Bedel (erhan Boraer & Mert Kurt Remix) Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Bedel (erhan Boraer & Mert Kurt Remix)