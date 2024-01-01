Mustafa Ceceli

Ayşe Ne söylersen söyle konu Her ne olursa olsun Haklısın, sen haklısın *** Pardon nerde kalmıştık Neyse boşver Ne kadar da tatlısın Çok tatlısın *** Yıldız yağmurları gibi Yağıverdin mahallenin üstüne Pırıl pırıl yüzün Yüzün eşlik eder neşene Rivayet o ki bir göç vurgunu dalıp giden gözüm *** Ben sırılsıklam sen dupduru salınırsın çiçekli elbiselerinle aheste Sesin ses değil mübarek makamdan makama dolaşıp duran bir başı boş beste *** Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe *** Ne söylersen söyle konu Her ne olursa olsun Haklısın, sen haklısın *** Pardon nerde kalmıştık Neyse boşver Ne kadar da tatlısın Çok tatlısın *** Yıldız yağmurları gibi Yağıverdin mahallenin üstüne Pırıl pırıl yüzün Yüzün eşlik eder neşene Rivayet o ki bir göç vurgunu dalıp giden gözüm *** Ben sırılsıklam sen dupduru salınırsın çiçekli elbiselerinle aheste Sesin ses değil mübarek makamdan makama dolaşıp duran bir başı boş beste *** Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe *** Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe Ayşe bizim eve gel, bizim eve gel Kıskansın komşular çatlayıversinler Ayşe Ayşe

Maşallah Ne kadar güzelsin Doyamam bakmalara Sen benim her şeyimsin Sığdıramam sayfalara Yaz yaz kalemim tükenir *** Ne kadar narinsin Kıyamam dokunmaya Ne güzel gözlerin var Güneşte çalar elaya Bak bak nefesim tükenir *** Hayal değil bu, hayatın ta kendisi Aşkımız şimdiden aşkların efendisi *** Maşallah diyelim nazarlar değmesin İlan ettim bu kalbin sahibi de sensin Maşallah diyelim nazarlar değmesin Bugünü yaşa yarını hayal et Çünkü hep benimlesin

İyi Ki Hayatımdasın Senin adınla uyandım bu sabah Varlığına teşekkür ederim Senin adınla uyandım bu sabah Varlığına teşekkür ederim *** İyi günde sen, kötü günde sen Nasıl özlemiştim bir bilsen Yokluğun anlamsız bu dünya vefasız Ruhuma hapsettim adını *** İyiki hayatımdasın Sensiz kimler anlasın Attığım her adımdasın Sol yanımsın *** İyiki hayatımdasın Sensiz kimler anlasın Attığım her adımdasın Sol yanımsın *** Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime Şükürler olsun sevdiğim Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime Şükürler olsun sevdiğim *** Senin adınla uyandım bu sabah Varlığına teşekkür ederim Senin adınla uyandım bu sabah Varlığına teşekkür ederim *** İyi günde sen, kötü günde sen Nasıl özlemiştim bir bilsen Yokluğun anlamsız bu dünya vefasız Ruhuma hapsettim adını *** İyiki hayatımdasın Sensiz kimler anlasın Attığım her adımdasın Sol yanımsın *** İyiki hayatımdasın Sensiz kimler anlasın Attığım her adımdasın Sol yanımsın *** Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime Şükürler olsun sevdiğim Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime Şükürler olsun sevdiğim *** Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime Şükürler olsun sevdiğim Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime Şükürler olsun sevdiğim Teşekkürler sevdiğim

Anmam En başa dönmeye hiç gerek yok Anladım anladım Giderken bile arkama hiç bakmadım Bakmadım *** Nelerden vazgeçtim pişman olmadım Olmadım Sonunu düşünen kahraman olamaz Korkmadım korkmadım *** Demedim mi dünya güzeli Aşk bitince bozulur ezberi *** Anmam anmam adını bir daha Bakmam bakmam mazide yaşanana Yormam yormam ne seni ne beni Baksın herkes kendi yoluna *** Anmam anmam adını bir daha Bakmam bakmam mazide yaşanana Yormam yormam ne seni ne beni Baksın herkes kendi yoluna *** En başa dönmeye hiç gerek yok Anladım anladım Giderken bile arkama hiç bakmadım Bakmadım *** Nelerden vazgeçtim pişman olmadım Olmadım Sonunu düşünen kahraman olamaz Korkmadım korkmadım *** Demedim mi dünya güzeli Aşk bitince bozulur ezberi *** Anmam anmam adını bir daha Bakmam bakmam mazide yaşanana Yormam yormam ne seni ne beni Baksın herkes kendi yoluna *** Anmam anmam adını bir daha Bakmam bakmam mazide yaşanana Yormam yormam ne seni ne beni Baksın herkes kendi yoluna *** Anmam anmam adını bir daha Bakmam bakmam mazide yaşanana Yormam yormam ne seni ne beni Baksın herkes kendi yoluna *** Anmam anmam adını bir daha Bakmam bakmam mazide yaşanana Yormam yormam ne seni ne beni Baksın herkes kendi yoluna

Aşk Adına Dün gibi hatırlarım zorlanmam Hiçbir zaman çıkmadın ki dünyamdan Gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki Yaşananlar yine birden aklıma geldi *** Gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki Yaşananlar yine birden aklıma geldi *** Senin hiç duymadığın hiç bilmediğin bir şey var Evet bazı sözleri söylemez insan hep saklar Ama şimdi duy beni tek sana deli biri var Bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar *** Her gece hayalin hep karşımda Uyandığım anda biten bir rüya Gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki Yaşananlar yine birden aklıma geldi *** Senin hiç duymadığın hiç bilmediğin bir şey var Evet bazı sözleri söylemez insan hep saklar Ama şimdi duy beni tek sana deli biri var Bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar *** Senin hiç duymadığın hiç bilmediğin bir şey var Evet bazı sözleri söylemez insan hep saklar Ama şimdi duy beni tek sana deli biri var Bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar *** Nasıl olsa bir şekilde seni görücem bir gün Ya da bitiyor nefesim sonda yine ölücem her gün Ya bir tek gün bile karşımda bir daha durma Ya da gelip söz ver bana sen burda Bu aşk adına

Can Parçam Kalemin günahı yok söz bittiyse Çıksın yerinden göz değdiyse Yaşanıyormuş nefessiz, yanıyorum ben ateşsiz Dualarım dilsiz Allah'a yaşatmasın sensiz *** Can parçam tut ellerimi Sakın bırakma ölene kadar Sınıyor hak belli ki bizi Beraber uyuturuz derdimizi *** Ah be gül goncam gel gir canıma Sakın çıkma, geçti diyene kadar Bak gör önümüzdeki bahar Unutmuş olacağız bu günleri *** Ömrümün devamı yok sen gidersen O son günüm olsun sensiz gülersem Yaşanıyormuş nefessiz, yanıyorum ben ateşsiz Dualarım dilsiz Allah'a yaşatmasın sensiz *** Can parçam tut ellerimi Sakın bırakma ölene kadar Sınıyor hak belli ki bizi Beraber uyuturuz derdimizi *** Ah be gül goncam gel gir canıma Sakın çıkma, geçti diyene kadar Bak gör önümüzdeki bahar Unutmuş olacağız bu günleri *** Can parçam tut ellerimi Sakın bırakma ölene kadar Sınıyor hak belli ki bizi Beraber uyuturuz derdimizi *** Ah be gül goncam gel gir canıma Sakın çıkma, geçti diyene kadar Bak gör önümüzdeki bahar Unutmuş olacağız bu günleri