nasıl özlemiştim bir bilsen
Yokluğun anlamsız bu dünya vefasız
Ruhuma hapsettim adını
***
İyiki hayatımdasın
Sensiz kimler anlasın
Attığım her adımdasın
Sol yanımsın
***
İyiki hayatımdasın
Sensiz kimler anlasın
Attığım her adımdasın
Sol yanımsın
***
Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime
Şükürler olsun sevdiğim
Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime
Şükürler olsun sevdiğim
***
Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime
Şükürler olsun sevdiğim
Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime
Şükürler olsun sevdiğim
Teşekkürler sevdiğim
-
Ne söylersen söyle konu
Her ne olursa olsun
Haklısın, sen haklısın
***
Pardon nerde kalmıştık
Neyse boşver
Ne kadar da tatlısın
Çok tatlısın
***
Yıldız yağmurları gibi
Yağıverdin mahallenin üstüne
Pırıl pırıl yüzün
Yüzün eşlik eder neşene
Rivayet o ki bir göç vurgunu dalıp giden gözüm
***
Ben sırılsıklam sen dupduru salınırsın çiçekli elbiselerinle aheste
Sesin ses değil mübarek makamdan makama dolaşıp duran bir başı boş beste
***
Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel
Kıskansın komşular çatlayıversinler
Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel
Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe
***
Ne söylersen söyle konu
Her ne olursa olsun
Haklısın, sen haklısın
***
Pardon nerde kalmıştık
Neyse boşver
Ne kadar da tatlısın
Çok tatlısın
***
Yıldız yağmurları gibi
Yağıverdin mahallenin üstüne
Pırıl pırıl yüzün
Yüzün eşlik eder neşene
Rivayet o ki bir göç vurgunu dalıp giden gözüm
***
Ben sırılsıklam sen dupduru salınırsın çiçekli elbiselerinle aheste
Sesin ses değil mübarek makamdan makama dolaşıp duran bir başı boş beste
***
Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel
Kıskansın komşular çatlayıversinler
Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel
Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe
***
Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel
Kıskansın komşular çatlayıversinler
Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel
Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe Ayşe
-
Dün gibi hatırlarım zorlanmam
Hiçbir zaman çıkmadın ki dünyamdan
Gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki
Yaşananlar yine birden aklıma geldi
***
Gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki
Yaşananlar yine birden aklıma geldi
***
Senin hiç duymadığın hiç bilmediğin bir şey var
Evet bazı sözleri söylemez insan hep saklar
Ama şimdi duy beni tek sana deli biri var
Bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar
***
Her gece hayalin hep karşımda
Uyandığım anda biten bir rüya
Gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki
Yaşananlar yine birden aklıma geldi
***
Senin hiç duymadığın hiç bilmediğin bir şey var
Evet bazı sözleri söylemez insan hep saklar
Ama şimdi duy beni tek sana deli biri var
Bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar
***
Senin hiç duymadığın hiç bilmediğin bir şey var
Evet bazı sözleri söylemez insan hep saklar
Ama şimdi duy beni tek sana deli biri var
Bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar
***
Nasıl olsa bir şekilde seni görücem bir gün
Ya da bitiyor nefesim sonda yine ölücem her gün
Ya bir tek gün bile karşımda bir daha durma
Ya da gelip söz ver bana sen burda
Bu aşk adına
-
Kalemin günahı yok söz bittiyse
Çıksın yerinden göz değdiyse
Yaşanıyormuş nefessiz, yanıyorum ben ateşsiz
Dualarım dilsiz Allah'a yaşatmasın sensiz
***
Can parçam tut ellerimi
Sakın bırakma ölene kadar
Sınıyor hak belli ki bizi
Beraber uyuturuz derdimizi
***
Ah be gül goncam gel gir canıma
Sakın çıkma, geçti diyene kadar
Bak gör önümüzdeki bahar
Unutmuş olacağız bu günleri
***
Ömrümün devamı yok sen gidersen
O son günüm olsun sensiz gülersem
Yaşanıyormuş nefessiz, yanıyorum ben ateşsiz
Dualarım dilsiz Allah'a yaşatmasın sensiz
***
Can parçam tut ellerimi
Sakın bırakma ölene kadar
Sınıyor hak belli ki bizi
Beraber uyuturuz derdimizi
***
Ah be gül goncam gel gir canıma
Sakın çıkma, geçti diyene kadar
Bak gör önümüzdeki bahar
Unutmuş olacağız bu günleri
***
Can parçam tut ellerimi
Sakın bırakma ölene kadar
Sınıyor hak belli ki bizi
Beraber uyuturuz derdimizi
***
Ah be gül goncam gel gir canıma
Sakın çıkma, geçti diyene kadar
Bak gör önümüzdeki bahar
Unutmuş olacağız bu günleri
-
Haksızsın, bile bile dinledim hep
Buldun yine bir sebep ayrılmak için
Beni de aşmışsın, çoktan ruhun hür
Silinmiş bir mühür sevdam
***
Yaranamadım ki hiç sana
Kalbim açık yara
İnandım koskoca
Yalana hem de
***
Yine bi' hikâye daha bitti
Gözümün içine baka baka gitti
Kızdım durdum kaderime
Beni acımadan senden etti
***
Bölünür kalbim iki yarıya
Zaman iyi gelmez ki bu yaraya
Savaşsana koca dünyayla
Bi' tek gücün bana mı yetti?
***
Acımadan hâlime sev hadi yerime yine
Yine
***
Haksızsın, bile bile dinledim hep
Buldun yine bir sebep ayrılmak için
Beni de aşmışsın, çoktan ruhun hür
Silinmiş bir mühür sevdam
***
Yaranamadım ki hiç sana
Kalbim açık yara
İnandım koskoca
Yalana hem de
***
Yine bi' hikâye daha bitti
Gözümün içine baka baka gitti
Kızdım durdum kaderime
Beni acımadan senden etti
***
Bölünür kalbim iki yarıya
Zaman iyi gelmez ki bu yaraya
Savaşsana koca dünyayla
Bi' tek gücün bana mı yetti?
***
Acımadan hâlime sev hadi yerime yine
Yine
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