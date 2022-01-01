Mustafa Ceceli

Kalpten Şarkı Sözleri
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Kırık kalbimin son ümitleri çiçek açtı ilk bakışınla
Bir hayaldi bu sevgimiz huzur oldu dokunuşunla
Ne yaparım ben yar sensiz, derdimi kime söylerim?
Hasretinden gece gündüz ağlar yüreğim
***
Aşkım benim meleğim söyle sensiz n'eylerim
Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim
Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz
Tarihlere kazınacak bu ebedi sevgimiz
***
Hatırladın mı o geceyi ay bize bakıp gülümsüyordu
Gökyüzü tüm yıldızlarını bize hediye gönderiyordu
Ne yaparım ben yar sensiz, derdimi kime söylerim?
Hasretinden gece gündüz ağlar yüreğim
***
Aşkım benim meleğim söyle sensiz n'eylerim
Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim
Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz
Tarihlere kazınacak bu ebedi sevgimiz
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Yine soluyor içimde bütün çiçekler
Başka bir baharda gülümserler
Yorgun kalbim yorgun hayallerim
Direniyorlar bana hala yenilmedim
***
Hep bir ümit yüreğimde
Hep aynı cesaret
İçimden bir ses der sabret sabret
Onca düşün arasında yıllar ardından
Geriye bana kalan
***
Yine hüsran, her daim feryat figan kalbim
Zehir olur başka hayallere kalmaz ki mecalim
Hüsran feryat figan kalbim
Yenilmedim o zalim görmüyor ki Ya Rabbim
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Kalbimin ince sazı
Bu fani senden razı gel
Koynunda çam kokusu
Dudağı gül kurusu gel
***
Afeti can kimler dost kimler düşman
Sen gel benimle yaşlan
Yastığımda yatağımda çiçeklen
Gel sen aşkımla beslen
***
İlle de aşk ille ille ille
Yani nay ni nay ni nay nay
Hani nay ni nay ni nay nay
***
İlle de aşk ille ille ille
Yani nay ni nay ni nay nay
Hani nay ni nay ni nay nay aşk
***
Ne yarın var ne de dün
Aşk kalbe indiği gün gel
Yaşamak yaşamaktır
O gündür dernek düğün gel
***
Afeti can kimler dost kimler düşman
Sen gel benimle yaşlan
Yastığımda yatağımda çiçeklen
Gel sen aşkımla beslen
***
İlle de aşk ille ille ille
Yani nay ni nay ni nay nay
Hani nay ni nay ni nay nay
***
İlle de aşk ille ille ille
Yani nay ni nay ni nay nay
Hani nay ni nay ni nay nay aşk
***
İlle de aşk ille ille ille
Yani nay ni nay ni nay nay
Hani nay ni nay ni nay nay
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İlle de aşk ille ille ille
Yani nay ni nay ni nay nay
Hani nay ni nay ni nay nay aşk
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