Mustafa Ceceli Şarkı Sözleri
Mustafa Ceceli Mustafa Ceceli şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Ceceli Mustafa Ceceli şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mustafa Ceceli sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mustafa Ceceli
Mustafa Ceceli
-
Bekle, dönüşü vardır zor sürgünlerin de
Bekle, hatırla bizi dar günlerinde
Telli turnalar gibi çifte kumrular gibi
Sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde
Baharı selamlayıp iki çift kelamlayıp
Gamsız günler geceler demlerinde
***
Biz gülleri severdik dikenleriyle
Koklardık kanayana dek ellerimiz
Gül dikensiz olurmu ah etmezdik
Bekle bekle hiç pes edermiyiz
***
Bir nasihat gibi bu sancılı hasret
Miyadını doldurup biter bir gün
Karanlık aydınlığa kavuşur elbet
Siz o gün bayramı kutlamayı görün
***
Bekle, sıcacık bir haziran sabahında
Bekle, ısıtıp sol yanını yatağında
Telli turnalar gibi çifte kumrular gibi
Sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde
Baharı selamlayıp iki çift kelamlayıp
Gamsız günler geceler demlerinde
***
Biz gülleri severdik dikenleriyle
Koklardık kanayana dek ellerimiz
Gül dikensiz olur mu ah etmezdik
Bekle bekle hiç pes eder miyiz
***
Bir nasihat gibi bu sancılı hasret
Miyadını doldurup biter bir gün
Karanlık aydınlığa kavuşur elbet
Siz o gün bayramı kutlamayı görün
***
Karanlık aydınlığa kavuşur elbet
Siz o gün bayramı kutlamayı görün...
-
Ben saramam seni hemencecik
Düşünmem lazım
Bir tekinsiz gölge gözünde
Ah neme lazım.
***
Vesvese belki bilemiyorum
Diyemiyorum ah diyemiyorum
Anlayıver kendiliğinden
Korkuyorum kızcağızım.
***
Bu gönül sayfası boş senelerdir
Doldurabilirsin.
Ama oyun oynama benimle
Yanabilirsin.
***
Bende senin gibi nihayet
İnsan evladıyım
Sabırlıyım kötü değilim ama
Bozuldu ayarım
***
Hiç istemem ama insan bu
Çıkıveriyor şirazeden
Kendine benzemiyor o zaman
Şeytana dönüyor bazen
***
Aman aman aman aman aman ha
Acıtma beni
Her yaralı bilir unutma
İntikam iyi mi?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-