Mustafa Ceceli

Aşk için gelmişiz biz bu cihana Dostu sevmektir bizim işimiz Aşk için gelmişiz biz bu cihana Dostu sevmektir bizim işimiz "Allah" der her bir zerremiz Ağyar görenden bize ne? Ağyar görenden bize ne? *** Yer gök seslenir her dem "Allah" Benlikten geçenin yâridir Allah Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o, "Allah, Allah" *** Yer gök seslenir her dem "Allah" Benlikten geçenin yâridir Allah Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o, "Allah, Allah" *** Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah *** Aşk için gelmişiz biz bu cihana Dostu sevmektir bizim işimiz Aşk için gelmişiz biz bu cihana Dostu sevmektir bizim işimiz "Allah" der her bir zerremiz Ağyar görenden bize ne? Ağyar görenden bize ne? *** Yer gök seslenir her dem "Allah" Benlikten geçenin yâridir Allah Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı Her dem seslenir o, "Allah, Allah" *** Yer gök seslenir her dem "Allah" Benlikten geçenin yâridir Allah Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o, "Allah, Allah" Her dem seslenir o, "Allah, Allah" Her dem seslenir o, "Allah, Allah"