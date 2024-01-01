Mustafa Ceceli

Düştüm etmiyorsun yardım da Sanki hep sen vardın da Tüm acılarım gizli Her tebessümümün ardında *** Kül oldum yandım da Gül oldum soldum da İnfazın yargın da senin olsun Kal kırma *** Demir attım tek limanımsın Uçuruma son bir adımsın Kalmayacak dedim Rabbim yalvarırım yanıltsın *** Yine yangınlar yine ben Yine kalsan bul bi neden Yine sarsan kollarına Başkasını dilemem *** Yine duysan söylemeden Bi düşün bir sen bi de ben Yarına kalma yanıma kal Ben ödeme bi bedel